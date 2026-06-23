第2弾アーティスト発表「G-k.i.d、MIKADO、Tete」出演決定！都市と音楽を繋ぐ音楽フェス「BRIDGE 2026」

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは今秋に開催する「BRIDGE 2026」の第2弾アーティスト情報を発表いたします。本イベントは、2026年11月21日（土）にKohjiya One Man Live、 11月22日（日）に「BRIDGE 2026」の2daysで、HAPPINESS ARENAで開催。昨年に引き続き3度目の開催となります。

《第2弾アーティスト発表》G-k.i.d、MIKADO、Teteの3組の出演が決定！本日、6月23日（火）19時より「ローチケ2次先行（先着）での販売がスタート！

■G-k.i.d

1995年生まれ、神奈川県川崎市出身。

2014年、中学時代に地元の幼馴染と結成したヒップホップクルー「BAD HOP」のメンバーとして活動を開始。

2024年2月19日に東京ドームで開催されたワンマンライブ「THE FINAL」を最後に、BAD HOPは解散を迎えた。

同年2月9日に配信されたBAD HOPのラストアルバム『THE FINAL Edition』では、「Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU)」、「Locker (feat. G-k.i.d, Tiji Jojo & YZERR)」、「Lonely Child (feat. G-k.i.d)」といった楽曲が高い評価を受け、多くのリスナーから絶大な支持を集めた。

BAD HOP解散後はソロアーティストとしての活動を本格化させ、他アーティストへのフィーチャリングはもとより、俳優業にも進出。AbemaTVドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』（主演:般若）に出演し、持ち前のカリスマ性とリアルな表現力で、映像作品の中でも強い個性を発揮している。

日本有数のGHETTOとも称される地元・川崎南部で育まれた経験を武器に、リアルなストリートの世界観をリリックで表現し、メロディアスなフローを得意とする。その独自のスタイルはUSのトレンドとも共鳴し、シーンにおいて圧倒的な存在感を放っている。

音楽、映像、そしてさらなる新たな分野へと挑戦を続けながら、日本のエンターテインメントシーンに革新をもたらし続けるアーティストである。公式Instagram(https://www.instagram.com/gkid_breath/)

公式X(https://x.com/gkid_breath?s=21&t=DwV2KxHSj-v9CBf7Ng8XVQ)

公式Tik Tok(https://www.tiktok.com/@gkid_official?_t=ZS-8TvWSVHmT7n&_r=1)

公式YouTube(https://youtube.com/@gkid_official?si=UDTl7lGytvHv_h71https://youtube.com/@gkid_official?si=UDTl7lGytvHv_h71)

■MIKADO

2001年生まれ、和歌山県和歌山市築港出身のラッパー。

ABEMAのオーディション番組「RAPSTAR 2024」で上位40名まで勝ち残り、2024年4月にリリースした楽曲「言った!!」でシーンを席巻する。

2025年21曲収録のアルバム『HOMUNCULUS』をリリースし全国のクラブを回るクラブツアーを22都市で開催。

5か月に渡るクラブツアー開催中も全国のフェス等の出演を行い、ライブを重ねるたびに全国に名を轟かしていく。

2025年アーティスト、リスナーが共に認めるもっとも活躍、飛躍したラッパーと称される。

同郷和歌山のRapper”ENEL””HARKA”との楽曲「GUNSO WALK」もシーンを席捲したバイラルチューンとなった。

公式Instagram(https://www.instagram.com/_mikado_ff/)

公式YouTube(https://www.youtube.com/@MIKADO_Official)

■Tete

長崎県平戸市出身・沖縄在住。1999年生まれのラッパー。

18歳からラップを始め、同時期に福岡で仲間とクルー「RIVER SIDE HOLLYWOOD」を結成。

2024年にリリースされた2nd ALBUM「茈」収録曲「滑走路」がリスナーのみならず、アーティストからも注目を集めると、翌年にはIO「Spotlight Remix feat, Kohjiya, Tete」で一躍シーンに名乗りを上げる。

