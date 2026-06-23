【新店情報/神戸・三宮】6/23オープン「裏の山の木の子 三宮店」～カラダが喜ぶ日式火鍋～関西エリア2店舗目をオープン

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下当社）は、「炭火焼鳥 塚田農場 三宮店（2026年4月閉店）」の跡地に2026年6月23日(火)より「裏の山の木の子 三宮店」をオープンいたします。

当社が東京都内で3店舗運営する「裏の山の木の子」ブランドをライセンス事業としてプロデュースし、三宮での店舗運営は大阪・梅田に続き株式会社FOOLISH（本店：東京都千代田区、代表取締役社長 高村 圭佑）が担います。

「裏の山の木の子について

「裏の山の木の子」は、2021年12月3日に渋谷に初出店した当社の火鍋専門業態です。

中華イメージが強い”火鍋”の固定概念に捉われず、中国や台湾をはじめ、世界の薬膳やスパイス、日本の出汁文化を融合して独自の「日式火鍋」と名付けています。

きのこがメインになることで、たくさん食べても罪悪感のないきのこ火鍋は、ヘルシーなだけでなく、テーブルに届いた瞬間、思わず写真を撮りたくなる華やかな「きのこバスケット」や、1種類ずつきのこの名前と特長を聞きながら仕上げられることで、楽しい・美味しい・記憶に残る、という食の価値や楽しみが広がります。

生産量の少ない希少なきのこをメインにすることで、一般的に流通のピークが冬に集中しがちな「きのこ」の魅力を伝えつつ、珍しい種類のきのこを一年中食べられる火鍋専門店として成長し、現在、東京都内に3店舗（渋谷店・恵比寿店・吉祥寺店）の直営店を運営し、ライセンス事業店舗として大阪・梅田店をプロデュースしています。

裏の山の木の子 三宮店のご紹介

店内は「裏の山の木の子」独特の世界観を踏襲した木目や自然素材を多く取り入れ、街路樹の中に佇むような有機的な空気感を演出。

裏の山の木の子のエンターテインメント性と日式火鍋の美味しさを高める「タレ場」にもこだわり、瀟洒なデザインながら、食べ方や薬膳に関する説明を行うスタッフとお客様の距離感を大切にしたいという思いから、コミュニケーションがとりやすい空間に仕上げています。

一歩足を踏み入れた瞬間に店内に広がるきのことスパイスの香り、独特な空間も独自の体験価値としてお楽しみください。

エントランスイメージ店内イメージ店内イメージ店内イメージ

看板メニュー

きのこバスケットきのこ火鍋

【喜乃胡コース】珍しいきのこがまるでブーケのようにバスケットに盛られたきのこをたべる火鍋がメインの「喜乃胡コース」。名物「ポルチーニ茸の揚げ春巻き」、「マッシュルームの生春巻き」など人気の前菜を含む「裏の山の木の子」の魅力が凝縮された定番プランです。

ヘルシーながら満足感たっぷりの内容は、女子会や日常の少し贅沢なディナーに最適。心も体も喜ぶ、きのこ尽くしのひとときをお楽しみください。

喜乃胡コース（4,800円）

前菜：

マッシュルームと鶏肉の生春巻き（ハーフ）

裏山特製ポルチーニ茸の揚げ春巻

箸休め：じゃがいものラペ

きのこ火鍋セット（薬膳・麻辣スープ／きのこブーケ／季節の彩り野菜＆豆腐／地鶏つくね／鹿児島県産豚バラ肉）

〆の麺：野菜麺

デザート：杏仁豆腐

喜乃胡コース（写真は2人前）

【週末限定】ランチコース （3,500円）

土日祝だけのランチメニュー。

きのこ火鍋セット（写真は2人前）

薬膳・麻辣の2種類のスープで楽しむ火鍋の基本セット

きのこブーケ／季節の彩り野菜＆豆腐／地鶏つくね／鹿児島県産豚バラ肉／野菜麺

マッシュルームのカルパッチョマッシュルームの生春巻き野生種えのきフライ

【店舗概要】

店舗名：裏の山の木の子 三宮店

オープン日：2026年6月23日(火)

所在地：兵庫県神戸市中央区北長狭通1-5-1 ニュー光陽ビル2F

営業時間：

月～金、祝前日: 15:00～23:30 （料理L.O. 22:30/ドリンクL.O. 23:00）

土、日、祝日: 12:00～14:30 （料理L.O. 13:00/ドリンクL.O. 14:00）

16:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00/ドリンクL.O. 23:30）

定休日：なし

席数：86席

個室：あり

貸切：店舗へご相談ください

喫煙：不可

客単価：6,000円

ご予約：https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28076627/

APHD直営店 きのこの火鍋専門店「裏の山の木の子」

公式サイト：https://lit.link/uranoyamanokinokojp

公式Instagram：https://www.instagram.com/urano_yamano_kinoko/

＜裏の山の木の子 渋谷＞

住所：東京都渋谷区道玄坂1丁目3-11一番ビル2F

電話：03-5459-4080

営業時間：

平日 17:00～23:00（L.O. 22:00）

土日祝 11:00～15:00（L.O. 14:00）

17:00～23:00（L.O. 22:00）

渋谷店

＜裏の山の木の子 恵比寿＞

住所：東京都渋谷区恵比寿西1丁目9-1第２ともえビル2階

電話：03-5428-6133

営業時間：

平日 17:00～23:00（L.O. 22:00）

土 11:00～14:30（L.O. 13:00）

16:00～23:00（L.O. 22:00）

日祝 11:00～14:30（L.O. 13:00）

16:00～22:00（L.O. 21:00）

恵比寿店

＜裏の山の木の子 吉祥寺＞2026年6月4日オープン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000664.000004635.html

住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-4-15 ホワイトハウスビル 3F

電話：0422-28-7300

営業時間：

平日 17:00～23:00（L.O. 22:00）

土日祝 11:00～15:00（L.O. 14:00）

17:00～23:00（L.O. 22:00）

ライセンス店舗

吉祥寺店

＜裏の山の木の子 梅田＞2026年5月21日オープン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000669.000004635.html

住所：大阪府大阪市北区芝田1-3-1 ギャザ阪急 6F

電話：06-6136-8226

営業時間：

平日 15:00 - 23:30（L.O. 22:30）

土日祝 12:00 - 14:30（L.O. 13:00）

16:00 - 00:00（L.O. 23:00）

※写真はイメージです。

※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

運営会社：株式会社エー・ピーホールディングス

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場を代表とする居酒屋業態や、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 野澤

電話：070-3199-7973

メール：pr@ap-holdings.jp