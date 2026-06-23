本田圭佑氏 ×「エンジニアのミカタ」 コラボYoutube動画を公開

株式会社エンジニアのミカタ

株式会社エンジニアのミカタは、昨年より本田圭佑氏率いるベンチャーキャピタル「X&KSK」から出資を受けています。

日本初のデカコーン（評価額100億ドル＝約1.5兆円規模のスタートアップ）の創出を掲げる本田氏が、なぜ「エンジニア派遣」という一見地味な領域に投資をしたのか。当社への出資を「想定外だった」と振り返る本田氏と、代表・田代の対話には、日本のIT業界が数十年抱えてきた構造への、ひとつの答えが映っています。

■ 「このビジネスでデカコーンは、無謀ではないか」

本田氏は当初、そう考えていたといいます。世界基準の評価額を狙うファンドが、なぜエンジニア派遣の会社に出資したのか--。本田氏が「嬉しい誤算だった」と語る、その理由とは。

■ 本田圭佑が「自分とは違う」と言い切った相手

数多くの起業家と向き合ってきた本田氏が、田代に対して抱いた印象。それは「自分とは異なる人物」というものでした。動画では、本田氏が田代の“ある特徴”を挙げ、その違いを語っています。

「大きな夢を抱く若者が少ないと感じるなかで、こういう人物と巡り会う機会は珍しい」（本田氏）

■ なぜ日本のエンジニアの給料は上がらないのか

最大で5次請け・6次請けまで及ぶ、多重下請け構造。当社はエンジニアの年収が上がりづらいこの構造に正面から挑んでいます。その切り札と、田代が「本当のボトルネックはここにある」と語る意外な急所を対談のなかで明らかにします。

■ AIは、エンジニア派遣を「再定義」する

「既に市場を占有しているプレイヤーにこそ、勝算がある」 田代はそう言います。AIによってSES業界の何が変わり、当社はどこに勝機を見出しているのか。生産性を従来比3倍・5倍へ--その具体像は、ぜひ動画でご覧ください。

本田圭佑氏が心を動かされた田代の熱意と、AI時代を見据えた業界改革のビジョン。その全貌は、対談動画でご確認ください。

■コラボ動画概要

・公開チャンネル：https://www.youtube.com/@engineer-no-mikata

・公開日時

前編：2026年6月23日（火）19時

後編：2026年6月24日（水）19時

・動画タイトル ：【本田圭佑×エンジニアのミカタ】最初は投資する気がなかった？エンジニアのミカタに投資を決めた舞台裏とその本音に迫る

・動画URL ：https://youtu.be/CaXYaacSAT4?si=shniyen7luQ6Gh2Q

【会社情報】

会社名 ：株式会社エンジニアのミカタ

代表者 ：代表取締役CEO 田代正義

設立年月：2020年5月

所在地 ：東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル24F, 28F

主要事業：SES事業、ITコンサルティング事業、受託開発事業

HP ：https://engineer-mikata.com/