会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)は、同社が運営する温泉旅館「別府風雅」を「別府 丘と海のドッグリゾート」としてリブランドオープンいたしました。これに伴い貸切露天の無料利用や夕食アップグレード特典などをお楽しみいただけるお得なオープン記念プランを2026年8月31日まで販売いたします。 別府 丘と海のドッグリゾート 公式サイト： https://beppu-dogresort.com リニューアル記念プラン：https://x.gd/lkfoJ

「別府 丘と海のドッグリゾート」は単なる“愛犬と泊まる宿”ではなく、“愛犬がいるから深く休める宿”をテーマとしています。 館内にはドッグランをはじめ、愛犬と一緒に楽しめる貸切露天風呂やフォトスポットをご用意。屋外には別府の空や風を感じられるコミュニティテラスを備え、愛犬とともに静かに満たされる滞在をお届けいたします。

リニューアル記念プラン

プラン名：【リニューアル記念】＜1日5組限定・３特典＞貸切露天風呂無料／愛犬利用料無料／夕食アップグレード＜プレミアムコース＞ ＜特典＞ ① 貸切露天風呂無料 ※要予約 ② 愛犬の利用料無料 ※1室につき小型犬3頭または中型犬2頭まで同伴可能 ③ ご夕食アップグレード 価格：29,200円～（2名様一室ご利用時の1名様料金） 予約・詳細：https://x.gd/lkfoJ

別府 丘と海のドッグリゾート・リニューアルコンテンツ

・屋内ドッグラン（新設） ・別府の空や風を感じるコミュニティテラス ・愛犬と楽しむ貸切露天風呂 ・フォトスポット

別府丘と海のドッグリゾート 概要 所在地：〒874-0823 大分県別府市堀田7-1 TEL：0570-550-881 部屋数：全38室 主な館内設備：大浴場・レストラン・貸切風呂・ドッグラン・テラス・フォトスポット アクセス：別府ＩＣよりお車にて約１分・別府駅よりお車にて約１５分 HP：https://beppu-dogresort.com インスタグラム：https://www.instagram.com/beppu_dogresort/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo