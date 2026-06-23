ベース株式会社（証券コード：4481） 学生向け採用イベント「IT Job Festa in 東京」に出展いたします

ベース株式会社

ベース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 克成、証券コード：4481）は、みん就株式会社主催の「IT Job Festa in 東京」に、2026年6月27日(土)11:00より出展することをお知らせいたします。

当日は実際に現場で活躍している若手SEも登壇し、ベースのキャリアアップ事例や特別選考フローについて、ご説明する予定です。

学生の皆さまと直接交流できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。

詳細は下記公式サイトよりご確認ください。

開催日時

2026年6月27日(土) 11：00～17：30 （途中入退室可）

会場

ベルサール新宿グランド

東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F

対象

2028・2029・2030年に大学、大学院、専門学校を卒業見込みの方

参加費

無料

主催者

みん就株式会社 （https://www.minshu.co.jp/）

【イベント公式ページ】

https://www.nikki.ne.jp/event/20260627261/#overview

【参加申し込みフォーム】

https://www.nikki.ne.jp/event/20260627261/

ベース株式会社

会社名：ベース株式会社

代表者：代表取締役社長 中山克成

上 場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 8階

設 立：1997年1月

資本金：11.22億円

事 業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務

Ｈ Ｐ：https://www.basenet.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

ベース株式会社 人材採用部

E-Mail：shinsotsu@basenet.co.jp