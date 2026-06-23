【両国発の人気焼き菓子専門店】猫フィナンシェと和モダン焼き菓子の「BROWN TABBY」が本所吾妻橋に２号店を出店。厳選素材と和モダン空間で、日常に贅沢なひとときを。

株式会社ポルテ・ボヌール

【BROWN TABBYについて】

「BROWN TABBY（ブラウンタビー）」は、東京・両国で2026年2月に誕生した和モダン焼き菓子専門店です。フランス産最高級ヴァローナ社のチョコレートや、世界のトップパティシエにも愛されるマルコナ産アーモンドパウダー、優しく深みのある甘みが特徴の沖縄県産含蜜糖など、厳選した最高峰の素材を使用。オリジナルの型で焼き上げた愛らしい「猫型フィナンシェ」や、和の素材を掛け合わせチョコレートをコーティングした和柄のオリジナルフィナンシェなどをはじめとする上質な焼き菓子をお届けし、SNSを中心に瞬く間に話題となりました。先日のテレビ放送後には、ブランドサイトへのアクセス数が一時3,000%に急増するなど、多くの反響を頂いております。

オープン以来、多くのファンを魅了し続けるブランドのアイコン「猫型フィナンシェ」。ただ可愛いだけでなく、焼き菓子への情熱とこだわりが全て詰まった看板商品です。また、今回吾妻橋店限定商品として三毛猫が登場します。ご自身へのご褒美にはもちろん、浅草・本所吾妻橋を訪れた際の手土産にもぴったりな、新しいブランドの顔の誕生です。

そんな特別なメニューとともに、本所吾妻橋でしか味わえない限定ラインナップや、こだわり尽くした空間の全貌をご紹介致します。

■本所吾妻橋店だけの特別なラインナップと、五感で楽しむ限定メニュー

２号店である吾妻橋店では、両国店で大人気の定番「和柄フィナンシェ」や猫型フィナンシェ、リピーターの絶えない「兄猫レモンケーキ」はもちろん、ここでしか出会えない魅力的な新商品を多数ラインナップ致します。

⚫︎限定&新商品のハイライト

【限定】三毛猫フィナンシェ

吾妻橋店のオープンを記念して作られたプレミアムな限定商品。しっかりとした厚みのフィナンシェに、３種類のチョコレートをコーティングすることで、１つで３つの味わいを楽しむことが出来ます。

【限定】

グランフィナンシェ（プレーンのフィナンシェに食材をサンドした新感覚のフィナンシェ）

両国店でも定番となった新感覚のサンドフィナンシェ。吾妻橋店ではあんバター、キャラメルバタークリームの他に、アップルパイ、スモークサーモン×クリームチーズの合計４種類をご用意しました。新しい味覚の世界をご堪能ください。

【兄猫シリーズ第二弾】

5月販売開始以降、瞬く間に両国店のNo.１人気商品となった兄猫レモンケーキ。その兄猫シリーズの第二弾として、コクのあるキャラメルとチョコチップの食感がクセになる、兄猫キャラメルチョコチップフィナンシェが新登場。新しい看板商品が誕生します。

【夏季限定商品：Chatons de fruits】

フランスの伝統的なゼリー菓子を、愛らしい仔猫の後ろ姿で仕立てた「シャトン・デュ・フリュイ」。下記限定で３種のフレーバーをご用意しました。

マンゴー：濃厚でとろけるような南国の甘み

もも：みずみずしく華やかに広がる高貴な香り

イチゴ：甘酸っぱくきゅんとする王道の美味しさ

表面のしゃりっとしたお砂糖の食感のあと、お口いっぱいにジューシーな果実味が広がります。

■日本の伝統美と現代デザインが融合した、こだわりの「和モダン」空間

これらこだわりのメニューを五感で楽しんでいただくために、吾妻橋店の内装には、日本の伝統的な職人技と美意識を至る所に散りばめました。

一歩足を踏み入れると、下町の喧騒を忘れさせる洗練された和モダンな空間が広がります。

【職人技が光る「名栗（なぐり）加工」の板】

店舗の顔となる入り口には、美しい陰影と木の温もりを感じさせる「名栗加工」の施されたウッドパネルを採用。プレミアムなブランドロゴが引き立つ、上質な佇まいで皆様をお迎え致します。

【空間を優しく包み込み「奥の坊主襖（ぼうずふすま）」

店内奥には、縁のない洗練された佇まいが特徴の「坊主襖」をモチーフにした光壁を配置。柔らかい間接照明の光が、空間全体を幻想的かつ温かみのある雰囲気に演出します。

浅草や東京スカイツリーからもほど近い、下町の歴史とモダンなカルチャーが交差する本所吾妻橋。新店舗では、日常のちょっとしたご褒美や、大切な方への手土産選びとしてはもちろん、凛とした和モダンな空間での心ほどけるひとときをお過ごしいただけます。

両国店で皆様に愛されてきた美味しさと世界観はそのままに、この場所からさらに洗練された新しい焼き菓子の魅力を発信してまいります。皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

■店舗概要

・BROWN TABBY吾妻橋

・グランドオープン日：2026年6月27日（土）

・所在地：東京都墨田区吾妻橋３－１－７ ローヤルシティ本所吾妻橋

・アクセス：都営浅草線「本所吾妻橋駅」徒歩1分

東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩10分

東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩10分

・定休日：未定

・営業時間：11:00～19:00

・席数：イートイン４席、店舗外ベンチ3席

・公式Instagram：@browntabby_tokyo

■会社概要・本件に関するお問い合わせ

・会社名：株式会社ポルテ・ボヌール

・代表者：江藤恭輔

・お問い合わせ用メールアドレス：brown.tabby0513@gmail.com

・電話番号：03-6240-4636