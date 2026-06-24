



中国 ・ 大連, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- 6 月 23 日から 25 日まで、大連市は世界経済フォーラム（ World Economic Forum ）が主催する第 17 回ニュー ・ チャンピオン年次総会を開催します。これは 、 しばしば 「 サマーダボス 」 と 呼 ばれる 同 イベントを 大連市 が 受 け 入 れる 9 回目 となります 。 90 を 超 える 国 と 地域 から 1,700 人以上 の 参加者 が 見込 まれており 、今年 の 会議 はこれまでで 最大規模 となる 見通 しです 。「 Innovation at Scale （大規模 なイノベーション ）」 をテーマに 、急速 に 変化 する 世界情勢 の 中 で 、技術革新 がどのように 新 たな 成長 モデルや 経済 のレジリエンスを 支 えることができるかについて 議論 が 行 われます 。



Main Venue 17th AMNC, World Economic Forum (Dalian Summer Davos Forum 2026)



本 イベントは 、大連市 が 伝統的 な 工業都市 から 、科学技術 および 先進製造業 の 拠点 へと 発展 を 続 ける 中 で 開催 されます 。英歌石科学城 では 、触媒技術 から 高性能 ベアリングに 至 るまで 幅広 い 分野 で 研究 が 進 められており 、大連 ハイテク 産業園区 の 企業 は 新 たな 産業応用 を 通 じて 研究成果 の 事業化 を 目指 しています 。 これらの 取 り 組 みは 、水素技術、産業用 ソフトウェア 、先進製造業 などの 分野 に 及 んでいます 。

大連市 の 発展 は 、産業 の 高度化 と 世界的 なエネルギー 転換 に 関 するより 広範 な 議論 とも 密接 に 関連 しています 。中国 の 主要 な 石油化学産業拠点 の 一 つとして 、大連市 はデジタル 化、効率向上、低炭素技術 の 導入 を 通 じて 、 エネルギー 産業 および 化学工業 の 高度化 を 進 めています 。大連化学物理研究所（ Dalian Institute of Chemical Physics ） などの 研究機関 は 、触媒 によるエネルギー 変換 や 先端化学材料 などの 分野 で 研究 を 進 めており 、市 の 産業基盤 の 多様化 と 近代化 を 支 えています 。

国際会議 の 開催 に 向 けて 、交通、通信 インフラ 、会議運営 サービスの 整備 が 進 められてきました 。国家低炭素 モデル 都市 である 大連市 は 、会議参加者向 けの 輸送 において 、新 エネルギー 車 を 主体 とする 車両 を 配備 します 。 また 、 5G-A ネットワークなどの 技術 を 活用 し 、会場 の 通信環境 も 強化 されています 。

会議 プログラムに 加 え 、参加者 は 大連市 の 海岸環境 や 文化活動 を 体験 する 機会 を 得 ることができます 。 チェリーフェスティバルやビーチフェスティバルといった 季節 イベントに 加 え 、大連市 のウォーターフロント 地区 や 公共空間 は 、中国東北部 を 代表 する 都市 の 一 つとしての 多面的 な 魅力 を 来訪者 に 提供 します 。

世界 のリーダー 、企業経営者、起業家、研究者 が 大連 に 集 う 中、大連市 は 再 びイノベーション 、産業転換、国際協力 について 議論 するための 場 となります 。経済的不確実性 と 技術変化 を 背景 に 、本会議 はイノベーションが 持続可能 な 成長 と 共有 された 発展 にどのように 貢献 できるかを 探求 することを 目的 としています 。



Guests entering the venue for the Annual Meeting of the New Champions 2026



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（日本語リリース：クライアント提供）

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