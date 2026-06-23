【沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん】クラブラウンジ「UMIKAJI」刷新と地域の特産を活かした朝食ブッフェ付きで、滞在価値を高めたクラブフロアに

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん（所在地：沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1、総支配人：佐藤 傑）は、2026年7月1日（水）より、クラブフロア宿泊者向けサービス内容を刷新し、「クラブフロア リファインオープン」として新たな滞在体験を提供いたします。

今回のリファインオープンでは、クラブラウンジUMIKAJIのフードメニュー刷新をはじめ、クラブフロア宿泊者限定の朝食ブッフェインクルード、さらに客室リネンの品質向上を実施。クラブフロアならではの特別感と快適性を高め、より上質なリゾートステイをご提案いたします。

また、リファインオープンを記念し、2026年7月～9月限定で、クラブフロアをご利用いただける特別宿泊プランを販売いたします。

クラブフロアご宿泊者さま専用のインフィニティプールクラブラウンジ 「UMIKAJI」

【クラブフロア刷新ポイント】

１.クラブラウンジ「UMIKAJI」にて、フードメニューを拡充。

２.クラブフロアご宿泊者は、オールデイダイニング「ジノーン」での朝食ブッフェとクラブラウンジでの朝食の利用が可能。

３.クラブフロア全客室のリネンを見直し、より快適な寝心地を実現。

天空の絶景「クラブラウンジUMIKAJI」がこだわりをもったスタイルへ

ぎのわんに拡がる碧く豊かな美ら海をお愉しみいただくお客さまのシーン・ニーズを探求し、朝な夕なにそれぞれの魅力あるお食事を提供いたします。

サンセットラウンジ イメージデイラウンジ イメージ

モーニングラウンジでは、従来の洋食メニューに和食メニューを加え、料理長の坂口が厳選した郷土料理を取り入れたライトミールをご提供いたします。沖縄当地ならではの気候や自然の恵みをご朝食からお楽しみください。

モーニングラウンジ

デイラウンジでは、美しく雄大な美ら海を眼下にゆったりとお寛ぎいただくことをイメージしたスタイル。

料理長の坂口和史は、東京や京都のプリンスホテルグループのフレンチレストランやメインダイニングで研鑽を重ね、選りすぐりの食材選定と食に対するアート感覚で評価を戴けておりますが、このほど、沖縄でも珍しいアフターヌーンティースタイルを取り入れました。

さらにクラブラウンジ「UMIKAJI」では、沖縄に訪れる大切なトラベラーに地域の魅力あるスイーツを提供する方々との協業を図りました。宜野湾市が誇るスイーツの数々として、デイラウンジをエレガントに添える風味豊かなスイーツを取り入れます。

PiPPiのコルネ●沖縄生コルネ

コルネとサンドのお店PiPPi

(沖縄県宜野湾市宜野湾）

PiPPiのコルネは２０１９年第１０回ニッポン全国

ご当地おやつランキングでグランプリを受賞したスイーツ。

地域では贈答用としても重宝される逸品です。

●手作りドーナツ

HYGGE okinawa

(沖縄県宜野湾市大山)

HYGGEは町の小さな焼きドーナツ屋さんです。

店名のHYGGE（ヒュッゲ）は、デンマーク語で「心地よい時間や空間」という思いが詰まっています。ひとつひとつ手作りの味わいは、 お子さまも安心してお召しあがりになれるよう身体に優しいグルテンフリーのミックスパウダーで調合したすっきりとした味わいが女性にも人気です。

ナイトラウンジでワインとチーズと共に、こだわりのドーナツもお楽しみください。

All Day Dining Jinon

HYGGE okinawa 焼きドーナツオールデイダイニング ジノーン内観ジノーン朝食ブッフェ

CLUB LOUNGE UMIKAJI

クラブフロアにご宿泊いただくお客さまには選べるご朝食を

クラブラウンジUMIKAJIモーニングラウンジ

沖縄・ぎのわんの魅力をさらに引き出しているのは、オールデイダイニング ジノーンのご朝食。220席を誇る解放感溢れるレストランで、ブッフェスタイルでお気に召すままお楽しみいただけるご朝食付き。例えば、連泊でゆったりとお過ごしいただく皆さまにはクラブラウンジUMIKAJIとオールデイダイニング ジノーンの二つのご朝食を味わっていただけるのも魅力です。

クラブフロア客室リネンを刷新し、より上質な眠りへ

高層階に位置するクラブフロアでは、より快適で上質なご滞在をお楽しみいただけるよう、客室リネンを刷新いたしました。新たに採用したリネンには、超長綿100％・サテン織・スレッドカウント(※1)

400本の上質な素材を使用。

なめらかな肌触りと優れた寝心地を追求し、心地よい眠りへと誘います。

クラブフロアならではの特別感と快適性を兼ね備えた空間で、ワンランク上のリゾートステイをご提供いたします。

※1スレッドカウント：生地1平方インチあたりに織り込まれた縦糸と横糸の本数の合計値。

また、クラブフロア全室には、シャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE」を完備。

微細な泡によるやさしい浴び心地で、リラックスしたバスタイムをお楽しみいただけます。

滞在を通じて心身を整え、自分自身をアップデートするようなひとときをお過ごしください。

クラブフロア全室には「ReFa FINE BUBBLE」を完備

宿泊部門支配人 風登秀之

２０２２年４月にホテル開業以来、多くの皆さまにご利用をいただいておりますクラブフロアのさらなる価値向上を図りました。クラブラウンジ「UMIKAJI」では眼下にヨットハーバーを望む唯一無二のロケーションに加え、ご要望の多かったご飯の提供も開始し、県内で話題のお菓子も取り入れています。また、客室ではリネンを刷新し、これまで以上に快適で質の高い睡眠体験を追求しました。沖縄の魅力を五感で感じていただける、特別なひとときをお楽しみください。

訪れるたびに新たな発見と感動に出会えるホテルステイを目指してまいります。

料理長 坂口和史

西海岸に広がるサンゴ礁と遠浅の青い海を臨みながらいただくモーニング＆サンセットラウンジ。

郷土料理を取り入れたメニューをご用意いたしました。

デイラウンジでは、ご自身で組み合わせるアフタヌーンティーでティータイムをごゆっくりお楽しみいただけます。

心よりお待ち申しあげます。

クラブラウンジUMIKAJI 営業時間

2026年7月1日（水）より、下記営業時間と名称へ変更いたします。

新たなクラブラウンジでは、時間帯ごとに異なる沖縄・ぎのわんの魅力をご体感いただけます。

クラブラウンジ シグニチャーカクテル

・モーニングラウンジ

7:00A.M.～10:00A.M.

・デイラウンジ

10:30A.M.～4:30P.M.

・サンセットラウンジ

5:00P.M.～7:00P.M.

・ナイトラウンジ

7:00P.M.～10:00P.M.

リファインオープン記念宿泊プランを販売

【Seibu Prince Global Rewards会員限定】 クラブフロア連泊限定Special Offer 概要

リファインオープンを記念し、2026年7月～9月限定で、クラブフロアのリファイン価値を

体験いただく特別宿泊プランを販売いたします。

【期間】2026年7月1日（水）～ 2026年9月30日（水）

【料金】\32,705～ （１室2名利用時 サービス料・消費税込み）

クラブツイン

ホテル最上階 クラブラウンジ インフィニティプール

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/ginowan/informations/clubfloor260701/