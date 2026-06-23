サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部、「Anime Expo」の出展を決定

株式会社サイバーエージェント

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）のアニメ＆IP事業本部は、2026年7月2日（木）～7月5日（日）（※現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスにて開催される世界最大級のアニメイベント「Anime Expo」に出展することをお知らせいたします。

当社は2024年2月にアニメ＆IP事業本部を設立し、IPの開発およびアニメの企画プロデュースを主軸に、広告・宣伝機能、グッズ制作・マーチャンダイジング機能などを集約するとともに、グローバル市場を見据えた総合的な事業を展開しています。

「Anime Expo」のサイバーエージェントグループブースでは、サイバーエージェントグループのアニメーションスタジオ・Cypic（『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』）が制作を手掛けるアニメ『カグラバチ』（松竹、サイバーエージェント共同幹事作品）をはじめとした、CA Anime作品の世界観をお楽しみいただける展示や、グッズの北米先行販売を実施いたします。

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」の新たなポップアップイベント「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」とRound1 USAがコラボした一部グッズを数量限定で先行販売するほか、サイバーエージェント発のアパレルブランド「ODDGOOD」が展開するTV アニメ『BLEACH 千年血戦篇』のアパレル商品を世界最速・数量限定で販売いたします。

ほかにも、サイバーエージェントグループブースでは豪華景品が当たる、抽選会など盛りだくさんの内容でお届け予定です。

サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部は、今後も多彩な作品を展開するとともに、グローバルで通用するIP創出を目指してまいります。

■「Anime Expo」サイバーエージェントグループブース出展概要

【イベント名】 Anime Expo

【URL】https://www.anime-expo.org/ax/

【会期】 2026年7月2日（木）～7月5日（日）

【場所】 ロサンゼルス・コンベンションセンター（米国・カリフォルニア州）

【出展エリア】 SH-320

CyberAgent Group

■グッズ先行販売情報

※詳細の情報は、CA Anime Xや会場でご確認ください。

CA Anime 公式X：https://x.com/CyberAgentANIME

▼「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」×Round1先行販売

「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」が「Anime Expo」に登場！Round1 USAでの販売開始に先駆け、一部グッズを先行販売いたします。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

Round1 USAで使用できるオリジナルデザインゲームカードをプレゼントする企画も実施！

▼サイバーエージェント発アパレルブランド「ODDGOOD」｜TV アニメ『BLEACH 千年血戦篇』プレミアムアパレル

千年血戦篇のプレミアムアパレル全6種を、世界最速で先行販売いたします。

「Anime Expo 2026」会場限定のポストカードやキャストサイン入りTシャツ抽選キャンペーンなど、限定企画も実施いたします。

■「Anime Expo 2026」ステージ情報 ※開催日程順

▼The World Is Dancing Ep 1 Encore & Ep 2 USA Premiere

開催日時：2026年7月2日（木）6:45 pm ~ 7:35 pm

※現地ロサンゼルス時間（PDT）

会場：ロサンゼルス・コンベンションセンター

（パネル部屋：403AB）

内容：

・第1話＆2話の上映

※実施内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

▼"Kagurabachi" Anime World Tour - World Premiere Screening at Anime Expo

開催日時：2026年7月3日（金）4:45 pm ~ 6:05 pm

※現地ロサンゼルス時間（PDT）

会場：ロサンゼルス・コンベンションセンター

（パネル部屋：JWマリオット ダイヤモンド）

内容：

・第1話冒頭20分の上映

・キャスト、スタッフ登壇イベント

※実施内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

登壇者：

木村太飛（六平千鉱役） 、今村拓朗（漫画『カグラバチ』担当編集）、安田孝一（アニメ『カグラバチ』プロデューサー） ※敬称略

■サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部について

サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部では、IPビジネスの拡大を目指し、オリジナルアニメ開発やコミック原作のアニメ化をはじめ人気IPのマーチャンダイジングなど、アニメ作品を中心とした企画プロデュースを行っています。

2016年「ABEMA」の開局時よりアニメ専門チャンネルを立ち上げ、2017年にはアニメIPへの投資に特化したファンド「CA-Cygamesアニメファンド」をCygamesと共同で組成。他社幹事アニメ作品への出資を通じて配信権やゲーム化権などを取得し、アニメビジネスをスタートしました。2024年2月にアニメ＆IP事業本部を設立し 、さらなる体制強化をしています 。IPの開発およびアニメの企画プロデュースを主軸に、「ABEMA」との連動企画や、広告・宣伝機能、グッズ制作・マーチャンダイジング機能など集約し、グローバル市場を見据えて企画からマネタイズまで総合的に事業展開いたします。