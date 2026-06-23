【業界初】エピグループが今期の関西コレクションのスポンサー就任！ライバー事務所で初めて、日本３大コレクションの単独ステージ実施

株式会社Epi Group

ライブ配信業界最大手のライバー事務所である株式会社Epi Group（本社：大阪市西区、代表取締役：中村彰宏（えぴろ）、以下「エピグループ」）は、日本最大級のファッション＆エンターテインメントイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN&WINTER」への参入およびスポンサーとしての提携を決定したことをお知らせいたします。

本取り組みによりエピグループは、ライバー事務所として業界で初めて日本３大コレクションイベントへの単独ステージ実施を実現しました。これにより「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN&WINTER」のステージを提供できるライバー事務所として、独自のポジションを確立しています。

■KANSAI COLLECTION提携に至った背景

KANSAI COLLECTIONは、京セラドーム大阪で開催される日本有数のファッションイベントであり、モデル・アーティスト・インフルエンサーなど多様な出演者が集結する大規模ステージとして広く知られています。

今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、「かわいい」「楽しい」「ファッション」が大好きなあなたへ、赤い果実のような魅惑的な世界をお届けします。

エピグループは「人を笑顔にする力を育て、自信あふれる未来をつくる。」という理念のもと、ライバーに新たな活躍の場を提供すべく、日々創出に取り組んでいます。

今回の提携は、両者の理念が強く共鳴したことにより実現したものであり、長い歴史と高い知名度を誇るKANSAI COLLECTIONへの出演機会の創出を通じて、新たな価値創出に向けた大きな一歩になるものと確信しております。



■イベント開催概要

開催名称 KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN&WINTER

開催日程 2026年8月13日(木)

開催時間 11:30開場 13:00開演

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

詳しくは公式ホームページ（https://www.kansai-collection.net ）をご覧ください。

■今後の展望

エピグループは、ライバーの育成・マネジメントおよびオンラインイベントの企画・運営を中心に事業を展開するエンターテインメント企業です。

ライブ配信市場の拡大に伴い、ライバーの活躍の場はSNSや配信プラットフォームにとどまらず、ファッションイベントや大型ステージへと広がりを見せています。

本提携を通じて、業界最大手のライバー事務所として先頭に立ち、所属しているライバーの活動機会を創出するとともに、ライブ配信というエンターテインメントの可能性を日本全国へ拡大し、業界の発展と変革に貢献してまいります。

■株式会社Epi Groupについて

「人を笑顔にする力を育て自信あふれる未来をつくる。」

私たちはクリエイターならびに提携会社の皆様と共に世界を笑顔に変え、自信あふれる未来へ導くエンタメ人材育成会社です。



多数のライブ配信アプリと提携し、業界トップクラスの規模を誇ります。質の高いマネジメント体制と戦略的なサポート、豊富なノウハウや充実した配信環境で、ライバーの成長を全面的にサポートしています。

代表・えぴろについて

TikTok LIVEをはじめとする多数のライブ配信プラットフォームと提携している業界最大級のライバー事務所を運営。

ライブ配信が誰もが挑戦できる場所であることを目指し、一人ひとりの魅力や可能性を引き出す支援を継続。その結果、1.5万人を超えるライバーが所属し、年間投げ銭売上約250億円規模へと成長。

この実績をゴールではなく通過点と捉え、これからも挑戦する人に寄り添いながら、人の可能性が広がる未来の実現を目指す。

日本国内に限らずグローバルにライバー事務所のコンサルティングを手がけ、メディアにも取り上げられるなどライブ配信業界を牽引する存在となった。