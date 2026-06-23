【Ur.Salon】1,747名が来場した「WOMAN EXPO 2026 Summer」に速乾ドライヤーを協賛｜忙しい女性の毎日に″美髪ケア″のひとときを

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開するライフビューティブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」は、2026年6月6日（土）に渋谷ヒカリエ ヒカリエホールにて開催された、日本経済新聞社・日経BP主催「WOMAN EXPO 2026 Summer」に商品協賛をいたしました。本イベントは「自分らしく、前向きに。働く女性の"今"と"未来"を応援する」総合イベントで、会場内のスタンプラリーをクリアした来場者が参加できる抽選会の景品として、「プレミアムビューティ ドライヤー01」を提供。仕事に家庭にと多忙な毎日を送る女性に、日々のドライ時間を通じた"美髪ケア"をご提案しました。

イベント概要

■イベント名：WOMAN EXPO 2026 Summer

■会期：2026年6月6日（土）10:00～17:30（最終入場17:00）

■会場：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F）

■主催：日本経済新聞社、日経BP

■協力媒体：日経ウーマン、日経ヘルス、日経トレンディ

■内容：キャリア・美容・健康に関するセミナー、製品・サービスを体験できる展示ブース、スタンプラリー抽選会 ほか

■来場者数：1,747名

提供の背景

多忙な働く女性への"美髪ケア"の提案と、ブランドの想い

「WOMAN EXPO」は、キャリア・お金・美容・健康など、働く女性の関心テーマを幅広く扱い、その今と未来を後押しする総合イベントとして、毎回多くの来場者を集めています。Ur.Salonは、「あなただけの"お家サロン"」というコンセプトのもと、忙しい日々を送る方々が手軽にサロンクオリティのケアを楽しめる美容アイテムを展開しています。仕事や家庭に追われる毎日のなかで、自分自身のケアに時間をかけることはつい後回しになりがちです。そんな働く女性にこそ、毎日必ず訪れるドライヤーの時間を"自分を整えるひととき"に変えていただきたい--その想いから、働く女性が集う本イベントへの商品協賛を決定いたしました。

イベント当日の様子

【抽選会場には長い列、想定を上回る1,747名でにぎわう】

当日は想定を大きく上回る1,747名が来場し、会場は一日を通して大きなにぎわいを見せました。最新のキャリア論やマネー戦略、夏の睡眠対策や更年期ケアなど多彩なセミナーが行われ、各出展ブースでは製品やサービスを実際に体験する来場者の姿が見られました。なかでもスタンプを集めて参加するスタンプラリー抽選会は注目を集め、会場には長い列ができるほどの盛況ぶり。Ur.Salonは、この抽選会の景品として「プレミアムビューティ ドライヤー01」をホワイト・ブラックの2色で協賛いたしました。豪華景品を目当てに多くの来場者が抽選に挑み、当落に一喜一憂する声で大いに盛り上がりました。

【働く女性に、自宅で叶うサロンクオリティの美髪ケアを】

大風量が特長の本製品は、低温でもしっかりと髪を乾かすことができ、熱によるダメージを抑えながら短時間で仕上げます。朝の身支度から一日の終わりのリラックスタイムまで、時間に追われる働く女性の毎日に寄り添う一台です。多忙な毎日の中で、自宅で手軽にサロンクオリティの美髪ケアを楽しんでいただきたい--そんな想いを込めて、本イベントへの景品協賛を行いました。働く女性が数多く集う本イベントを通じて、Ur.Salonの製品とブランドの想いを直接お届けする機会となりました。

提供した商品

「プレミアムビューティ ドライヤー01」

※ローズピンクは6月10日発売

特許取得の最新小型モーターを搭載し、わずか360gの軽量コンパクトなボディながら2.3㎥/分の大風量と1200Wのハイパワーを実現したヘアドライヤー。遠赤外線効果による低温速乾仕様で、熱ダメージを最小限に抑えながらしっかりと乾かします。W補修イオンによりキューティクルを引き締め、まとまりのある艶髪へ。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-pbd-wh-wp01

今後の取り組みと方針

Ur.Salonは今後も、忙しい毎日を送るすべての方に、あなただけの"お家サロン"を届けるため、情報発信を続けてまいります。今回のようなイベントへの協賛・商品提供を通じて、幅広い層の方々にブランドの想いと製品の魅力を直接お届けできる機会を大切にしてまいります。自宅でもサロン品質のケアを実現するという信念のもと、一人ひとりの暮らしに寄り添うライフビューティブランドとして、今後もさまざまなシーンでの提案を行ってまいります。

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなたらしい美を、あなたのそばに。

美容は、誰かに合わせるものではなく、

自分らしさを楽しむもの。

Ur.Salonは、最新のケアを毎日に寄り添う形で届けます。

続けるたびに、新しい自分との出会いが待っている。

そこは、あなただけの“お家サロン”。

Ur.Salon

関連プレスリリース

●【Ur.Salon】石和温泉「別邸 花水晶」に高機能ドライヤー＆シャワーヘッドを導入｜バスタイムの“セルフケア時間”でウェルネス滞在を実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000036491.html

●【Ur.Salon】新生活を迎える忙しい子育て世帯の“美髪ケア”を応援｜広島のファミリー向けイベントで速乾×ダメージレスのドライヤーを提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000036491.html

●【Ur.Salon】好評につき待望のカラー展開。サロン級の速乾×さらツヤを叶える高機能ドライヤーに新色ローズピンクを6月10日より発売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000383.000036491.html

Ur.Salonの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/ursalon_official

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/