株式会社DPパートナーズ(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：彦坂 康太郎、以下 当社)が運営する『サイト引越し屋さん( https://site-hikkoshi.com/ )』は、WordPressをはじめとしたWebサイト関連のお困りごとを解決する受注案件数が累計3,500件(2026年5月末時点)を突破したことをお知らせいたします。





累計対応3,500案件突破





■『サイト引越し屋さん』とは

サイト引越し屋さんは、WordPressのサーバー移転＆保守管理をはじめ、メールサーバー移行やドメイン移管、各種システムの乗り換えやデータ移行、サイトメンテナンス、セキュリティ対応、サーバー保守など、サイト引越しで発生するあらゆる問題やお困りごとを解決するサービスです。









■サービス内容

【WordPressの引越し】

・サーバーの乗り換え

・ドメイン変更

・リニューアルサイトの本番公開





【各種システムからWordPressへの引越し】

・Wix、Jimdo、MovableType等からWP化

・ホームページビルダーなどツールのサイトをWordPressに乗り換える

・WP化してSEOを強化したい





【オプションサービス】

・ドメイン移管

・メールアドレス移行(メールサーバー移行)

・常時SSL化

・DNS調整





【WordPressメンテナンス】

・バージョンアップ対応

・テーマ変更

・セキュリティ対策





【WordPress保守管理サービス】

・24時間365日の死活監視

・独立環境での定期バックアップ

・事故発生時の復旧対応

・定期メンテナンス

・既存ページの編集





2017年1月のサービス開始以来、個人事業主や中小企業、上場企業、行政機関など、幅広いお客様にご利用いただいております。





近年は、WordPressサイトのハッキング・改ざんに関するご相談や復旧依頼が増加しており、セキュリティ対策や保守管理の重要性がますます高まっています。

そういった背景もふまえ、直近では当社保守サービスにおけるバックアップ体制をAmazon Web Services(AWS)が提供するクラウドストレージ「Amazon S3」へ移行いたしました。





また、Google WorkspaceやMicrosoft 365などのクラウド型メールサービスへの移行ニーズも拡大しており、メール環境の見直しや移行に関するご相談も増加傾向にあります。





当社では、Webサイトの移転や保守管理に加え、こうした周辺インフラに関する課題解決にも対応し、お客様が安心してWebサイトを運営できる環境づくりをサポートしております。





Webサイト引越し専門サービスとして、今後もお客様の課題解決を第一に考え、サービス向上と技術研究に努めてまいります。









■サービス利用方法

『サイト引越し屋さん』は、初めての方でも無料でお問い合わせいただけます。

移転・保守・復旧などのご相談は、下記フォームより受け付けております。

どなたでもお気軽にご利用ください。





【お問い合わせフォーム】

https://site-hikkoshi.com/form/









■会社概要

会社名 ： 株式会社DPパートナーズ( https://dp-partners.co.jp/ )

代表者 ： 代表取締役 彦坂 康太郎

事業内容 ： WordPressのサーバー移転及び保守管理

創業 ： 2015年11月1日

設立 ： 2017年11月20日

提供サービス： サイト引越し屋さん

https://site-hikkoshi.com