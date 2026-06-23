Z世代から絶大な支持を誇る「なえなの」さんをイメージモデルに迎えたWEB CMを、2026年6月22日（月）より公開。

株式会社EVLISS

株式会社EVLISS（本社：大阪府、代表取締役：西内 紘矩）は、植物由来のWのPDRN（ポリデオキシヌクレオチド）を全アイテムに贅沢に配合した、攻めと守りを両立する新スキンケア＆メイクアップブランド「Labocos（ラボコス）」を、2026年6月20日（土）より、スキンケア4アイテム、メイクアップ3アイテムの計7アイテムを全国のバラエティショップ・ドラッグストアおよびオンラインにて一斉発売。

ブランドローンチに伴い、Z世代を代表するタレント・モデルの「なえなの」さんをイメージモデルに迎えたWEB CMを、2026年6月22日（月）より公開いたします。

■ イメージモデル「なえなの」さんについて

タレント・モデルとして活躍するなえなのさんは、SNS総フォロワー数700万人超を誇ります。飾らない等身大の魅力と透明感のある美肌が幅広い世代から支持を集め、美容・ファッション分野においても絶大な影響力を持ちます。

「ありのままの自分で美しくいる」というなえなのさんの姿勢は、Labocosが掲げる「肌本来の力を引き出し、自信ある毎日を」というブランドフィロソフィーと深くリンクし、このたびイメージモデルへの就任が実現いたしました。

なえなの

2001年1月14日生まれ、静岡県出身。SNSでの活動をきっかけに同世代を中心に高い支持を集める。テレビ朝日「ぜんぶ、あなたのためだから」上野帆花役、映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」チビ太役で出演し女優として話題を集める他、2026年、Capitol Recordsより「チュ‐ニング」で音楽プロジェクトを再始動し、アーティストとしても活躍中。

■ WEB CM 公開のお知らせ

なえなのさんの透明感あふれるナチュラルな美肌と等身大のキャラクターが、Labocosのブランドコンセプト「自然由来の優しさと高い機能性がもたらすハッピーな毎日」と完璧にマッチ。日常のスキンケアをもっと楽しく、もっと輝かしいものに変えるブランドメッセージを届けます。

■ 新ブランド「Labocos（ラボコス）」誕生の背景

「成分買い」の先へ--肌寿命（Skin Longevity）とバリア強化の時代

2026年の国内美容市場では「成分買い」がすでに定着し、さらに踏み込んだ機能性が求められています。

再生医療の考えから着想を得た「肌寿命（Skin Longevity）」の概念と、高機能成分を受け止める「バリア強化（肌守り）」の両立--この2軸がいま最も注目されているスキンケアのテーマです。

「Labocos」は、今最も注目される次世代成分「PDRN」をいち早く採用。

動物由来（サーモン）を使わず、浸透力・安全性ともに優れた「植物由来WのPDRN」を独自に配合することで、攻めと守りを一つのブランドで体現します。





■ 「Labocos」共通製品ポイント：自然の恵みから生まれた「植物由来WのPDRN」

PDRN（ポリデオキシヌクレオチド）は、細胞の修復・再生を促す成分として世界的に注目が高まっています。

Labocosでは植物から抽出した2種のPDRNを組み合わせ、アレルギーリスクを抑えながら高い浸透力を実現し、植物由来WのPDRNを全アイテムに共通配合しています。

１. 薔薇の女王「ダマスクローズ由来PDRN」

肌の再生を促す抗炎症・保湿効果とエイジングケア（※）効果を持ち、ハリと弾力に満ちたキメ細やかな肌へと整えます。

２. 大地の恵み「高麗人参由来PDRN」

低分子の植物性PDRNが角質層の奥まで素早く浸透。血行促進・引き締め・ニキビ跡の改善・くすみなど、複合的な肌悩みにアプローチします。

（※）エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアのことです。



■ 商品ラインナップ詳細（2026年6月20日一斉発売）

▶ スキンケアシリーズ 全4アイテム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74439/table/4_1_dd1c8c722e7f371a05fe4b823f2cb848.jpg?v=202606240952 ]

▶ メイクアップシリーズ 全3アイテム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74439/table/4_2_00d1779c25413da9107094a9f5329da8.jpg?v=202606240952 ]

※全アイテムに植物由来WのPDRN（ダマスクローズ・高麗人参由来）を共通配合。

※価格はすべて税込表示です。

※販売チャネル：全国のバラエティショップ・ドラッグストア、オンラインショップ（https://www.labocos.shop/）

■ 注目アイテム詳細

▶ PDRN PLUS ピンクセラムマスク（7枚入）770円税込

旭化成の生分解性高機能不織布「ベンリーゼ(R)」採用。圧倒的な吸液力で美容液をお肌に余すことなく届けます。ヒトサイタイ血由来幹細胞順化培養液（エクソソーム）・EGF・FGF-1を配合し、ビタミンB12由来の天然ピンクカラーが使うたびに気分を上げる、極上の集中ケアマスクです。

▶ PDRN ピンクセラムスプレーミスト100ml 1,650円税込

化粧水・美容液・乳液の3役を1本に凝縮した2層式スプレーエッセンス。4種の異なる分子量のヒアルロン酸と5種の天然オイルが、シュッとひと吹きでうるおいのヴェールを形成。メイクの上からでもよれずに使えます。

▶ PDRN PLUSクッションファンデーション15g（SPF30 PA+++）

ナチュラルベージュ/オークル 各1,650円税込

「奇跡のリンゴ」から抽出した幹細胞エキス（リンゴ果実培養細胞エキス）を配合。WのPDRN・ナイアシンアミド・NMN・レチノール・スクワランなど、美容液級の整肌成分を惜しみなく詰め込み、キメ細かくハリのある素肌感を長時間キープします。

ナチュラルベージュオークル

【株式会社EVLISS 概要】

法人名：株式会社EVLISS(エヴリス)

代表取締役：西内 紘矩

所在地：大阪府枚方市岡南町11-9

電話：072-861-5180

mail：info@evliss.com

設立：2017年9月19日

Labocos：https://www.labocos.shop/