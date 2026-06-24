Heidrick & Struggles、文化と事業変革の専門知見を統合したPerformance Cultureを提供開始

新サービスは、Heidrick & StrugglesのCulture Shapingの取り組みとbusinessfourzeroの専門知見を組み合わせ、目的、戦略、文化、組織構造を整合させることで、業績向上と持続的な成長の実現を支援します。

シカゴ, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- グローバルなリーダーシップ・アドバイザリーおよびオンデマンド型人材ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーであるHeidrick & Strugglesは本日、同社の既存のCulture Shaping機能と、2023年にHeidrick & Strugglesが買収した次世代コンサルティング企業businessfourzeroの目的志向型変革に関する専門知見を統合した、同社の新ソリューションPerformance Cultureの立ち上げを発表しました。

Performance Cultureは、CEOや経営幹部チームと連携して組織の持続的な業績向上を支えてきた数十年にわたる経験を基盤としています。本サービスは、組織が目的、戦略、文化、組織構造を整合させ、業績向上を加速し、実行力を強化し、持続的な成長を推進できるよう支援します。

Heidrick & Strugglesの最高経営責任者（CEO）であるTom Monahanは、次のように述べています。「今日のリーダーは、不確実性が高まる環境の中で、AI主導の変革、利益率への圧力、より機動的な組織を構築する必要性に同時に対応しています。最も高い成果を上げている組織では、リーダーシップと文化が一体となって機能しています。当社のPerformance Cultureソリューションは、クライアントがこうした整合性を築き、最大限のパフォーマンスを発揮し、事業成果を加速させ、持続的な競争優位性を確立できるよう支援します。」

組織が直面している課題は、文化の価値を認識することではなく、従業員のコミットメントを強化し、組織の業績を向上させるために、文化を戦略上の優先事項や日々の業務遂行と整合させることです。

Performance Culture Center of Excellenceのグローバル・リーダーであり、Heidrick & Strugglesロンドン・オフィスのパートナーであるAtif Sheikhは、次のように述べています。「世界中の組織と取り組んできた経験から、文化は単に壁に掲げられた価値観や理想を意味するだけではないことが分かっています。文化は、明確に定義された行動を土台として築かれ、戦略の実行と企業が目指す成果の実現を加速するよう設計されていなければなりません。Performance Cultureは、これまで個別に扱われてきた機能を結集し、今日の収益性ある成長と明日に向けた変革の双方を実現する文化を築くために必要な、戦略的な明確さと主体的なコミットメントを、リーダーが見いだせるよう支援します。」

組織が文化面の目標を持続的な事業インパクトへと転換する方法に関する詳細な知見と事例については、「持続的なPerformance Cultureの構築に必要なこと（What It Takes to Build a Lasting Performance Culture）」をご覧ください。Performance Cultureのサービスに関する詳細については、こちらをクリックしてください。

Heidrick & Strugglesについて

Heidrick & Strugglesは、経営幹部のリーダーシップに関する世界屈指のアドバイザーであり、人的資本・リーダーシップに関する最高水準のアドバイザリー・サービスを通じて、クライアントの優れた業績の実現を推進しています。当社は70年以上にわたり、他の追随を許さない専門性を活用して、組織が卓越したリーダーやチームを発掘し、その力を引き出せるよう支援することで、クライアントに価値を提供してきました。詳細はwww.heidrick.comをご覧ください。

メディア問い合わせ先

Bianca Wilson

bwilson@heidrick.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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