【名古屋市】英語で夢を語ろう！アライブ”七夕ウィーク2026”開催

株式会社アライブ短冊に英語で願いを込める子どもたち

英語の保育園、英会話スクール、STEM教育、英語の学童などを展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年6月22日（月）から7月4日（土）まで、子どもたちを対象とした「七夕ウィーク2026」をアライブイングリッシュスクール全校舎にて開催いたします。

本イベントは創業以来20年以上にわたり継続して実施しているアライブの季節行事の一つです。日本の伝統行事である七夕をテーマに、子どもたちが英語で夢や願い事を表現する活動を行います。子どもたちは短冊に願い事を書くだけでなく、外国人講師やクラスメートと英語で発表し合うことで、「書く」「話す」「聞く」といった英語のスキルも実践的に学びます。

英語で願いや夢を語る体験

七夕ウィークでは、"What do you want to be?" や "What is your dream?" など、夢や将来について語るさまざまな英語表現を学びながら、自分自身の目標について考える機会を提供します。子どもたちは願い事を英語で書くだけでなく、クラスメートと共有し、お互いの夢や考えに耳を傾けます。こうした活動を通して、英語力だけでなく、自分の考えを表現する力や相手の考えを理解する力、さらに、非認知能力といわれる”コミュニケーション能力”や”ソーシャルスキル”などの育成にもつなげています。アライブでは、英語を学ぶだけではなく、英語を使って考え、伝え、人と関わる経験を大切にしています。

薄れていく日本の伝統行事に、スクールで触れる機会を

短冊に英語で願いを込める子どもたち

近年、日本の伝統行事を家庭で体験する機会が減少していると言われています。アライブ七夕ウィークでは、英語表現を学ぶだけでなく、七夕の由来や伝統についても学び、日本文化への理解を深めていきます。グローバル社会では、英語を話す力だけでなく、自国の文化や伝統について伝える力も重要です。また、異文化を学ぶからこそ、自分たちの文化や価値観を見つめ直すこともできると言えます。七夕ウィークを通して子どもたちが日本文化やアイデンティティに触れ、自分たちのルーツについて考える機会を持つことも七夕ウィークを実施する目的の一つです。

これからも、アライブでは、日本文化と英語教育を結び付けながら、子どもたちの国際的な視野と異文化理解を育んでまいります。

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株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12いずみ21ビル1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役三井博美

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公式ホームページ

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主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。