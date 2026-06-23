【新発売】Amazonプロテインランキング1位*の「REYS（レイズ）」から、待望のプロテインドリンクが登場！全国のファミリーマートで販売開始

株式会社REYS

登録者数113万人超のYouTuber・山澤礼明が監修するサプリメントブランド「REYS（レイズ）」は、手軽にたんぱく質を補給できる新商品「REYS プロテインドリンク」を、2026年6月23日（火）から全国のファミリーマートにて発売いたします。※一部店舗では取り扱いのない場合があります。

＊Amazonプロテインランキング1位 / 商品:REYSホエイプロテイン(2026年6月23日現在)

REYSプロテインドリンクがファミリーマートで新発売

「一人でも多くの方に手軽に、そして美味しくプロテインを飲んでもらいたい」というブランドの強い想いから、全国のファミリーマートでお買い求めいただける本商品が誕生しました。日常のたんぱく質補給としてはもちろん、トレーニング後やダイエット中の間食としても最適な、美味しさと栄養の両立を実現しています。

『REYS プロテインドリンク』3つの特徴

1. 高たんぱく質でありながら驚きの82kcal

1本あたり「たんぱく質17g」をしっかりと配合しながら、REYS独自の処方によりカロリーをわずか「82kcal」に抑えました。効率的なボディメイクをサポートします。

2. 徹底した成分へのこだわり(糖類0・脂質0)

「低糖質(1本あたり2g)」「糖類0」「砂糖不使用」「脂質0」を実現。余分なものを極力カットし、毎日飲んでも罪悪感のないすっきりとした味わいに仕上げました。

3. 7種類のビタミン

たんぱく質の吸収や毎日のコンディションづくりに欠かせない7種類のビタミン。手軽に美味しく、プラスアルファの栄養補給が可能です。

商品概要

【商品名】

REYS プロテインドリンク

【価格】

199円 (税込214円)

【内容量】

200ml

【販売店舗】

全国のファミリーマート

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない場合がございます。

＜商品詳細はこちらから＞

https://retail.reys.jp/fm/

発売記念!ファミペイ(FamiPay)限定でお得なキャンペーンを実施

新発売を記念して、全国のファミリーマートにてファミペイクーポンをご利用いただくと、お買い得になる期間限定キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間：2026年6月23日(火)～ 7月6日(月)

キャンペーン内容：期間中、全国のファミリーマートにて『REYS プロテインドリンク』購入時にファミペイクーポンのご利用で税込価格より30円引きとなります。

※詳細につきましては、店頭のPOPまたはファミペイアプリをご確認ください。

「REYS(レイズ)」について

YouTuber・山澤礼明(登録者数113万人超)が監修するサプリメントブランド。

「美味しい・溶けやすい・お求めやすい」をコンセプトに、プロテインやEAAなどのサプリメントを展開。初心者から本格的なトレーニーまで、幅広い層から圧倒的な支持を集めています。

Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2023/2024/2025にて最優秀賞を3年連続で受賞。