【日本初(当協会調べ)】山岳宿泊施設へ物流ドローンで「生クリームのバースデーケーキ」を配送

一般社団法人国際ドローン協会

一般社団法人国際ドローン協会（所在地：東京都江東区、代表理事：榎本幸太郎、以下「IDA」）は、2026年6月20日、八ヶ岳山麓の物流拠点から、標高2,220mの山小屋「赤岳鉱泉」まで、宿泊者が注文した生クリームのバースデーケーキを物流ドローンで配送しました。

飛行ルート全体の累積高低差は約1,000m（IDAの飛行計画・運航記録に基づく概算）です。当日は強い降雨があり、一部では霧も発生する山岳環境でしたが、事前に設計・検証した自動飛行ルートと運航管理により配送を完了しました。

※当協会が2026年6月20日までに確認した国内の公開情報の範囲では、山岳地域の宿泊施設へ、宿泊者の注文に基づく生クリームのホールバースデーケーキを有償でドローン配送し、宿泊者本人が現地で受け取るサービスとして日本初の事例です。

本件のポイント

1. 赤岳鉱泉の宿泊者が注文した、いちごの生クリームホールケーキを実配送

2. 標高2,220mの目的地まで、飛行ルート全体の累積高低差約1,000m

3. 強い降雨と霧が発生する山岳環境で、現地状況を監視しながら運航

4. 50人を超える宿泊者がバースデーソングを歌い、注文者は感激の涙

5. ケーキへの振動・加速度・姿勢変化を抑える自動飛行ルートを設計

6. 企業・官公庁・自治体向けに、構想から実装・継続運航まで柔軟に支援

一つのケーキが、山小屋の食堂を一つにした

今回配送したのは、赤岳鉱泉の宿泊者が、大切な方の誕生日を祝うために注文した、いちごの生クリームホールケーキです。注文者には赤岳鉱泉でドローンの到着に立ち会っていただき、山岳地を飛んできたケーキをその場で受け取っていただきました。

その日の夕食時には、赤岳鉱泉・行者小屋 四代目当主の柳澤太貴氏が、50人を超える宿泊者に向け、ドローンでケーキを運んだことと、この取り組みの意義を説明しました。食堂に集まった宿泊者は、世代や登山歴を超えて一緒にバースデーソングを歌い、誕生日を祝福しました。注文者は、思いがけない祝福と特別な配送体験に、感激して喜んでくださいました。

物流ドローンが運んだのは、一つのケーキです。しかし、そのケーキとともに届けられたのは、大切な人を祝いたいという思い、受け取る人の喜び、その場に居合わせた人々の一体感、そして長く心に残る特別な時間でした。効率や省人化だけでは測れない、人の心を動かす価値が、その夜の山小屋に生まれました。赤岳鉱泉が考えた新たな企画が現代テクノロジーと重なり特別な体験を提供しました。

ドローンは、一部の専門家だけのための特殊な技術ではない

ドローンは、ともすれば専門家や一部の企業だけが利用する特殊な機械、あるいは一般の人の暮らしから離れた技術だと思われがちです。しかし本来、テクノロジーは一部の人だけのためにあるものではありません。

遠く離れた場所へ必要な物を届けること。人が運ぶには危険な場所で負担を減らすこと。災害時に孤立した地域へ物資を届けること。そして今回のように、大切な人を祝う気持ちを届けること。ドローンは、日常の不便や不安を減らすだけでなく、喜びや幸せを増やすことができる、一般の人に寄り添う技術です。

IDAが伝えたいのは、ドローンの価値は機体の大きさ、飛行距離、積載量といった性能だけで決まるものではないということです。その技術が誰のために使われ、どのような笑顔、安心、感動につながったのか。そこにこそ、社会に実装されるテクノロジーの本当の価値があります。

