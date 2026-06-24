医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院（埼玉県鴻巣市）は、2026年6月4日、北本市栄市民活動交流センター研修棟テラス席において、地域住民を対象とした「出張講座」を開催しました。 本取り組みは、市民公開講座や病院内での勉強会とは異なり、医療従事者が地域の小さなコミュニティへ出向き、住民と同じ目線で健康について学び、対話することを目的とした活動です。 今回は開放的なテラス席での開催となったこともあり、講座を聞くだけではなく、参加者が自由に立ち寄り、看護師へ気軽に質問する場面が数多く見られました。 「実は前から膝が気になっていた」 「看護師さんがいたから聞いてみたかった」 「血圧を測ってもらえますか」 そんな何気ない会話が自然と生まれ、予定していた講座形式を超えて、一人ひとりの暮らしや健康についてじっくり対話する時間となりました。 当日は、個別相談8名、セルフチェックシート実施15名、血圧測定4名を実施。血圧測定では、自覚のなかった高値が確認され、「一度かかりつけ医へ相談してみてください」とお伝えする場面もあり、健康を見つめ直すきっかけとなりました。

「病院へ行くほどではない」を地域で支える

高齢化が進む中、健康寿命の延伸や重症化予防の重要性はますます高まっています。 一方で、 「まだ病院へ行くほどではない」 「少し気になるけれど相談するほどではない」 という小さな不安を抱えながら暮らしている方は少なくありません。 こうした不安は、そのままになってしまうことで症状の進行につながることもあります。 こうのす共生病院では、病院で待つだけではなく、医療従事者が地域へ出向き、日常の中で健康について自然に話せる環境をつくることで、早い段階での気づきや相談につながる地域づくりを目指しています。

「看護師さんがいたから聞けた」が地域を支える

今回、私たちが改めて実感したのは、地域の方が求めているのは講義だけではなく、「気軽に話せる医療従事者が身近にいること」だということです。 開放的なテラス席という環境だったからこそ、参加者は自由に立ち寄り、診察室では聞きづらいような小さな不安を自然に話してくださいました。 大規模な講演会では生まれにくい距離感。 小さなコミュニティだからこそ生まれる対話。 そして、街で出会った看護師だからこそ話せる安心感。 その積み重ねが、自分自身の健康への気づきや、必要なタイミングで適切な医療につながる第一歩になると考えています。

地域で気づくことは、未来の医療を支えること

当院は、自院への受診を目的としてこの活動を行っているわけではありません。 必要な方が適切なタイミングで、かかりつけ医や医療機関へ相談できる状態をつくることを目指しています。 早い段階で身体の変化に気づき、適切な対応につながることは、本人の生活の質を守るだけでなく、将来的な重症化予防や医療費の適正化にもつながる重要な取り組みであると考えています。

出張講座を続けることで、「顔見知り」が地域の安心になる

本取り組みは単発のイベントではありません。 継続して地域へ足を運び、 「前にも来てくれた看護師さんだ」 「また相談してみよう」 と思える関係性を育てることを大切にしています。 2026年7月には、生出塚地区の地域コミュニティでの開催も予定しています。 今後も地域のさまざまな小さなコミュニティへ出向き、健康について学び、対話し、相談できる場を継続していきます。

担当者コメント・外来看護師 田中さん

「私たちは出張講座として地域へ伺いましたが、今回改めて感じたのは、地域の皆さんが求めているのは知識だけではなく、『気軽に相談できる医療従事者が身近にいること』なのだということでした。 講座が終わると、『看護師さんがいたから聞いてみたかった』『こんなことを相談してもいいですか』と自然に声をかけていただき、その何気ない会話が健康への気づきにつながっていました。 人は病院だけで生活しているわけではなく、地域で暮らしています。 だからこそ私たちも病院で待つだけではなく、地域へ出向き、一人でも多くの方と顔見知りになり、困った時に『あの看護師さんに聞いてみよう』と思っていただける存在でありたいと考えています。」

こうのす共生病院が目指す地域医療

こうのす共生病院は、「病院に来てから始まる医療」だけではなく、「地域で顔見知りを増やすことが安心につながる医療」を目指しています。 地域の中で医療従事者と住民がゆるやかにつながり、 「あ、この看護師さん知ってる」 「前に話したことがある」 そんな小さな安心が、体調を崩したときや不安を感じたときに相談するきっかけとなり、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりにつながると考えています。 病院で待つのではなく、地域へ出向き、人と人とのつながりを育む。 こうのす共生病院は、これからも地域に寄り添う医療を実践してまいります。

開催概要

https://www.atpress.ne.jp/news/4794464

開催日：2026年6月4日 会場：北本市栄市民活動交流センター研修棟 テラス席 内容：健康に関する出張講座・質疑応答・個別相談 実績：個別相談8名／セルフチェックシート実施15名／血圧測定4名 ※本講座は健康や治療に関する一般的な情報提供を目的として実施したものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。具体的な診断や治療方針については医師の診察が必要です。

本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院 広報室 電話：048-541-1131 メール：info@kouaikai.jp 公式サイト： https://kouaikai.jp/ Social Goodプロジェクトページ(コミナスについて詳しくはこちらをご覧ください)： https://kouaikai.net/sgpj/ 見学をご希望の病院関係者様、取材をご希望のメディア関係者様は、広報室までお気軽にご連絡ください。