【参加無料】川崎港開港７５周年記念「第５３回川崎みなと祭り」にて、帆船「日本丸」が約25年ぶりに川崎港に寄港！一般公開を実施します。

川崎市

川崎市は、１０月１０日（土）、１１日（日）に、川崎港開港７５周年記念「第５３回川崎みなと祭り」を開催いたします。

本年は、川崎港開港７５周年を記念し、平成１３（２００１）年１１月以来の約２５年ぶりに川崎港に帆船「日本丸(にっぽんまる)」が寄港し、一般公開を行います。一般公開では、デッキ上を見学でき、帆船ならではの魅力を身近に感じていただけます（※帆は畳んだ状態で公開）。

川崎みなと祭りは、川崎港への理解を深め、親近感を高めていただくため、「みんなの川崎港」をテーマに、港湾関係機関・団体が協力し、毎年開催しているイベントです。川崎みなと祭りの詳細なイベント内容については決まり次第、随時お知らせいたします。

帆船「日本丸(にっぽんまる)」について

(C)独立行政法人 海技教育機構

日本丸は５０余年にわたって海の若人を育ててきた初代日本丸の代替船として、昭和５９（１９８４）年に建造されました。全長１１０．０９メートル、総トン数２，５７０トン、今でも現役で活躍している帆船です。

日本丸は、我が国の造船技術の粋を結集して建造された船であり、その優れた性能は、日々の航海訓練において遺憾なく発揮されています。航海訓練の途上では、国内外問わず多くの港に寄港し、各地での行事への参加を通じて、海事思想の普及と国際親善に寄与しております。

川崎港開港７５周年記念「第５３回川崎みなと祭り」の概要

(C)独立行政法人 海技教育機構詳細（独立行政法人海技教育機構ＨＰ） :https://www.jmets.ac.jp/ship/nipponmaru/index.html

日程：令和８（２０２６）年１０月１０日（土）、１１日（日）※雨天決行、荒天中止

場所：川崎マリエン（川崎区東扇島38-1）周辺、東扇島東公園（川崎区東扇島58-1）

概要：ステージやグルメ、子どもから大人まで海や港について楽しく学べるコンテンツなど、川崎港の魅力を体感できる企画を予定しています。詳細は、今後、川崎みなと祭り特設ページ（後日開設予定）等で随時お知らせします。

主催：川崎市、川崎商工会議所、公益社団法人川崎港振興協会

共催：川崎港運協会、一般財団法人川崎港湾福利厚生協会、東扇島協議会、川崎海事広報協会

実施：第５３回川崎みなと祭り実行委員会

「川崎みなと祭り」とは

川崎みなと祭りは、川崎市経済の一層の振興・発展を祈念し、川崎港の使命について市民の理解を深め、港に対する親近感を高めるために、昭和４９（１９７４）年、川崎市市制５０周年記念を契機に、川崎市と商工会議所の共同開催から始まりました。当初は、川崎港を紹介するパネルを、駅前やかわさき市民祭りで展示するといった内容でした。

平成４（１９９２）年からは、川崎マリエン（川崎市港湾振興会館）の開館に伴い同施設に会場を移転。港湾関係団体を含めた「川崎みなと祭り実行委員会」を組織し運営することになりました。（現在は、主催、共催７団体になりました。）

例年、大勢の来場者にお越しいただく川崎港で最も盛大なお祭りです。

※昨年度の様子は第５２回川崎みなと祭りのホームページを御覧ください。

川崎港の概要

第52回川崎みなと祭りWEBページ :https://kawasakiminato.com/

川崎港は「国際戦略港湾（国際競争力の強化を重点的に図る必要がある港湾で、国内では、東京港、横浜港、川崎港、大阪港、神戸港の５港）」に指定されています。令和７（２０２５）年の輸出額は１兆３，２０１ 億７４百万円、輸入額は２兆８，０５８億５４百万円です。 主な取扱貨物は、輸出では完成自動車など、輸入ではLNG、原油などの燃料があります。

問合せ先

川崎港について :https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html

（川崎港の概要及び日本丸寄港に関すること）

川崎市港湾局港湾振興部

誘致振興課 渡邉

電話 ０４４-２００-３０７２

（川崎みなと祭りに関すること）

第5３回川崎みなと祭り実行委員会

事務局 公益社団法人川崎港振興協会

電話 ０４４-２８７-６０１１