崩れやすい生クリームケーキを届けるための、見えない技術

生クリームを使用したケーキは、飛行中の振動、急激な加速・減速、旋回時の力、機体の傾き、上昇・下降時の姿勢変化、着陸時の衝撃などによって、クリームや装飾が崩れる可能性があります。そのため、単に目的地まで飛行させるのではなく、貨物に加わる負荷を可能な限り抑える運航設計が必要です。

● 地形と標高変化を考慮した上昇・下降経路の設計

● 急加速・急減速・急旋回を避ける速度、加速度、旋回半径の設定

● 機体の姿勢変化と貨物の揺れを抑えるウェイポイント配置

● 山岳地特有の風、乱気流、視程、降雨を踏まえた運航判断

● 通信環境、衛星測位環境、バッテリー消費量と安全余力の確認

● 緊急時の退避経路・着陸候補地点、貨物固定、荷下ろし手順の設計

当日は強い雨が降り、一部では霧も発生しました。IDAは現地の気象、視程、機体状態などを継続して確認し、事前に定めた運航基準に基づいて飛行可否を判断しました。長年の運航経験と、事前に検証を重ねた飛行ルートを活用し、山岳環境における配送を完了しました。

今回の運航で得られた知見は、山小屋へのサービスにとどまりません。道路が寸断された災害時の物資輸送、孤立地域への支援、山岳工事への資材輸送、医療物資の緊急搬送など、地上交通に制約がある場面でドローンを活用するための実務的な知見につながります。

代表理事 榎本幸太郎 コメント

「私は『ドローンを通じて、関わる人の人生を豊かにする』ことを大切にしながら、2008年から18年以上にわたりドローン業務に携わってきました。

物流、点検、測量、防災など、多くの人の利便性や安全性を高める事業は重要です。同時に、最新のテクノロジーによって、たとえ一人であっても、その人に幸せや感動を届けることも同じくらい大切だと考えています。

今回、お客様が涙を流して喜ばれ、50人を超える宿泊者の皆様が一緒に祝福してくださいました。その光景を見て、ドローンは単なる機械ではなく、人と人をつなぎ、人の心を動かす手段になれることを改めて実感しました。赤岳鉱泉・行者小屋 四代目当主の柳澤太貴氏が考えた心温まる当企画をご一緒させて頂いた事にこの場を借りて感謝いたします。

ドローンは、一部の専門家だけが恩恵を受ける特殊な技術ではありません。必要な物を届け、人の負担を減らし、安心をつくり、ときには忘れられない思い出を届けることができます。一般の方々の暮らしに寄り添い、便利さだけでなく幸せを生み出す技術として、もっと社会に広げていきたいと思います。

今回、平地ではなく、飛行ルート全体で累積高低差約1,000mとなる山岳環境を飛行し、繊細な生クリームケーキを届けられたことにも大きな意義があります。従来は運用が難しいと思われていた環境でも、十分な調査、適切な自動飛行ルート設計、運航管理を積み重ねることで実用的な輸送につなげられます。今回の経験を、山岳物流や災害時支援にも生かしていきます」

一般社団法人国際ドローン協会 代表理事 榎本幸太郎

自動飛行は「スタートボタンを押せば終わり」ではない

物流ドローンの運用で、重要でありながら外部から見えにくいのが、自動飛行ルートの設計です。自動飛行は、地図上で出発地点と目的地を直線で結び、機体に任せれば完了するものではありません。

自動車工場などで使われる産業用ロボットアームには、「ティーチング」と呼ばれる専門的な設定作業があります。技術者が、アームをどの順序で、どの速度で、どこを通り、どのように停止させるかを設計することで、安全で正確、かつ無駄のない動作が実現します。物流ドローンの自動飛行ルート設計も、これと共通する専門業務です。

最大離陸重量25kg以上となる大型物流ドローンが三次元空間を自動飛行する場合、位置と高度だけではなく、速度、加速度、上昇・下降率、旋回半径、地形、障害物、風、通信、衛星測位、電力消費、貨物の動き、第三者との離隔、緊急時の対応までを一体として設計する必要があります。大型機体は重量が大きく、飛行時に生じるエネルギーも大きいため、より慎重なリスク管理が求められます。

