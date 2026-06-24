Huaweiの506 kWスマートストリングインバーターが、Intersolar Europe 2026でSmarter E AWARDを受賞

ミュンヘン、2026年6月24日 /PRNewswire/ -- Intersolar Europe 2026において、Huaweiの506 kWスマートストリングインバーター（SUN2000-506KTL）が、「太陽光発電」部門でsmarter E AWARD 2026を受賞しました。また、この製品は、ユーティリティ規模のシナリオにおいて受賞した唯一の太陽光発電用インバーターでもあります。これにより、Huaweiは太陽光発電業界において最高レベルの評価の一つを獲得したことになります。





Huaweiの新しいフラッグシップ製品「SUN2000-506KTL」は、業界で初めて商用化された500kW以上のストリングインバーターです。これは、前世代のSUN2000-330KTLにおける単なる出力や電圧の向上にとどまりません。SUN2000-506KTLは、業界初の1000Vac太陽光発電ストリングインバータ、業界初のグリッドフォーミング対応ストリングインバータ、そして業界最高の出力密度という3つの画期的なブレークスルーを実現しています。これにより、顧客には4つの主なメリットがもたらされます。すなわち、投資収益率の最適化、系統形成能力の向上、効率的な運用・保守、そして優れた安全性と信頼性であり、スマートストリングインバーターのイノベーションを新たなレベルへと引き上げます。

Huaweiの次世代大規模太陽光発電ソリューション「FusionSolar9.0」の主力製品である506KTLストリングインバーターは、すでに大規模に導入が進められています。2025年以降、Huaweiは中国市場において多様なシナリオでこのソリューションを展開しており、海外での導入も急速に拡大しています。現在、世界中で10GWを超えるプロジェクトがFusionSolar9.0を採用して建設中であり、これは、複数の市場の開発業者が、同ソリューションの低いBOSコストと優れたライフサイクル経済性を評価し、設計を見直したためです。

Huaweiは、技術的に最先端であり、商業的にも堅実で、長期的な視点に立ったソリューションを通じて、エネルギー転換を支援することに尽力しています。太陽光発電所を、単なる受動的な発電源ではなく、スマートで系統を支える資産へと変革することで、この業界の質の高い発展を推進しています。

smarter E AWARDは、Huaweiのイノベーションへの取り組みに対する大きな評価です。Huaweiは授賞式で、この受賞はチームにとって大きな励みであり、単なる栄誉にとどまらず、Huaweiのたゆまぬイノベーションへの取り組み、絶え間ない技術探求、そして顧客中心の理念に対する力強い評価であると述べています。

「Making the Most of Every Ray」というブランドコンセプトを指針として、Huaweiは、より信頼性が高く、付加価値の高い革新的なソリューションを提供することで、太陽エネルギーの潜在能力を最大限に引き出すことに尽力しています。

Huaweiは今後も常にオープンな協力を重視し、世界中のパートナーと手を携えて、高品質な製品とソリューションを継続的に提供し、より環境に優しく、より良い未来を共に築いていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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