【ツインプラネット×HEROINES】阿部菜々実・中川心・水上凜巳花ら7人組アイドル「フルコース」デビュー4か月でZepp Shinjuku大盛況！待望の1stワンマン開催！6月24日配信新曲を初披露

株式会社TWIN PLANET

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢嶋健二）と、株式会社imaginate（本社：東京都渋谷区、代表者：渡辺裕也）による『HEROINES』がタッグを組み、2026年2月にデビューした7人組アイドルグループ「フルコース」が、6月23日(火)にZepp Shinjuku (TOKYO)にて1stワンマンライブ「FIRST DISH」を開催。

アンコールにおいて、新衣装と共に、6月24日(水)に配信を開始する新曲『White ROSE』を初披露いたしました。

また、9月から11月にかけて宮城・大阪・福岡・愛知・東京の5都市での「FIRST TOUR」の開催と、YouTube番組「ふるこーちゅ」の始動も発表いたしました。

Photo by 下山春香

『White ROSE』配信リンク：https://linkco.re/15fChFS5(https://linkco.re/15fChFS5)

「フルコース」は、スターティングメンバーとして、元「ラストアイドル」で“圧倒的センター”として活躍した阿部菜々実・鈴木遥夏、また“令和版・奇跡の1枚”で注目を集めた中川心の3名を発表後、オーディション合格者として、現役大学生で芸能活動“完全未経験”の小葉こな、「ヒロインズ研修生大阪」出身の金城まき、「HEROINES SCHOOL」出身の桜咲みはね、元「HKT48」・『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』元練習生の水上凜巳花の4名が加わり、計7名によって結成。

初のワンマンライブでは、新曲『White ROSE』を含むオリジナル楽曲から、『sweet timer』（iLiFE!）・『青春"サブリミナル"』（=LOVE）・『最上級にかわいいの！』（超ときめき(ハート)宣伝部）・『NEW KAWAII』（FRUITS ZIPPER）など"アイドル界のフルコース"のようなカバー楽曲、また各メンバーのセレクト楽曲まで、全24曲をお届けいたしました。

デビューから約4か月、多彩なバックグラウンドをもつメンバー7名がそれぞれの個性と実力にさらに磨きをかけ、ファン（ラストピース）とともに"一皿目"を作り上げた記念すべきステージとなりました。

Photo by 下山春香Photo by 下山春香Photo by 下山春香

【セットリスト】

01. フルコースのフルコース

02. イマドキデイズ

03. NEW KAWAII（「FRUITS ZIPPER」カバー）

04. 最上級にかわいいの！（「超ときめき(ハート)宣伝部」カバー）

05. 青春"サブリミナル"（「=LOVE」カバー）

06. Truth or Lie?

07. イヤイヤイヤ！

08. ガールズスコア

09. ハレンチ（「ちゃんみな」カバー）/阿部菜々実

10. 初恋リバイバル（「iLiFE!」カバー）/桜咲みはね

11. ドキッ! こういうのが恋なの?（「えり～な（キャナァーリ倶楽部）」カバー）/金城まき

12. まほろばアスタリスク（「≠ME」カバー）/小葉こな

13. とくベチュ、して（「=LOVE」カバー）/鈴木遥夏

14. サインはB（「B小町」カバー）/中川心

15. (ハート)桃色片想い(ハート)（「松浦亜弥」カバー）/水上凜巳花

16. 好きになっちゃったでしょ？

17. ワチャワチャゴナドゥ！？

18. まっしぐら恋心（「夜光性アミューズ」カバー）

19. I LOVE YOU＝NONFICTION（「のんふぃく！」カバー）

20. sweet timer（「iLiFE!」カバー）

21. ターニングポイント

22. 星空 Over the pray

アンコール

23. White ROSE

24. ハイ！オールオッケー

■6月24日(水)配信『White ROSE』楽曲情報

フルコースの新曲『White ROSE』は、香水のノート（トップ、アコード）になぞらえて、葛藤を抱えながらも夢へ突き進む強い意志を描いたエモーショナルな楽曲。

歌詞では、静寂の中で自分と向き合い、喜びや苦しみのすべてを包み込んで「ホワイトローズ」のように美しく咲き誇る姿が表現されています。

“絶対に諦めない”という泥臭くも気高い決意と、届きそうで届かないジレンマを乗り越えて未来を描くドラマチックな世界観が魅力。どこか儚くも、凛とした強さを感じさせる一曲です。