不適切なルート設計は、障害物への異常接近、想定を超えるバッテリー消費、通信状態の悪化、貨物の損傷、飛行中止、緊急着陸などにつながり、重大事故のリスクを高めます。物流ドローンの安全性は、機体性能だけで決まるものではありません。現地、機体、貨物、運航体制を理解し、起こり得る事象を予測して構築する「自動飛行ルートの品質」が、運航の成否を大きく左右します。

現場経験を積んだ技術者ほど、自動飛行の難しさと責任の大きさを認識しています。IDAは、この見えにくい基礎技術こそ、物流ドローンの安全な社会実装を支える重要なインフラだと考えています。

企業・官公庁・自治体の課題に合わせ、構想段階から柔軟に対応

IDAは、物流、点検、測量、調査、監視などに用いる自動飛行ルートの設計と運航支援を請け負っています。これまでに60コース以上の設計依頼を受け、IDAが設計・運用に携わった対象ルートでは事故ゼロの実績を継続しています（2026年6月20日時点、IDA内部集計）。

物流ドローンを導入したい企業、山岳・離島・工事現場への輸送を検討する事業者、地域物流や災害対応の課題を抱える自治体、無人航空機を活用した調査・点検を検討する官公庁など、目的や現場条件に応じて個別に計画を構築します。機体やルートが決まっていない構想段階から、特定ルートの設計だけ、実証実験、本番運航、継続運用まで、必要な範囲に合わせて柔軟に対応します。

● 導入目的、輸送物、重量、距離、頻度、事業性などの要件整理

● 現地調査、地形・障害物・風況・通信環境を踏まえたリスク評価

● 機体、貨物搭載方法、荷下ろし方法、自動飛行ルートの選定・設計

● 航空法等の関係法令、土地・施設管理者、地域関係者との調整支援

● テスト飛行、実証実験、安全性検証、運航マニュアルの作成

● 操縦者・運航管理者の教育、本番運航、データ分析と継続改善

既製の方法を一律に当てはめるのではなく、運ぶ物、飛行環境、事業目的、予算、社内体制に合わせて設計することがIDAの強みです。企業・官公庁・自治体が抱える「ドローンを使いたいが、何から始めればよいか分からない」という段階から、実運用まで伴走します。

官公庁・自治体・企業と進めてきた主な公表実績

2025年2月 千葉県東庄町

発電機とガソリン（総重量30kg）を物流ドローンで輸送。JR線路上空を横断するガソリン輸送として、日本初の取り組み（IDA調べ）を実施。町内の避難所、災害物資保管倉庫、役場を結ぶ8つの物流ドローン空路も構築。

2026年2月 大型物流ドローン実証

DJI FlyCart 100に60kgの飲料水を積載し、往復約5kmを飛行。レベル3.5飛行を想定し、安全管理、監視方法、関係機関調整、ルート設計を一体で検証。

2021年 国土交通省 関東地方整備局

相武国道事務所の「無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定」の締結企業として選定。首都直下地震を想定した映像伝送、被災状況確認、三次元データ取得などの訓練にも参加。

2025年12月 千葉県匝瑳市ほか

匝瑳市、匝瑳市民病院、薬局、福祉・教育機関と、医療物資輸送に関する包括連携協定を締結。飛行計画、運航管理、安全対策、法令対応、運用設計、リスク管理を担当。

2023～2026年 陸上自衛隊

富士総合火力演習のドローン空撮を4年連続で担当。高速で移動する車両、実弾射撃を含む昼間・夜間訓練の撮影とライブ配信に対応。

「何を飛ばすか」ではなく、「誰のために、何を実現するか」

IDAが重視しているのは、ドローンを飛ばすこと自体ではありません。企業や自治体が抱える課題を確認し、「誰に、何を、どのような条件で届ける必要があるのか」「ドローンを使うことで、どのような価値を生み出せるのか」から逆算して運用を設計します。

