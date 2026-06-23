お弁当はもう作らなくていい！中高生・学童向け「実働1分」の自然解凍おかずセット、Makuakeでクラウドファンディングを開始

株式会社みんラン

中高生の弁当向け自然解凍冷凍惣菜のECサービスを展開する株式会社みんラン（東京都千代田区、代表取締役：今井明子）は、2026年6月26日10時より、自然解凍冷凍おかず「みんなのランチBOX」の先行販売プロジェクトをクラウドファンディングMakuakeにて開始します。

Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/minnanolunch/

（※2026年6月26日 10:00より公開予定）

中高生の保護者の約8割が「お弁当作りが負担」と回答

プロジェクトイメージ画像

給食や学食のない学校に通う子どもを持つ家庭では、毎朝弁当を作り続けることが日常になっています。株式会社みんランが2026年6月に実施した自社アンケート（n=254、インターネット調査）によると、お弁当作りを負担に感じる保護者は79.8%と約8割にのぼりました。

早起き、献立決め、栄養バランス、そして夏場に気になる衛生管理や調理器具の片付けなど、お弁当作りは、自宅での食事以上に気を配る必要があります。コンビニ等の市販品では栄養バランスや費用面の不安があり、「結局、自分で作るしかない」と感じている保護者が少なくありません。

冷凍庫から出して詰めるだけ。実働約1分でお弁当が完成

（１） 冷凍庫から出して持っていくだけ！「実働約1分」で準備完了

当日の朝、冷凍庫から取り出してごはん（お米）とともに持っていくだけで準備が完了します。室温20℃の場合、約4時間で自然解凍され、お昼時には食べ頃になります。保冷剤代わりにもなるため、夏場の食品衛生面でも安心です。 従来の弁当作りにかかる平均時間「31.5分」に対し、本商品はお弁当にかける実働時間を「約1分」に短縮。毎朝約30分の時間的余裕を生み出します。

【実働１分！】ごはんをよそう → 本商品を冷凍庫から出す → 包む → 完成 （※本商品にごはんは含まれません。ご家庭でご用意ください）

（２） 主菜＋副菜２品がセットに。人気のおかずが10種類

ハンバーグ、唐揚げ、ヒレカツなど人気の和洋食を中心に10種類の豊富なラインナップを用意しました。野菜をたっぷり使用し、栄養バランスにも配慮しています。

薄型のコンパクトなパッケージ（180mm×140mm×30mm/1個）で冷凍庫を圧迫しません。

メニューの例：タンドリーチキンセット（左）、ヒレカツセット（右）

（３）国際規格の安全性。FSSC22000認証工場で製造

本商品の製造は、世界100カ国以上で認められた食品安全マネジメントの国際規格「FSSC22000」を取得した国内工場で行っています。野菜やお肉などの食材をカットし、大釜で調理。味付けは家庭で味わうような自然な調味料のみを使用し、濃くなりすぎない味付けを意識しています。

調理されたメニューは速やかに急速冷凍機へ移し、細胞の破壊を最小限に抑えることで、自然解凍後も水っぽくなりにくく、作り立てのような食感を維持。その後、一つひとつ手作業で盛り付けを行っています。

「手作り以外の選択肢を」代表・今井の想い

本プロジェクトを立ち上げた代表の今井は、自身も中学生を含む子どもを育てる母親です。大手ネットスーパーでの商品開発・販促や、EC支援企業での経験を経て本事業を立ち上げました。



「子育てと仕事を両立するうえで、一番過酷なのが『朝』の時間です。出社や登校の期限がある中で、身支度、朝食の用意、さらに重なるお弁当作り。 “お弁当は愛情の証”と言われますが、愛情のカタチは手作りに限りません。安全でおいしいプロの力を借りて、朝の時間を生み出し、子どもとの会話や笑顔を増やすこと。そんな新しい選択肢を、この『みんなのランチBOX』で提案したいと考えています」

プロジェクト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185402/table/1_1_fca0f819e572503baf6a0a26827598f9.jpg?v=202606240952 ]

商品リターンは、「みんなのランチBOX」10食セット（8,500円）、20食セット（16,900円）、30食セット（25,000円）の3種類。いずれも送料・クール便手数料込みで、2026年8月下旬～9月第1週を目安にヤマト運輸のクール便（冷凍）にて届けられます。数量限定です。

そのほか、商品リターンを伴わない支援コース3種類（最低金額800円～）を用意。



本プロジェクトが達成した場合、より多くのメニューをより使いやすい形で提供し続けられるよう、自社ECサイトでの販売実現のためのシステム整備や、商品ラインナップの拡充にあてる予定です。

本リリースに関するお問い合わせ・会社概要

株式会社みんラン 広報担当（press@minlun.co.jp）

会社名 株式会社みんラン

代表者 代表取締役 今井 明子

所在地 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16 ヤマトビル405

事業内容 自然解凍冷凍惣菜のECサービス「みんなのランチ（https://minlun.jp）」の運営

URL https://minlun.co.jp/