YOYOGI MORIより新作3Dモデル「CZR100_TARMAC ASSAULT」発表

株式会社典樹

VRにおける3Dキャラクター表現を追求するデザイナー達が、各々の世界観を発表するアバター服飾ブランド「YOYOGI MORI」は、VRC対応アバター「CZR100_TARMAC ASSAULT」を2026年6月25日（木）に発売いたします。

・「少女発動機 MOTORD CYBORG RUNNER」 とは

イラストレーター兼デザイナーのAF_KUROが手がける、SFストリートレーシングをテーマとしたオリジナル同人企画。

サイボーグ人口が爆発的に増加した2080年代の首都圏を舞台とし、

臓器を駆動用の内燃機関に、身体をそのパワーに耐えうる強靭な骨格に置き換えた高速走行型サイボーグ ”モータード”達が繰り広げる走り屋カルチャーを描く。

An original project featuring science fiction and street racing themes created by Illustrator and designer AF_KURO.

Set in the capital in the 2080s where the cyborg population has experienced explosive growth, the story explores street racing culture amongst “MOTORD”s, or high-speed cyborgs that have replaced their internal organs with combustion engines and converted their anatomy into reinforced skeletal structures capable of withstanding extreme kinetic stress.

・「CZR100_TARMAC ASSAULT」 とは

”強烈に速く、なおもキュートに”というコンセプトの下 ごく少数制作された、

スパルタンな仕立てのレーサーレプリカ型モータード・ボディ。

パワーユニットとして小型・高出力を誇る100cc可変排気デバイス付き2ストロークエンジンを採用。

しなやかなクロモリ製トラスフレームで構成された高剛性シャーシと組み合わせることにより、

強烈な加速性能と優れた高速安定性、そしてシャープなコーナリング特性を高いレベルで追及したスペシャルモデル。

完璧に操るには高い練度とセンスが求められるが、使いこなした先にある速さは他の追随を許さない。

A racer replica MOTORD body created in limited quantities with the concept of "High octane charm" crafted with a stripped-down, no-frills design.

Employing a compact, high-output 100cc two-stroke engine featuring a variable exhaust system for power.

By pairing it with a high rigidity chassis built around a flexible chromoly steel trellis frame, this special model achieves an exceptional balance of explosive acceleration, outstanding high-speed stability, and sharp cornering performance at a very high level.

Complete control requires a high level of skill and practice, but at full mastery the speed produced leaves all behind.

・「NO RETURN」 とは

内燃機関を搭載した高速型サイボーグ”モータード”達に向けたレーシングウェアブランド。

耐衝撃・耐摩耗性と冷却性の両立、そして義体への固定を目的に設計・トリミングされたアイテムは、独特のシルエットを形成する。

A racewear brand suited for high-speed "MOTORD" cyborgs, who are equipped with internal combustion engines.

Designed as attachable cybernetics, these items feature a unique silhouette to keep core temperatures stable while withstanding impact and abrasion.

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=arl-5TqfWGk ]

イラストレーター兼デザイナーAF_KUROによるオリジナルシリーズ「少女発動機 MOTORD CYBORG RUNNER」より、「CZR100_TARMAC ASSAULT」が3Dモデルとして登場いたします。 圧倒的な速さを秘めた佇まいのなかに垣間見える、可憐でキュートな表情も本モデルならではの魅力です。

・製品名：「CZR100_TARMAC ASSAULT」

・内容：VRChat対応3Dモデル

・販売日時：2026年6月25日（木）

・仕様：VRChat Avatars 3.0対応 PhysBone対応 UnityのHumanoid形式に対応 フルトラッキング対応

・製品構成：Unity Package 5点 Unity Package内FBX 5点 他 改変用テクスチャ 計64 +α 点

・販売場所：BOOTH（https://yoyogi-mori.booth.pm/）

・早期購入特典：2026年6月25日（木）～2026年7月16日（木）まで「Accessory Handle（3Dモデル）」「CZR100_TARMAC ASSAULT AF_KURO氏デザイン画 2点」を製品に同梱

AF_KURO

イラストレーター兼コンセプトアーティスト。 二輪メーカーにてプロダクトデザイナーとして活動したのち独立、 自動車文化から影響を受けた作風にてキャラクターデザイン・SFメカニカルデザイン等の幅広いジャンルを手掛ける。

https://x.com/llcabR18

・展示情報

VRChat内のYOYOGI MORI展示ワールドで「CZR100_TARMAC ASSAULT」の展示を開始します。

期間：2026年6月25日（木）～

会場：VRChat内ワールド「YOYOGI MORI Avatar World」展示会場5

下記リンクより「LAUNCH WORLD」でVRChatを起動し、エントランスワールドへ。

※PCのみでもお越しいただけます。

https://vrchat.com/home/world/wrld_ed90b982-9a6e-456d-9efc-e04921311d64

・YOYOGI MORIとは

2020年5月より、複数デザイナー×モデラーから生み出される、バーチャルファッションブランドを発信しているサークル。

2026年5月時点では「imiut」「KRONOS」「Forget-me-not」「ALDMIX」「FUYUMIDORI」「Undone Kittens」「JUMPY」「YUE」「MEME」「弐鷹学園」「CONTAINER」「fille ange」「monometry」「DARK CAT」と、テイストの異なる14の服飾ブランドを擁している。各ブランドの中にはデフォルメされた見た目が特徴的なCHIBIシリーズも展開している。

それぞれのブランドごとにコンセプトがあり、ブランドを代表したアバターが存在する。さらにアバター制作工程だけでなく、モーション、宣伝映像制作なども含めて、映像やゲーム等、多方面から関わる複数のデザイナーにより構成されたチームで活動している。

また、2022年には「Niar」や「HATRA」といったアパレルブランドとのコラボレーションもしている。すべてのアバターは統一された素体規格「YM Body」を基に作られており、サイズ別に規格化されているため、同サイズ間で着替えることが可能。

公式SHOP（BOOTH）：https://yoyogi-mori.booth.pm(https://yoyogi-mori.booth.pm/)

公式X：https://twitter.com/ym_Virtualwear(https://x.com/ym_Virtualwear)

活動情報（pixivFANBOX）：https://yoyogi-mori.fanbox.cc(https://yoyogi-mori.fanbox.cc/)

公式Discord ：https://discord.gg/KGBzRyPYC