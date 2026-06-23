ミックウェアが「AI駆動開発勉強会 大阪支部 #12」を開催

株式会社ミックウェア

株式会社ミックウェア（Nasdaq Global Market ティッカーシンボル：MWC、本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 兼 会長：鳴島健二、以下「ミックウェア」）は、2026年6月29日、AI駆動開発勉強会 大阪支部 運営委員会との共催により、技術勉強会「AI駆動開発【大阪支部 #12】with 株式会社ミックウェア」を、当社の「ミックウェア イノベーションラボ大阪」にて開催いたします。ミックウェアは関西圏におけるAI時代の開発者コミュニティづくりを中心的に推進してまいります。

■開催の背景・目的

生成AIの進化により、コード生成にとどまらず、要件定義・設計・UI作成・テスト・ドキュメント作成までAIが関与する「AI駆動開発」が、現実の開発プロセスへと浸透しています。本勉強会は、AI駆動開発の実践事例やツール活用ノウハウを共有しながら、関西圏の開発者コミュニティの交流を促進することを目的としています。

ミックウェアは、自動車向けソフトウェアをはじめとするシステム開発で培った知見を活かし、AI駆動開発の実践と普及をリードする企業の一社として、勉強会の共催や会場提供を通じてコミュニティづくりに継続的に取り組んでおります。今回の開催により、開発者の学びと交流の場をさらに広げてまいります。

■開催概要

イベント名 AI駆動開発【大阪支部 #12】with 株式会社ミックウェア

開催日時 2026年6月29日（月）18:30～21:30（開始 19:00、懇親会を含む）

会場 ミックウェア イノベーションラボ大阪

所在地 大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス25F

対象 エンジニア／PM／デザイナー／生成AI・LLM活用に関心のある方

主催 AI駆動開発勉強会 大阪支部 運営委員会

共催 株式会社ミックウェア

ハッシュタグ #AI駆動開発

お申し込み https://aid.connpass.com/event/393726/

※ プログラム・登壇内容は当日までに変更となる場合があります。最新情報は上記connpassページをご確認ください。

■これまでの開催実績

ミックウェアは、AI駆動開発 大阪支部において継続的に勉強会を共催し、コミュニティの拡大に貢献してまいりました。今回は、当社が共催する大阪支部勉強会として通算3回目の開催となります。回を重ねるごとに参加者数・関心が高まっており、関西圏におけるAI駆動開発の知見共有と交流のハブとして定着しつつあります。今後も継続的な開催を通じて、開発者コミュニティの発展を支援してまいります。

ミックウェアのクラウド開発・AI活用支援サービスについては下記のウェブサイトをご参考ください。

https://micware.cloud/

■会社概要

株式会社ミックウェア

上場市場 Nasdaq Global Market（ティッカーシンボル：MWC）

所在地 兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビルディング

代表者 代表取締役社長 兼 会長 鳴島 健二

事業内容 コンピュータシステムの企画、開発、製作、販売

URL https://www.micware.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミックウェア 広報担当

メール mic_pr@micware.co.jp

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれております。これらの記述は、「～する予定である」「～と見込んでいる」「～を予想する」「～を意図している」「将来」「～を計画している」「～と考えている」「～と推定している」「～となる可能性がある」などの用語、またはこれらに類する表現により識別される場合があります。

これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリース発表日現在におけるミックウェアの見解および仮定に基づいており、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を内包しています。そのため、実際の業績、結果または事象は、これらの将来予想に関する記述に明示または黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。

ミックウェアは、これらの将来予想に関する記述に含まれる見通しは合理的であると考えておりますが、当該見通しが実現することについていかなる保証も行うものではありません。投資家の皆様におかれましては、これらの将来予想に関する記述に過度に依拠されないようご注意ください。

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