今回のケーキ配送では、物流技術によって人の誕生日を祝う体験を生み出しました。災害時には、孤立地域へ発電機、燃料、医療物資、食料などを届けることができます。山岳地や工事現場では、人が背負って運んでいた資材や機材を輸送し、作業者の負担と危険を減らすことができます。同じ物流ドローンでも、運ぶ物と目的によって、社会に生み出す価値は異なります。

IDAは今後も、ドローンを一部の専門家だけの技術にとどめることなく、企業、官公庁、自治体、地域事業者と連携しながら、一般の人の暮らしに寄り添う社会インフラへ発展させてまいります。便利さ、安全、安心、そして幸せや感動へ。テクノロジーを、人の人生を豊かにする形で社会に実装していきます。

注記

※1 「日本初」は、山岳地域の宿泊施設へ、宿泊者の注文に基づく生クリームのホールバースデーケーキを有償で物流ドローン配送し、宿泊者本人が現地で受け取るサービスについて、2026年6月20日までにIDAが確認した国内の公開情報に基づきます。

※2 累積高低差約1,000mは、IDAが作成した飛行計画および運航記録に基づく概算値です。安全管理上、詳細な離陸地点および飛行経路は公表していません。

※3 「60コース以上」「事故ゼロ」は、2026年6月20日時点におけるIDAの案件台帳および運航記録に基づく内部集計です。

※4 当日の天候、参加人数、注文者の反応は、現地スタッフの確認および当日の記録に基づきます。

※5 本事例は、あらゆる気象条件下での飛行を保証するものではありません。飛行の実施可否は、機体仕様、法令、現地環境、気象、視程、運航基準等に基づき個別に判断します。

関連情報・過去の公表資料

● 赤岳鉱泉・行者小屋「空から幸せをお届け！八ヶ岳フライングケーキデリバリー」(https://www.akadakekousen.jp/news/flying-cake-2026) - サービスの公式案内

● IDA「日本で初めて線路上空のガソリン輸送に成功(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000042522.html)」 - 千葉県東庄町での災害物流実証

● IDA「DJI FlyCart 100を用いたレベル3.5飛行想定の物流実証」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000042522.html) - 60kg積載・約5km運航

● IDA「ドローンを活用した医療物資輸送に関する包括連携協定」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000042522.html) - 匝瑳市ほかとの連携

● 国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 記者発表資料(https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000819133.pdf) - 無人航空機による災害応急対策活動に関する協定

● IDA「陸上自衛隊の令和7年度富士総合火力演習の空撮を担当」(https://ida-drone.com/works/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%AE%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%81%AB%E5%8A%9B%E6%BC%94%E7%BF%92%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%92%AE%E3%82%92/) - 3年連続で担当

● IDA「物流ドローンの活用と運用コンサルティング」(https://ida-drone.com/service/butsuryuu/) - 企業・自治体向けサービス

本件の取材・物流ドローン導入に関するお問い合わせ



一般社団法人 国際ドローン協会（IDA）

代表理事 榎本 幸太郎

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7-4 the SOHO 917

TEL：03-6770-8082

HP：https://ida-drone.com

E-Mail： info@ida-drone.com

一般社団法人国際ドローン協会

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「ドローンを通じて関わる人の人生を豊かにする」ことを目的とし、空撮、薬剤散布、点検、測量、映 像制作など幅広い業務に加え、座学講習会、実技演習、ドローンスクール、ドローンを使ったビジネス の促進やコンサルティングを行なっています。 また、最高のクオリティを求められる方を対象に、空撮 や点検、測量、薬剤や粒剤の散布等、業界最前線での業務経験を生かし、豊富な実績でドローンを業務に取り入れたい企業様にもサービスを提供しています。 国際ドローン協会は、ドローンの安全で効率的な活用を推進し、次世代技術の導入を通じて地域社会の発展に貢献します。



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