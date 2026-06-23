サンリオキャラクターズより大きなハートとリボンがかわいい「ヒョウ柄ハートふわ²ボアマスコット」がむにゅぐるみパティオ店頭＆公式ECサイトにて販売開始
さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「ヒョウ柄ハートふわ²ボアマスコット」を6月23日(火)よりむにゅぐるみパティオ店頭にて販売を開始いたしました。また、6月25日(木)11時より公式ECサイトで販売を開始いたします。
※下記期間中はお一人様各１点までのご協力をお願いいたします。
店頭：6/23(火)～6/28(日)
EC：6/25(木)11:00 ～ 6/29(月) 11:00
「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶https://munyugurumi.jp/news/detail/544
ラインナップ
■ヒョウ柄ハート ふわ²ボアマスコット(ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン/ウサハナ) 価格：2,200円(税込)
対象店舗
対象店舗では現在販売中です。
お近くにお立ち寄りの際はぜひご来店ください。
■販売店舗一覧
・ラフォーレ原宿店（東京都）
・新宿マルイアネックス店（東京都）
・MAGNET by SHIBUYA109（東京都）
・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）
・あべのキューズモール店（大阪府）
・HEP FIVE店 (大阪府)
・梅田EST店（大阪府）
・名古屋パルコ店（愛知県）
■期間限定ショップ
・西武渋谷 A館2階 イベントスペース
開催期間：6月5日(金)～7月8日(水)
営業時間：10:00~20:00
むにゅぐるみパティオとは
「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！
店舗一覧▶ https://munyugurumi.jp/shoplist
ECサイト▶ https://munyugurumi.jp/
■KThingS公式X
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<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F