作詞・作曲・編曲：ヤナガワタカオ

ミキシングエンジニア：中島生也

配信：6月24日(水)0時配信（https://linkco.re/15fChFS5）

■メンバー・阿部菜々実 コメント

フルコースの新楽曲『White ROSE』がリリースされます！

喜び、悲しみ、苦しみ、様々な感情を抱きながら夢を見る、少し切なくて希望に満ちた楽曲になっています。

今までにない可憐で大人っぽい、フルコースの新しい一面に注目してください！

2月にデビューしてからこれまで、皆様のおかげで既に充実した活動をさせていただいていますが、フルコースはこれからもっともっと咲き誇ります！

まだ見ぬ奇跡を、一緒に見ていきましょう！

■フルコース「FIRST TOUR」情報

9月から11月にかけて、宮城・大阪・福岡・愛知・東京の5都市を巡る「FIRST TOUR」を開催いたします。

9月26日(土) 宮城・Rensa

10月4日(日) 大阪・ESAKA MUSE

10月18日(日) 福岡・BEAT STATION

10月24日(土) 愛知・名古屋ReNY limited

11月17日(火) 東京・The Garden Hall

※詳細は後日発表予定

■フルコース YouTube番組「ふるこーちゅ」情報

フルコースのYouTube番組「ふるこーちゅ」が6月26日(金)21時より始動いたします（毎週金曜日21時配信）。

バラエティ系コンテンツを中心に、メンバーの日常やグループの素顔に迫る内容を放送予定です。

フルコース 公式YouTubeチャンネルにて配信：https://www.youtube.com/@FullCourse_idol

■メンバープロフィール

阿部菜々実

生年月日：2002/5/17

メンカラ：白色

出身地 ：山形県

身 長 ：171cm

X：@FullCo_Nanami（https://x.com/FullCo_Nanami）

Instagram：@fullco_nanami（https://www.instagram.com/fullco_nanami）

TikTok：@fullco_nanami（https://www.tiktok.com/@fullco_nanami）

桜咲みはね

生年月日：2003/4/8

メンカラ：ピンク

出身地 ：神奈川県

身 長 ：160cm

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TikTok：@fullco_mihane（https://www.tiktok.com/@fullco_mihane）

金城まき

生年月日：2008/4/5

メンカラ：黄色

出身地 ：福岡県

身 長 ：164cm

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TikTok：@fullco_maki（https://www.tiktok.com/@fullco_maki）

小葉こな

生年月日：2006/7/4

メンカラ：緑色

出身地 ：東京都

身 長 ：158cm

X：@FullCo__Cona（https://x.com/FullCo__Cona）

Instagram：@fullco_cona（https://www.instagram.com/fullco_cona/）

TikTok：@fullco_cona（https://www.tiktok.com/@fullco_cona）

鈴木遥夏

生年月日：2003/6/29

メンカラ：紫色

出身地 ：千葉県

身 長 ：165cm

X：@FullCo_Haruka（https://x.com/FullCo_Haruka）

Instagram：@fullco_haruka（https://www.instagram.com/fullco_haruka/）

TikTok：@fullco_haruka（https://www.tiktok.com/@fullco_haruka）

中川心

生年月日：2002/12/1

メンカラ：赤色

出身地 ：静岡県

身 長 ：151cm

X：@FullCo_Cocoro（https://x.com/FullCo_Cocoro）

Instagram：@fullco_cocoro（https://www.instagram.com/fullco_cocoro/）

TikTok：@fullco_cocoro（https://www.tiktok.com/@fullco_cocoro）

水上凜巳花

生年月日：2003/7/10

メンカラ：水色

出身地 ：福岡県

身 長 ：165cm

X：@FullCo_Rimika（https://x.com/FullCo_Rimika）

Instagram：@fullco_rimika（https://www.instagram.com/fullco_rimika/）

TikTok：@fullco_rimika（https://www.tiktok.com/@fullco_rimika）

■フルコース コンセプト

ー完成させるのは、貴方。ー

7人のメンバーとファンが一緒に最高の「フルコース」を完成させる”参加型”アイドルグループ。

ひとりひとりが自分だけの「フルコース」を持っている。

可愛さ、美しさ、強さ、未熟さ...そして成長。

その全てを重ねていくことで、ひとつの物語が完成していく。

けれど―

それだけでは、まだ足りない。

至高のストーリーを仕上げるのは、ステージを見守り、声を届け、共に時間を重ねるファンの存在。

「フルコース」は、7人と貴方で完成する。

公式ファンクラブサイト：https://fullcourse-fc.com

公式YouTube：@FullCourse_idol（https://www.youtube.com/@FullCourse_idol）

公式TikTok：@fullcourse_idol（https://www.tiktok.com/@fullcourse_idol）

公式Instagram：@fullcourse_idol（https://www.instagram.com/fullcourse_idol/）

公式X：@FullCourse_idol（https://x.com/FullCourse_idol）

■株式会社TWIN PLANETについて

Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IPプロダクション”。

アーティストプロダクション事業として、“鈴木奈々”・“村重杏奈”・“⽮吹奈子”・“杉浦太陽”・“ミチ”・“ぺえ”・“須田亜香里”・“新しい学校のリーダーズ”（共同マネジメント）・HoneyWorksサウンドプロデュースアイドルグループ“高嶺のなでしこ”など、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する人材のマネジメントを行うほか、「たべっ子どうぶつ」や「⼑剣乱舞」のIPを活かしたイベント・店舗の企画や運営、プロダクトプロデュース、プロモーション・メディア展開まで、様々な形でサービスを実施。

■株式会社imaginateについて

企業理念として「想像を創造する。」を掲げ、主にタレントのプロデュース及びマネジメント事業を中心に展開するクリエイティブカンパニー。

所属アイドルグループを『HEROINES』として総称し、SNS戦略で大きな注目を集め今夏に日本武道館単独公演を即日完売させた「iLiFE!」をはじめ、「夜光性アミューズ」「のんふぃく！」といった20組以上のグループ、150名以上のタレントが属し、その勢いを拡大している。

さらに多数のクリエイターを擁し、映像やグラフィック・衣装のプロデュースやディレクション、制作事業も実施。その他にも年間200本以上におよぶイベント・コンサートを企画・制作する。