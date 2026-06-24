2026年4月、国際トップジャーナル『Cell』に、肝線維化の革新的な機序と新規標的治療薬に関する画期的な研究成果が掲載されました。

研究では、肝内皮細胞と血管周囲の肝星状細胞においてROCK2の発現が選択的に亢進することが、これが肝線維化進行の核心的駆動因子であることを初めて解明しました。さらに、高選択性ROCK2阻害剤TDI01の開発に成功し、臨床データにおいて線維化の顕著な改善を示し、長期的に有効な標的療法が存在しなかった肝線維化治療分野において、新しい治療の可能性を切り拓きました。この画期的研究の基礎となる機序検証と効果評価において、Cloud-Clone Corp.の高感度ELISAキットが重要な役割を果たし、研究の信頼性に貢献しました。

本研究は、基礎研究から医薬品開発までの全プロセスにおいて、高品質かつ信頼性の高い研究ツールの重要性を改めて示すものです。









■背景 肝線維化は、代謝関連脂肪性肝炎(MASH)などの慢性肝疾患の主要な病理プロセスであり、世界的な健康課題です。線維化が進行すると、肝硬変や肝細胞癌へと進行するリスクが大幅に高まります。しかし、現在、明確な作用機序を有する標的治療法は確立されておらず、臨床現場において大きな未充足ニーズが生まれています。世界的に高まる肝疾患の負担を鑑み、新規標的の発見とその有効性・安全性を厳密に評価できる研究ツールの開発・提供が急務となっています。









■研究・Cloud-Cloneの貢献

・研究の核心的ブレークスルー：肝線維化における特異的ターゲット「ROCK2」の同定研究チームはRNAシーケンス解析により、Rho関連コイルドコイルキナーゼ2(ROCK2)が肝線維化患者の肝内皮細胞および血管周囲肝星状細胞において特異的に高発現していることを発見しました。この発見は、ROCK2が肝線維化の精密医療に向けた潜在的な標的となることを強く示唆しており、従来「ブロード」な治療からの脱却を意味します。





ヒト線維化肝臓血管内皮細胞および血管周囲造血幹細胞における ROCK2 の発現上昇

薬物動態および安全性に優れた ROCK2 選択的阻害剤 TDI01 の同定

ヒト病態を再現したミニブタ MASH モデルにおける TDI01 の線維化軽減効果





・新規治療薬TDI01の創出と臨床データ 研究チームは分子構造に基づく医薬品設計により、高度な選択性を持つROCK2阻害剤TDI01を開発しました。初期臨床試験(第I/II相)において、健康成人への投与は高い安全性を確認し、肝線維化患者への投与においては肝硬度の低下、コラーゲン沈着の減少、肝機能の改善という組織学的効果が示されました。特に重症の線維化や肝硬変(F4)の症例においても、組織改善の兆候が確認され、従来の治療戦略を超える可能性が期待されています。





・Cloud-Cloneの研究ツールによる硬質なデータサポート：この『Cell』誌に掲載された高インパクト研究において、Cloud-Clone社の「MCP1/CCL2 ELISAキット」がデータ収集に貢献しました。この高感度なキットは、線維化と炎症のカギを握るケモカインCCL2の血中濃度を正確に測定し、‌**ガレクチン-3の線維化促進作用**‌と、新薬‌**TDI01による抗線維化作用**‌を客観的・定量的に証明する決定的な証拠を提供しました。研究データの再現性と信頼性を担保する、高品質な研究ツールの重要性を体現する好例です。





・トータルソリューションの提供：Cloud-Cloneは、このような先端研究を支えるために、包括的な研究ソリューションを提供しています。SPF級実験動物センターと独自開発のリソースライブラリを備え、ヒト、マウス、ラットなどの多種多様な実験モデルに対応した研究ツールを開発しています。製品ラインナップは、組換えタンパク質、抗体、ELISAキット、初代細胞、動物モデルまで多岐にわたり、研究者の基礎研究から前臨床試験までをシームレスに支援する体制を整えています。









■業界・市場状況について

肝線維化・MASH治療薬市場は、未解決の医学的必要性を背景に急成長が見込まれる分野です。複数の製薬企業がこの分野で競争を繰り広げていますが、その一方で新薬の標的メカニズムを厳密に解明し、安全性と有効性を確実に評価するためには、高度に標準化され、感度の高い前臨床・臨床研究ツールの重要性がかつてないほど高まっています。Cloud-Cloneの提供する製品とCROサービスは、こうした研究開発の加速と高品質なデータ生成において、不可欠なパートナーとなりつつあります。









■Cloud-Cloneが世界の先端医学研究を支える

生命科学研究における主要な進展は、精度の高い研究ツールなくして成り立ちません。Cloud-Cloneは、世界的な巨大企業が長年リードしてきた高級バイオ試薬分野において、自主的な技術革新と徹底した品質管理により、信頼性の高い高コストパフォーマンスな代替手段を提供し、国際的な独占状況に変化をもたらしています。ISO9001、ISO13485、ISO14001という三重の国際品質認証を取得し、一貫した自社開発・生産体制により製品の高いバッチ間一致率を保証しています。これまでに、Cloud-Cloneの研究ツールを用いた研究成果は42,000報以上のSCI論文として発表され、その中には『Nature』『Science』『Cell』をはじめとする世界的なトップジャーナルに掲載された数百の研究が含まれており、グローバルな研究者コミュニティから高い信頼を得ています。TDI01のような革新的な医薬品が新たな治療パラダイムを切り開く中で、Cloud-Cloneは、より堅固な技術基盤と豊富な製品ラインナップを通じて、世界的な生命科学研究を支援し続け、医学の進歩と人々の健康増進に貢献していきます。









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社：米国ヒューストン

生産拠点 ： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容 ： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。タンパク質、抗体、

ELISAキット、初代細胞、マルチプレックスサイトカイン検出キットの

研究開発・提供、ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金 3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/

LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/cloud-clone-corp/

Instagram： https://www.instagram.com/cloudclonecorp2023/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@cloudclonecorp2026