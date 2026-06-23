次世代のスター誕生の瞬間を目撃せよ！「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION FINAL VOL.01」6月27日に公開審査を開催！

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、次世代を担うダンスアーティストの発掘・育成を目的とした全国規模のオーディション「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」を実施しています。



このたび、その最終審査として、公開オーディションイベント「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION FINAL VOL.01」を、2026年6月27日（土）に東京・秋葉原の「LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA」にて開催いたします。

全国から集まった応募者の中から、厳正なる審査を通過した23名が最終審査に進出。本イベントでは、次世代のダンスシーンやエンターテインメント業界を担う新たな才能が誕生する瞬間を、観客の皆さまにもご覧いただけます。

本イベントの観覧チケットは、6月24日（水）18時より先着順にて受付を開始いたします（入場無料・別途1ドリンク代）。ぜひ会場にて、その熱気と感動をご体感ください。

▼チケット購入URL

https://t-dv.com/METEORAstDANCEARTISTZAUDITIONFINALVOL1

■最終審査（公開オーディション）の見どころ

全国から集まった数多くのエントリーの中から、厳正なる1次・2次審査を通過した精鋭23名が最終審査の熱狂のステージに挑みます。当日は、個々の魅力を発揮するソロパフォーマンスに加え、通過者同士による白熱のユニット審査も実施。

さらに、人気グループ「アナタシア」の新メンバー候補については、現役のアナタシアメンバーに直接混ざってのパフォーマンス選考を披露するなど、METEORA st.から次世代のスターが生まれる瞬間を、観客の皆様の目の前でお届けします。



■最終審査 進出者（2次審査通過者・計23名）

【アナタシア志望者】

Haru YAN / Ln(れの) / umio / かずたん / カンシロウ / ちゃんくろ

【ユニット審査】

ユニット１.：るーさん/ YUKA / けい

ユニット２.：re-na / ユイ / 彩希

ユニット３.：AKKUN / KAORI / yu-kun / ちゃありい

ユニット４.：Yuuki / 成（なる）

ユニット５.：ま～ちゃん / 珠音

【ソロ審査】

酒井亜彌音 / せな / sora

■豪華審査員陣（敬称略）

ダンス、アニメ音楽、ネットカルチャー、エンターテインメントの第一線を牽引する以下の豪華審査員陣も会場に集結し、彼らの運命を見守ります。



＜最終審査員＞

・カリスマカンタロー（株式会社アノマリー 代表取締役）

・冨田 明宏（株式会社アリア・エンターテインメント）

・橋口 雄樹（株式会社ドワンゴ プロデューサー）

・佐藤 純之介（REAL AKIBA RECORDZ）

・枦山 貴信（SACRA MUSIC）

・ゲッツ（METEORA st. 所属演出振付家）

・たかみゆきひさ（株式会社スタイルキューブ）

・榊原 敬太（REAL AKIBA GROUP 会長）

■イベント開催概要

・イベント名：METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION FINAL VOL.01

・日程：2026年6月27日（土）

・時間：OPEN 16:00 / START 16:30（※進行により時間が変更になる場合がございます）

・会場：LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA

・特設サイト：https://dance-audition-01.meteora-st.jp

・チケット料金：ADV.無料（別途1D 700円）

・チケット発売日時：6月24日（水）18時～ 先着発売開始（整理番号配布）

・チケット販売URL：https://t-dv.com/METEORAstDANCEARTISTZAUDITIONFINALVOL1

※チケットは予定枚数に達し次第、受付終了となります。

■募集カテゴリー（本オーディションの選考対象）

【アナタシア（新メンバー募集）】

ニコニコ動画・YouTubeを中心に活動し、総再生回数1億回超を誇る5人組踊り手グループ。

【RAJ GLANZ（新メンバー募集）】

REAL AKIBA BOYZがプロデュースするオタク系パフォーマンスユニット。

【新規ガールズグループ（スターティングメンバー募集）】

「REAL AKIBA × REAL OTAKU」をコンセプトに、2026年7月デビュー予定の新規グループ。

【育成枠：REAL AKIBA JUNIORZ】

現時点での技術や経験だけではなく、個性や意欲、今後の成長性も含めて総合的に評価する特別育成枠。



■お問い合わせ：オーディション運営事務局 Email：audition@meteora-st.jp

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

公式サイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)