フォーミュラE、シーズン13のカレンダーを発表！東京が初めてシーズンフィナーレの舞台に

FORMULA E OPERATIONS LIMITED- 過去最大規模のカレンダーを発表：FIA世界モータースポーツ評議会の承認を経て、13都市・21レースで構成される、フォーミュラE史上最多・最大規模のシーズン。開幕戦・最終戦はいずれもナイトレースで開催されるほか、「サーキット・オブ・ジ・アメリカズ」（COTA／米オースティン）、「MASCOTザントフォールト・サーキット」（オランダ）、そして英国の新たな開催地「ブランズハッチ」で待望の初開催を迎える。

- ダイナミックな新レースフォーマット：「E-PrixUnleashed」を新たに導入。制限を解き放った圧倒的な新型GEN4マシンのパフォーマンスを披露する迫力のハイスピードレースとして、エネルギー効率を軸とした戦略性が魅力の従来のE-Prixを補完する新フォーマット。- 最大出力600kW（815hp）のGEN4時代が幕開け：次世代マシン「GEN4」がデビュー。アクティブ四輪駆動、0-100km/h加速1.8秒、車両の構成要素は100％リサイクルまたは再利用可能であり、サステナブルモータースポーツの新たなグローバルベンチマークを確立。- オペルがフォーミュラEに参戦：ドイツを代表する歴史ある自動車メーカー「オペル」がABB FIAフォーミュラE世界選手権に正式参戦。ジャガー、ポルシェ、日産、シトロエン、マヒンドラ、ローラ・カーズをはじめとする有力メーカー陣に加わります。- チケット情報をいち早く入手：ファンは事前登録(https://fiaformulae.jotform.com/form/s13-race-interest)により限定情報を受け取り、チケット販売開始の最新情報を誰よりも早く入手可能。

フォーミュラEとFIAは、FIA世界モータースポーツ評議会（WMSC）の承認を受け、ABB FIAフォーミュラE世界選手権2026-2027シーズンの暫定カレンダーを発表しました。フォーミュラE史上最大規模となる13都市・21レースで構成されるシーズンでは、米オースティンの「サーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）」、オランダの「MASCOTザントフォールト・サーキット」での新規開催に加え、ロンドンE-Prixの新たな開催地として英国の名門サーキット「ブランズハッチ」を採用します。

世界のモータースポーツ界の視線は、日本の首都・東京に注がれます。東京ビッグサイト周辺の象徴的な市街地コースが、フォーミュラE史上初めてシーズンフィナーレの舞台となります。4年連続開催となる東京大会はダブルヘッダー形式で実施。難易度が高く、極めてテクニカルな東京の市街地サーキットが、チャンピオンシップの行方を決定づける舞台となります。

東京都および日本自動車連盟（JAF）の支援により開催される東京大会は、世界水準の未来志向あふれる舞台として、熱狂的なファンが先進的なGEN4時代の記念すべき初シーズンのフィナーレを体感する歴史的な最終戦となります。

スピードとサステナビリティの新時代

フォーミュラEとFIAがGEN4マシンの導入に向けて準備を進めるなか、飛躍的に向上した出力とスピード性能に対応するため、サーキットには極限のパフォーマンスに対応できる性能が求められています。その結果、開催地は実績ある常設サーキットの活用を進める一方で、市街地レースを核とするアイデンティティへのコミットメントは揺らぎません。新たな開催地は、GEN4マシンの圧倒的なスピードに対応できるコースレイアウトと、主要都市からの高いアクセスを兼ね備え、その双方を実現しています。

カレンダーの策定・運営においてはサステナビリティを中核に据え、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域ごとに大会を集約して開催することで、輸送に伴う物流負荷やCO2排出量の削減を図るとともに、各地域における運営効率の最大化を目指しています。

史上最多となる全21戦のカレンダー

フォーミュラE史上最多となるシーズンは、2026年12月18日・19日にサウジアラビア・ジェッダの「ジェッダ・コーニッシュ・サーキット」で開催されるナイトレースのダブルヘッダーで開幕します。その後、選手権はアメリカ大陸へ舞台を移し、2027年1月16日に「アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス」で開催されるメキシコシティE-Prix、2月6日に「サーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）」で初開催となるオースティンE-Prix、2月20日に「マイアミ・インターナショナル・オートドローム（ハードロック・スタジアム）」で開催されるマイアミE-Prixを開催。アメリカ大陸ラウンドは、3月13日に「アンヘンビ・サンボドローム・サーキット」で開催されるサンパウロE-Prixで締めくくられます。

続いて選手権はアジアへ移り、2027年4月17日に「海棠湾サーキット（Haitang Bay Circuit）」で開催される三亜E-Prixを経て、拡大されたヨーロッパラウンドへと入ります。ヨーロッパでは、5月8日・9日にベルリンの「テンペルホーフ空港ストリートサーキット」、5月15日・16日には伝統的な「サーキット・ド・モナコ」、5月29日・30日に「ブランズハッチ」を舞台に開催されるロンドンE-Prixと、ダブルヘッダーが続きます。さらに、6月18日・19日に「MASCOTザントフォールト・サーキット」で新たなダブルヘッダーを開催し、6月26日・27日には「ハラマ・サーキット」でマドリードE-Prixを復活開催します。

シーズンは、アジア太平洋地域での壮大なダブルヘッダーで締めくくられます。2027年7月10日・11日に「上海インターナショナル・サーキット」で開催される上海E-Prixに続き、7月24日・25日には東京の市街地コースでシーズン最終戦を開催。新たなGEN4時代最初のシーズンは、東京でフィナーレを迎えます。

ダイナミックな新レースフォーマットを導入

2026-2027シーズンの開幕とGEN4時代の幕開けに合わせ、ダブルヘッダー開催の週末にレース体験を一変させる革新的なレースフォーマットを導入。従来の「E-Prix」に加え、新たな短距離レース「E-PrixUnleashed」を実施します。

GEN4マシンが持つ制限のないパフォーマンスを最大限に引き出すために導入されるこの新フォーマットは、これまでとは異なるスピーディーなレーススタイルを実現します。2つのレースフォーマットを組み合わせることで、ファンは戦略性を駆使したレースと、純粋なハイスピードパフォーマンスが生み出す迫力を、一つの週末を通じて楽しむことができます。

GEN4：電動モータースポーツの未来

2026-2027 ABB FIAフォーミュラE世界選手権シーズンでデビューするGEN4は、600kW（815hp超）の出力と、レース全域で作動するアクティブ四輪駆動を備え、レースの概念を刷新します。フォーミュラE史上最も高度なドライビングスキルが求められるマシンで、ホイール・トゥ・ホイールの激しいバトルと、ファンを魅了する圧巻の瞬間を生み出します。アクティブ四輪駆動やアクティブディファレンシャル、2種類の空力コンフィギュレーション、回生ブレーキなど、GEN4に採用されたあらゆる技術は、電気自動車が持つ革新的な可能性を示すものです。

これらの技術により、GEN4はメーカー各社の将来の市販車開発にこれまで以上に直結するマシンとなるとともに、世界で最もエキサイティングなレースを実現します。

GEN4は、モータースポーツ史上最もサステナブルなレーシングカーとして、あらゆるレベルでサーキュラーデザインを推進しています。車両の構成材料には100％リサイクルまたは再利用可能な素材を採用し、環境負荷低減における新たなベンチマークを打ち立てます。先進的なバッテリーシステムや次世代タイヤ、革新的なボディワークに至るまで、GEN4のサプライチェーンを構成するすべての要素は、倫理的な調達、リサイクル性、環境負荷の低減を重視して選定されています。こうした技術革新により、GEN4は単なるスピードとパフォーマンスを追求するレースカーにとどまらず、モータースポーツ界のみならず社会全体におけるサステナビリティを牽引する存在となります。

GEN4時代の参戦メーカー

GEN4時代の幕開けは、オペルの正式参戦という大きな節目を迎えます。ドイツの歴史あるブランドであるオペルの参戦により、グリッドには新たな競争の活力がもたらされます。オペルは、ジャガー、日産、シトロエン、ローラ・カーズ、マヒンドラ、そして来シーズン2つのワークスチームと1つのカスタマーチームへ電動パワートレイン技術を提供するポルシェといった世界有数のメーカー陣と競い合います。各社はフォーミュラEを高性能EV技術や市販車開発への応用につながる先進技術の革新を推進する場として活用します。

コメント

ジェフ・ドッズ（Jeff Dodds, フォーミュラE CEO）

「Formula Eにとって、これまでで最大規模となるシーズンの締めくくりを東京で迎えられることは、極めて大きな節目となります。東京は短期間のうちに開催カレンダーの中でも最も注目を集める開催地の一つとなっており、この高度なテクニカル性を誇る市街地コースで初めてシーズン最終戦を開催することは、私たちがここ東京で築き上げてきた世界水準のイベントの価値を物語っています。小池百合子東京都知事および東京都の継続的な支援に感謝するとともに、GEN4時代の幕開けを飾るシーズンのクライマックスにおいて、情熱あふれる日本のファンの皆さまが東京の市街地で歴史的な瞬間を最前列で見届けられることを嬉しく思います。東京の夜を舞台に繰り広げられる最終戦は、間違いなくスリリングなフィナーレとなるでしょう」

坂口正芳

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）会長

「ABB FIAフォーミュラE世界選手権において、2026年（2025-2026シーズン）は第14戦・第15戦として東京大会が開催され、さらに2027年（2026-2027シーズン）には最終戦の舞台を東京が担うことが決定したことを大変意義深く受け止めております。なお、この最終戦開催の実現は、フォーミュラE、東京都による継続的かつ精力的な取り組みと不断の調整、そしてボランティアオフィシャルをはじめとする国内外の関係各位の多大なるご尽力とご支援の賜物であると深く敬意を表します」

2025/26 ABB FIAフォーミュラE世界選手権カレンダー競技フォーマットおよびテクニカルレギュレーション- レースフォーマット：2026-27シーズンでは、戦略性と純粋なパフォーマンスの両方が試される新たなレースフォーマットを導入します。- E-Prix：レース時間は45分。エネルギーマネジメントと戦略を重視したフォーマット。「ピットブースト」を導入。- E-PrixUnleashed：レース時間は30分。パフォーマンスを重視したスプリントフォーマット。「ピットブースト」は実施しない。- 出力：両フォーマットとも通常出力は450kW、「アタックモード」使用時は最大600kWまで出力が向上。- 週末の競技スケジュール：標準的な大会日程は、フリープラクティス、予選（グループステージおよびデュエル）、決勝レースで構成。各大会週末の前には、指定されたシェイクダウンデーを実施。シングルヘッダー大会ではE-Prixフォーマットを採用。ダブルヘッダー大会では、通常、E-PrixとE-PrixUnleashedをそれぞれ１レースずつ実施します。選手権ポイント

●決勝レース：上位10台に以下のポイントを付与

25点、18点、15点、12点、10点、8点、6点、4点、2点、1点

●予選：

グループステージ：デュエル進出を決めた各車両に1ポイントを付与

デュエル：各対戦の勝者に1ポイントを付与

ポールポジション獲得者に1ポイントを付与

「TOKYO GX ACTION」について

東京都は、2035年までに2000年比で温室効果ガス排出量60％以上削減、また、2050年のゼロエミッション東京の実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取組を加速させていきます。「TOKYO GX ACTION」は、都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくためのプロジェクトです。東京大会は、このプロジェクトと連携し、様々な取組を進めています。

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIA フォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する、世界初のオール電動レースシリーズです。フォーミュラEは、イノベーションとスピードそして迫力あるレースが融合する実験フィールドとして展開されています。本選手権は通算150レースという節目を達成し、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズなど、世界的自動車メーカーにとって、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良する重要な実証の場となっています。

フォーミュラEのパフォーマンスを根底から支えているのは、社会的・環境的インパクトを最優先に考える姿勢です。フォーミュラEは社会的・環境的な透明性において高い基準を掲げる姿勢が評価され、B Corp認証を取得した世界で初めてかつ唯一のスポーツです。さらに、創設以来カーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得するなど、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

スポーツ界の革新的なチャレンジャーとして、フォーミュラEは予測不可能な接戦が魅力のシリーズです。11シーズンで10人の異なるチャンピオンが誕生しており、世界選手権レベルのスポーツの中でも屈指の競争力と開放性を備えたタイトルであることを証明しています。アクセシビリティへのコミットメントと、世界トップクラスのドライバーとメーカーがそろう環境のもと、フォーミュラEはエリートスポーツ常識を書き換え続け、目的意識ある野心と大胆な行動を重んじる次世代のファンを惹きつけています。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権やTokyo E-prixの最新情報は、フォーミュラE東京大会公式Xアカウントの他、新たに公開したフォーミュラE公式日本語サイトでも発信しています。チケット発売情報を含む最新ニュースをぜひご確認ください。

トップページ：https://www.fiaformulae.com

Tokyo E-prix 公式日本語サイト：https://jp.fiaformulae.com

HVO燃料について

2027 TDK Tokyo E-Prixでは、ナイトレース用の照明設備を含むレース運営に使用される電力は、従来のディーゼル燃料の代替となる植物由来燃料であるHVO（Hydrotreated Vegetable Oil＝

水素化脱揮発性植物油）によって発電される予定です。HVOは従来のディーゼル燃料と比較して、CO2排出量を大幅に削減できるという利点があります。2025年の東京E-Prixでは、HVOの使用により、従来のディーゼル燃料と比べて21.3トンのCO2排出削減が実現されました。

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/

TDK株式会社について

TDK株式会社（本社：東京）は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。