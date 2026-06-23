注目の若手コンビ・ピュート、自身初となる待望の冠ラジオ番組stand.fm「ピュートの健康放送」がスタート！

吉本興業株式会社

注目の若手お笑いコンビ・ピュート（竹内智也・ポイント）による、自身初となる冠ラジオ番組『ピュートの健康放送』が、音声配信アプリ「stand.fm（スタンドエフエム）」にて配信されることが決定しました。

初回配信は2026年7月2日(木)18:00からスタートし、以降は毎週木曜日の同時刻にレギュラー配信を予定しています。 本番組は、日常の軽快なトークはもちろん、音声配信ならではの距離感を活かしてリスナーから寄せられるリアルなお悩みを解決していくなど、聴くだけで心が “健康” になる時間をお届けする音声コンテンツです。

stand.fmはスマートフォンアプリやWEBブラウザなどから無料でお楽しみいただけます。

本人コメント

ポイント（左）

いきいきすこやかなラジオにしようと思っています！全員の寿命、延びろ！

竹内智也（右）

この放送にて健康促進、無病息災、子孫繁栄を一手に担います

「ピュートの健康放送」 番組概要

番組名：「ピュートの健康放送」

出演：ピュート（竹内智也、ポイント）

配信プラットフォーム：音声配信アプリ「stand.fm」

配信日時：毎週木曜日18:00～（初回配信：2026年7月2日(木) 18:00）

番組URL：https://stand.fm/channels/6a3900eaf16ae5c2da4b4c6e

料金：無料（スマートフォンアプリ、WEBブラウザからどなたでもお聴きいただけます）