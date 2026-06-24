いきなり！ステーキ 広島県に次世代型店舗をオープン！

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株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年7月7日(火)に「いきなり！ステーキ福山駅家店」をオープンいたします。広島県内では6店舗目となります。また、「いきなり！ステーキ福山駅家店」は、2025年12月24日にオープンした次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」の内装を基に設計を行い、グループでもゆったりと食事ができる座席を設けているほか、神田北口店に導入した調理設備《スチームコンベクションオーブン》を採用しています。

いきなり！ステーキは今後も、《外食の楽しみ》を最大限に感じていただける店舗作り・サービスを提供し、食体験の満足度向上を目指してまいります。





































































※写真はイメージです。



【店舗詳細】

■開店日　　　　：2026年7月7日(火)

■店舗名　　　　：いきなり！ステーキ福山駅家店※諸般の事情によりオープン日が変更になる場合がございます。

■住所　　　　　：広島県福山市駅家町万能倉1244

■座席数　　　　：53席(約46.86坪)

■駐車場　　　　：共有駐車場28台

■アクセス　　　：山陽自動車道 福山東IC から約21分　最寄り駅：JR福塩線 駅家駅 から徒歩約12分

■営業時間(予定) ：AM 11:00 〜 PM 11:00 （ラストオーダーＰＭ10：30）