WordPress移転から保守管理まで対応する『サイト引越し屋さん』、累計対応案件数3,500件を突破！
株式会社DPパートナーズ(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：彦坂 康太郎、以下 当社)が運営する『サイト引越し屋さん( https://site-hikkoshi.com/ )』は、WordPressをはじめとしたWebサイト関連のお困りごとを解決する受注案件数が累計3,500件(2026年5月末時点)を突破したことをお知らせいたします。
累計対応3,500案件突破
■『サイト引越し屋さん』とは
サイト引越し屋さんは、WordPressのサーバー移転＆保守管理をはじめ、メールサーバー移行やドメイン移管、各種システムの乗り換えやデータ移行、サイトメンテナンス、セキュリティ対応、サーバー保守など、サイト引越しで発生するあらゆる問題やお困りごとを解決するサービスです。
■サービス内容
【WordPressの引越し】
・サーバーの乗り換え
・ドメイン変更
・リニューアルサイトの本番公開
【各種システムからWordPressへの引越し】
・Wix、Jimdo、MovableType等からWP化
・ホームページビルダーなどツールのサイトをWordPressに乗り換える
・WP化してSEOを強化したい
【オプションサービス】
・ドメイン移管
・メールアドレス移行(メールサーバー移行)
・常時SSL化
・DNS調整
【WordPressメンテナンス】
・バージョンアップ対応
・テーマ変更
・セキュリティ対策
【WordPress保守管理サービス】
・24時間365日の死活監視
・独立環境での定期バックアップ
・事故発生時の復旧対応
・定期メンテナンス
・既存ページの編集
2017年1月のサービス開始以来、個人事業主や中小企業、上場企業、行政機関など、幅広いお客様にご利用いただいております。
近年は、WordPressサイトのハッキング・改ざんに関するご相談や復旧依頼が増加しており、セキュリティ対策や保守管理の重要性がますます高まっています。
そういった背景もふまえ、直近では当社保守サービスにおけるバックアップ体制をAmazon Web Services(AWS)が提供するクラウドストレージ「Amazon S3」へ移行いたしました。
また、Google WorkspaceやMicrosoft 365などのクラウド型メールサービスへの移行ニーズも拡大しており、メール環境の見直しや移行に関するご相談も増加傾向にあります。
当社では、Webサイトの移転や保守管理に加え、こうした周辺インフラに関する課題解決にも対応し、お客様が安心してWebサイトを運営できる環境づくりをサポートしております。
Webサイト引越し専門サービスとして、今後もお客様の課題解決を第一に考え、サービス向上と技術研究に努めてまいります。
■サービス利用方法
『サイト引越し屋さん』は、初めての方でも無料でお問い合わせいただけます。
移転・保守・復旧などのご相談は、下記フォームより受け付けております。
どなたでもお気軽にご利用ください。
【お問い合わせフォーム】
https://site-hikkoshi.com/form/
■会社概要
会社名 ： 株式会社DPパートナーズ( https://dp-partners.co.jp/ )
代表者 ： 代表取締役 彦坂 康太郎
事業内容 ： WordPressのサーバー移転及び保守管理
創業 ： 2015年11月1日
設立 ： 2017年11月20日
提供サービス： サイト引越し屋さん
https://site-hikkoshi.com