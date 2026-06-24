せど森の宴運営事務局(所在地：福島県大沼郡昭和村)は、地域住民が主役となり、奥会津ならではの地域資源を活かした体験プログラムを提供する「奥会津体験博覧会 せど森の宴2026 春夏」を、2026年7月1日(水)から9月30日(水)まで開催します。

各体験プログラムの予約受付は、2026年6月24日(水)12:00より、公式サイトおよび電話にて開始します。(※奥会津地域とは、福島県南西部に位置する柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町、南会津町、檜枝岐村の7町村の総称です。)





奥会津体験博覧会 せど森の宴2026 春夏





昨年度、初めて開催した春夏版「せど森の宴」では、28の体験プログラムを実施し、地域内外から多くの参加者が訪れました。参加者は、奥会津ならではの豊かな自然や文化に触れるだけでなく、地域住民との交流を通して、その土地に息づく暮らしや知恵、人の温かさを体感して頂きました。





そして、春夏開催2年目となる今年度は、全39プログラムが大集合！そのうち21プログラムが新たな地域体験として登場します。





また、公式サイトやパンフレットのデザインも一新。奥会津の人や暮らし、自然と出会う「せど森の宴」らしさがより伝わる表現へと見直し、初めて訪れる方にも魅力が伝わりやすい形へとアップデートしました。

今年も「普段の観光から、もう一歩『奥』へ。」をコンセプトに、奥会津ならではの自然、文化、暮らし、人との交流を楽しめる体験をお届けします。









■せど森の宴2026 公式webサイト

https://okuaizu-sedomori.com/

※2026年の秋冬期に関しては、2026年11月1日(日)～2027年2月28日(日)を予定しています。









■ 主な体験プログラム(一部抜粋)

●伝統工芸からむし織り 収穫からからむし引きまで一日体験

●木工ろくろで木のお皿づくり体験 伝統技法でものづくりに挑戦

●山の日特別企画『尾瀬のツキノワグマを知る』トークイベント

●奥会津の大自然の中で味わう十割手打ちそば体験

●会津木綿で昔ながらのお手玉作り！＆会津弁の昔話でほっこり

●三島町の木工作家とミニ桐ダンス作り体験

●明け染めぬ霧幻峡で過ごす水上の贅沢時間

※すべて事前予約制。予約方法や詳細は公式Webサイトにて順次公開。





▼奥会津体験博覧会 せど森の宴 予告映像はこちら(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=qp-XQrlMY-E









せど森の宴は、地域住民が案内人となり「生活や地域に根付いたありのままの体験」を現地に訪れた方々に提供する「着地型観光」のモデルです。





身の回りにある地域資源を活用した「奥会津ならではの体験交流型プログラム」を提供することによって地域内外の人々の交流機会を生み出し、新たな観光資源の発掘、関係人口の増加、奥会津地域の活性化を目指していきます。









■『奥会津体験博覧会 せど森の宴2026 春夏』開催概要

【イベント名称】

奥会津体験博覧会 せど森の宴2026春夏





【開催期間】

2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)





【各プログラムの申し込み受付開始】

2026年6月24日(水)12:00～

web・電話にて予約受付開始。





【各プログラムへの申し込み方法】

(1) 公式webサイトからご希望の体験プログラムを選択。

(2) 予約システムから日付を選択、会員登録の上お申し込み。

(3) 主催者からの返信を以って予約確定。





▼せど森の宴2026 公式webサイト

https://okuaizu-sedomori.com/





▼せど森の宴2026 公式Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066487238756









■運営事務局概要

主催 ： 只見川電源流域振興協議会

運営 ： せど森の宴運営事務局

運営事務局所在地： 〒968-0102 福島県大沼郡昭和村大字野尻字元町4488

TEL ： 050-1724-0621

MAIL ： okuaizu.sedomori@gmail.com