i-dle、Kアリーナ横浜で圧倒的パフォーマンス！ソロからヒット曲、そして最新曲まで全26曲を堂々披露！

株式会社CUBE ENTERTAINMENT JAPAN

グローバルガールズグループi-dle（読み：アイドゥル）が、2026年6月20日（土）と21日（日）の2日間、日本の音楽の聖地であるKアリーナ横浜にて、4度目となるワールドツアー『2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN YOKOHAMA』を開催した。

今年2月のソウル公演を皮切りに、K-POPガールズグループ初となる台北ドーム公演を開催。その後もバンコク、メルボルン、シドニー、シンガポールと各都市を巡ってきた。ツアー7都市目となった今回の横浜公演では、会場を埋め尽くしたファンを熱狂させただけでなく、「Mnet Plus」を通じたライブストリーミングも実施。会場に足を運べなかった世界中のファンとも特別な時間を分かち合った。





■ 最新ヒット曲から「5人5色」のソロステージまで、観客を魅了した全26曲

公演は、今年1月にリリースされ話題を呼んだ「Mono (Feat. skaiwater)」のイントロで幕を開けた。続けて「Nxde」「Oh my god」「LION」といった、彼女たちを象徴する強烈なパフォーマンスを立て続けに披露し、オープニングから会場のボルテージは最高潮に達した。

MIYEONMINNIE

メンバーそれぞれの個性が爆発したソロステージでは、さらに成熟した個々の感性と圧倒的なカリスマ性で観客を魅了。中盤には、グループ名変更後初のリリースとなった「Good Thing」や、日本でも人気の高い「Fate」、そして世界的なメガヒット曲「Queencard」「TOMBOY」「Super Lady」など、グループの代表曲を次々と連発し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。また、メンバーたちは終始、流暢な日本語でファンと積極的にコミュニケーションを図り、会場をファンの歓声と拍手に包まれた一体感のある温かい空間へと導いた。

SOYEONYUQISHUHUA

■ アンコールでの日本オリジナル曲披露、そしてファンへの感謝

本編終了後、アンコールで再びステージに登場したi-dleは、昨年10月にリリースしたi-dle JAPAN 1st EP『i-dle』のタイトル曲「どうしよっかな」を披露。日本のファンへの特別なサプライズに、客席からはさらに大きな歓声が上がった。ラストは、ファンへの感謝の気持ちを込めて作られた「Neverland」を大合唱。深い感動の余韻を残したまま、横浜公演は幕を閉じた。

圧巻の存在感を見せつけた横浜公演に続き、i-dleは6月27日、28日に香港のカイタック・スタジアム（Kai Tak Stadium）にて『2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG』を開催し、このワールドツアーの熱狂をさらに世界へと繋げていく予定だ。

公演概要

■公演名

『2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN YOKOHAMA』

■公演日時

・2026年6月20日（土）開場16:30／開演18:00

・2026年6月21日（日）開場15:30／開演17:00

■会場

Kアリーナ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14）

■セットリスト

M1. Mono (Feat. skaiwater)

M2. Nxde

M3. HER (MINNIE SOLO)

M4. Oh my god

M5. LION

M6. Love Tease

M7. Reno (Feat. Colde) (MIYEON SOLO)

M8. HWAA (火花)

M9. Red Redemption (SHUHUA SOLO)

M10. Put It Straight

M11. Revenge

M12. Good Thing

M13. ICE BLUE RABBIT (SOYEON SOLO)

M14. Wife

M15. Fate

M16. Crow

M17. I Want That

M18. POP/STARS

M19. M.O. (YUQI SOLO)

M20. MY BAG

M21. Queencard

M22. TOMBOY

M23. Super Lady

M24. LATATA

M25. どうしよっかな

M26. Neverland

■i-dle JAPAN OFFICIAL SITE

https://i-dle.cubeent.co.jp/

■i-dle JAPAN OFFICIAL X

https://x.com/i_dle_JP

■i-dle JAPAN OFFICIAL FANCLUB「NEVERLAND JAPAN」

https://neverland-japan.com/