サンリオキャラクターズより大きなハートとリボンがかわいい「ヒョウ柄ハートふわ²ボアマスコット」がむにゅぐるみパティオ店頭＆公式ECサイトにて販売開始

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「ヒョウ柄ハートふわ²ボアマスコット」を6月23日(火)よりむにゅぐるみパティオ店頭にて販売を開始いたしました。また、6月25日(木)11時より公式ECサイトで販売を開始いたします。

※下記期間中はお一人様各１点までのご協力をお願いいたします。

店頭：6/23(火)～6/28(日)

EC：6/25(木)11:00 ～ 6/29(月) 11:00

「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶https://munyugurumi.jp/news/detail/544

ラインナップ

■ヒョウ柄ハート ふわ²ボアマスコット(ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン/ウサハナ) 価格：2,200円(税込)

対象店舗

対象店舗では現在販売中です。

お近くにお立ち寄りの際はぜひご来店ください。

■販売店舗一覧

・ラフォーレ原宿店（東京都）

・新宿マルイアネックス店（東京都）

・MAGNET by SHIBUYA109（東京都）

・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）

・あべのキューズモール店（大阪府）

・HEP FIVE店 (大阪府)

・梅田EST店（大阪府）

・名古屋パルコ店（愛知県）

■期間限定ショップ

・西武渋谷 A館2階 イベントスペース

開催期間：6月5日(金)～7月8日(水)

営業時間：10:00~20:00

むにゅぐるみパティオとは

「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！



店舗一覧▶ https://munyugurumi.jp/shoplist

ECサイト▶ https://munyugurumi.jp/

■KThingS公式X

・公式【KThingS_Official】

https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）

・アニメ・漫画【KTS_Hobby】

https://twitter.com/KTS__hobby（@KTS__hobby）

・クリエイターズ【KTS_Creatorsr】

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・エスターバニー【エスターバニー POP UP情報】

https://x.com/Estherbunnyjp (＠Estherbunnyjp)

・やさしさパークタウン【やさしさパークタウン グッズ＆イベント情報】

https://x.com/yasashisa_p (＠yasashisa_p)

・KThingS公式インスタグラム【KThingS_official】

https://www.instagram.com/kthings_official?igsh=MTJicWRuZm45eDRxYw==（＠KThingS_official）

イベントや商品の情報は各SNSにて配信中です。商品情報をいち早くご覧いただけます。

<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F