AIが「正しい手」を生成するとき、誰の身体が消されるのか 　国際メディアアート賞「アルス・エレクトロニカ」受賞作で考える、AI・身体・「正常」の境界

WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）は2026年7月8日（水）、現代美術家でウェブ解析士マスターの窪田望氏によるドキュメンタリー映像作品『AIが消し去る声』の上映会とディスカッションをオンライン開催します。本作は世界で最も歴史のあるメディアアートの国際コンペティション「プリ・アルス・エレクトロニカ2026」デジタル・ヒューマニティ部門で栄誉賞を受賞しました。生成AIに出力させた画像を「指が5本でない」という理由で選ばなかった、削除した経験はありませんか？ その行為がAIに「正しさ」を教えているとしたら--。