株式会社ミニチュアファクトリー(本社：愛知県名古屋市)が開発する自社オリジナルIP「CAPtainDUCK(キャップテンダック)」は、キャップをかぶったアヒルをモチーフに企業・地域・スポーツなどさまざまな分野とのコラボレーションを展開するオリジナルキャラクターです。このたびオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのコラボレーション商品に採用され、同クラブが商品「CAPtainSWAN(キャップテンスワン)」として販売を開始しました。





本商品は、2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)に開催されたオイシックス新潟アルビレックスBCホームゲーム会場にて初披露・販売されました。また、オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトでも販売中です。





特別仕様のCAPtainDUCKが誕生





■オフィシャルマスコット「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替え！？

今回のコラボレーションでは、CAPtainDUCKのロゴに描かれた「DUCK」の文字を、オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が「SWAN」に書き替えた特別デザインが採用されました。その名も「CAPtainSWAN」。

オイシックス新潟アルビレックスBCのユニフォームを身にまとった特別仕様のCAPtainDUCKが誕生しました。

アルファくんは白鳥をモチーフとしたマスコットキャラクターであることから、「DUCK」を「SWAN」に書き替えるというアイデアが生まれました。コラボ第1弾にして、ブランド名の一部を書き替えられてしまうという予想外の展開ですが、アルファくんらしい遊び心あふれる世界観を表現したデザインとなっています。





キャップテンダック





キャップテンダック





■商品概要

A：通常商品

CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン

・オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様

・価格：880円(税込)





B：ブラインド商品

※ブラインド商品は2026年7月発売予定です。CAPtainSWAN(投手＋監督版)

・全22種・選手背番号入り・サイン入りレアバージョンあり





通常商品





CAPtainSWAN(野手版)

・全26種・選手背番号入り・サイン入りレアバージョンあり

・価格：未定

※価格・仕様は変更となる場合があります。





ブラインド商品





■コラボ誕生の背景

本企画は、オイシックス新潟アルビレックスBCのマーチャンダイジングを手掛ける株式会社パンチワークス代表・牧様が展示会にてCAPtainDUCKをご覧になったことをきっかけにスタートしました。

その後、株式会社パンチワークスを通じてオイシックス新潟アルビレックスBCMD担当・渡邉氏と複数回の打ち合わせを重ねる中で、「ファンの皆様が楽しめる商品とは何か」をテーマに企画を進行。最終的な商品化の決定はオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブによるものです。

選手ごとの背番号を再現したブラインド商品や、サイン入りレアバージョンなど、開封する楽しみも備えた商品として完成しました。

また、オフィシャルマスコット「アルファくん」の世界観を反映し、「DUCK」を「SWAN」に書き替えるというユニークなアイデアも採用。両者の個性が融合したコラボレーション商品となっています。









■株式会社ミニチュアファクトリー 代表取締役 恒川 琢朗 コメント

CAPtainDUCKは、企業や地域、スポーツチームなど、それぞれの個性と組み合わせることで新しいストーリーが生まれるキャラクターです。

今回、オイシックス新潟アルビレックスBC様とのコラボレーションを通じて、初めてスポーツチームとの商品化が実現しました。

打ち合わせの中で生まれた「CAPtainSWAN」というアイデアは、私たちだけでは思いつかなかった発想です。





ファンの皆様に楽しんでいただき、会場で手に取っていただけたことを嬉しく思っております。









■CAPtainDUCKについて

CAPtainDUCKは、株式会社ミニチュアファクトリーが展開するオリジナルIPです。

キャップをかぶったアヒルをモチーフに、企業・地域・スポーツ・エンターテインメントなどさまざまな分野とのコラボレーションを目指して開発されました。今後も多様なパートナーとのコラボレーションを予定しています。

CAPtainDUCK公式サイト： https://www.mini-factory.co.jp/captainduck/





ミニチュアファクトリー オリジナルIP キャップテンダック





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ミニチュアファクトリー

所在地 ： 愛知県名古屋市中区大須1-24-51 BAUHAUS OSU 2F

代表者 ： 代表取締役 恒川 琢朗

事業内容 ： ミニカー、フィギュア、ソフビ、ぬいぐるみ等の企画・製造

販売公式サイト： https://www.mini-factory.co.jp/