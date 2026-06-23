世界中で大人気の『恋と深空』は、新男性主人公「ロウガ」のコンセプトPVを公開！バージョン6.0予告番組も6月28日に放送予定！

INFOLD PTE. LTD.

INFOLD PTE. LTD.は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲーム『恋と深空』において、新男性主人公ロウガのコンセプトPVを公開したことをお知らせいたします。

新男性主人公「ロウガ」コンセプトPV公開

オオカミは、荒野を統べる主。その瞳は、駆けるべき道を永遠に忘れない――

『恋と深空』新男性主人公「ロウガ」 コンセプトPV「夜行」公開！

▼ロウガ・コンセプトPV「夜行」

https://www.youtube.com/watch?v=FJZLTHagpjY



さらに、7月9日に大型アップデートVER6.0「万籟の目覚め」がリリース予定！

EonCoreテクノロジー代表取締役、謎に包まれた狼族のリーダー「ロウガ」が、今回のアップデートより新たな男性主人公として登場します。

付き添いや新パートナーも同時実装。彼との物語は、あなたの手で紡がれます。

『恋と深空』バージョン6.0予告番組

恋と深空 VER6.0「万籟の目覚め」特別予告番組が間もなくスタート！

開催日時：2026年6月28日20:30

公式YouTube：https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP(https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP)

公式X：https://x.com/lovedeepspacejp(https://x.com/lovedeepspacejp)

『恋と深空』とは

『恋と深空』は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲームです。没入感のある一人称視点の演出、リアリティ溢れる恋愛交流システム、多種多様なコンテンツを通じて現実よりも美しい恋愛を体感していただけます。

Infold Gamesについて

Infold Gamesは、ゲームの共感性と没入感を重視し、「豊かな精神世界の構築」と「全ての人にポジティブな力を与える」ことを目指して設立されました。この理念を基に、グローバル戦略の下で視野をさらに広げ、創意工夫によって世界にエネルギーを与えていきます。

Infoldが手がける恋シリーズの新作『恋と深空』は、2024年1月18日にリリースされて以来、多くの国と地域で目覚ましい成果を挙げました。ハイクオリティな3D没入型恋愛シミュレーション体験が多くのユーザーを惹きつけ、各国の無料ゲームランキングとセールスランキングでトップを飾りました。

本社をシンガポールに構えるInfoldは、現在ロサンゼルス、東京、ソウルなどの主要都市に支社を設立しています。各拠点では「自社作品で全ての人にポジティブな力を与える」という使命を共有し、創造力を核とした原動力によって、継続的に良質な作品を提供し続けていきます。同時に、Infoldは積極的に世界の優秀な企業や人材と協力し、共にエンターテインメント業界の繁栄と発展を推進してまいります。

ダウンロードURL

・App Store

https://apps.apple.com/us/app/%E6%81%8B%E3%81%A8%E6%B7%B1%E7%A9%BA/id6443467980

・Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.lysk.jp

『恋と深空』最新情報は公式X＆公式サイトをチェック！

イベント・キャンペーン等の最新情報は公式Xでお知らせいたします。ぜひご覧ください！

公式X ：https://x.com/lovedeepspacejp

公式サイト ：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@lovedeepspacejp

製品概要

タイトル ：恋と深空

公式サイト ：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式X ：@LoveDeepspaceJP

ジャンル ：君のリアルに届ける恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム ：App Store／Google Play ストア

権利表記 ：(C) 2023 Infoldgames, ALL RIGHTS RESERVED.