社内のAI利用ルール、何をどう決めればいいのか──EU AI Actと国内ガイドラインを踏まえた社内規程の作り方ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、AI活用の実務ガイド（ホワイトペーパー）「社内のAI利用規程の作り方(https://fullfact.net/whitepapers/ai-governance-internal-policy)」を無料で公開しました。EU AI Act（2024年8月発効）と、経済産業省・総務省の「AI事業者ガイドライン」を踏まえ、AI利用の社内ルールをゼロから組むための手引きです。

背景：使い始めたが、ルールが追いついていない

現場ではすでにAIが使われている一方で、社内のルールが整っていない会社は少なくありません。全面禁止は現実的でなく、放任は情報漏洩や著作権の問題につながります。必要なのは、どこまで使ってよいか、何を守るかを規程として明文化することです。規制の動きも踏まえ、過不足のない範囲で決めることが要点になります。

このガイドでわかること

想定読者

- AI規制の現在地（EU AI Actと国内ガイドラインの位置関係）- 自社が押さえるべき規制対象の見極め方- 社内規程に書くべき5領域（リスク評価・利用範囲・データ取扱・著作権・違反対応）の骨子- 経営・営業・CS・開発・総務の部署別の利用ルール- 個人情報・社外秘・顧客データの三層でのデータ取扱- 社内の上申に使える、1ページサマリーの作り方

AI利用のルール整備を担う経営・管理部門・法務・情報システムの担当の方。

ガイドの入手方法

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-governance-internal-policy

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。



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https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net