その他にもDJ KANJI「Celebrate feat. MIKADO & Tete」、Kohjiya「Ma Boyz (feat. MIKADO, G-k.i.d & Tete)」、Tiji Jojo「Trust Me (feat. Tete)」など数々のアーティストと競演を果たす。

2026年からはIOが主宰するレーベル「VERETTA SOUNDS」に所属し、MINI ALBUM「Purple Game」をリリース。ハードなラップと繊細なボーカルを併せ持つ彼ならではの作品性が反響を呼ぶ。

公式Instagram(https://www.instagram.com/tetetove/)

公式YouTube(https://www.youtube.com/@Tete_official_yt)

■「BRIDGE 2026」 2026年11月21日（土）・22日（日）開催

「BRIDGE 2026」は、長崎スタジアムシティ内 HAPPINESS ARENAにて、2026年11月21日（土）、22日（日）に2daysで開催いたします。

昨年は、「RAPSTAR 2024」で優勝を果たし、ミュージックステーションに出演するなど注目を集めている長崎県出身のKohjiyaをはじめ、豪華アーティストが長崎に集結し、5,000人規模で開催し、チケットは完売。

第3弾出演アーティストについては、随時発表いたしますので、お楽しみにお待ちください。

■イベント概要

＜開催日時＞

【DAY1】11月21日（土）16:30開場/18:00開演

【DAY2】11月22日（日）14:00開場/15:30開演

＜開催場所＞

長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

＜座席図＞

＜チケット販売スケジュール＞

ローチケ2次先行 ※先着

6月23日（火）19:00～7月1日（水）23:59

※販売状況によって、スケジュールが変更となる可能性がございます。

※以降の販売スケジュールについては、随時、イベント公式サイトやSNSでお知らせいたします。

＜チケット券種・料金（税込）＞

●プレミアスタンディング：9,980円

●プレミアスタンディング2日通し券：18,000円

●アリーナスタンディング：8,500円

●スタンド指定席：8,500円

●VIP BOX︓220,000円

※DAY1、DAY2のチケット券種・料金は共通です。



＜注意事項＞

・スタンド席は指定席です。

・スタンディングエリアの方はスタンド席ではご観覧いただけません。

・スタンド席の方はアリーナスタンディングエリアではご観覧いただけません。

・VIPBOXは、1部屋7名までご入場可能です。

・単日チケットの料金は、2日間共通です。

・お一人様、1回につき4枚までご購入できます。

・チケット代金のほかに発券手数料、システム利用料、決済手数料（店頭または配送）がかかる場合がございます。

・未成年にはアルコールを販売いたしません。

・イベントの開催は近隣住民のみなさまのご理解の上で成り立っております。喫煙の際は指定の喫煙所をご利用いただき、場内、場外問わずゴミやタバコのポイ捨てはご遠慮ください。

・会場内外で発生した事故や事件、第三者に対する傷害等を起こした場合は、当事者間で問題解決をしていただきます。

これらのお客様間のトラブルに関して、主催者・会場・アーティストは一切責任を負いません。

万が一お客様の過失により負傷された場合、応急処置を行いますが、その後の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

・マナーを守れない方等、係員の指示に従っていただけない方は他のお客様のご迷惑になりますので、

ご入場のお断り、もしくは強制的に退場していただくことがございます。その際、チケットの払い戻し等は一切いたしません。

・公演の中止や延期の場合の旅費等の補償は致しかねます。

・開場・開演時間、出演者、などが急遽予定変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

・チケットの転売は固くお断りします。

・車イスの方はスタンドチケットをご購入ください。当日車イススペースをご用意いたします。必ず公演3日前までに長崎スタジアムシティまでにご連絡をお願いいたします。事前にご申請いただかずご来場された場合、車イススペースの確保が困難となるため、会場内へご案内出来ない可能性がございます。（車イス1台につき付き添い1名まで、付き添いの方も要チケット）



主催： 株式会社リージョナルエックス長崎

企画・制作：株式会社リージョナルエックス長崎 / CANTEEN / ISLAND STATE

▼イベント公式サイトはこちら

https://www.nagasakistadiumcity.com/bridge_2026/



▼第1弾リリース情報はこちら

https://www.nagasakistadiumcity.com/news/20260602/



＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html

（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/