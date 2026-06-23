ベース株式会社（証券コード：4481） 学生向け採用イベント「IT Job Festa in 東京」に出展いたします

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ベース株式会社

ベース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 克成、証券コード：4481）は、みん就株式会社主催の「IT Job Festa in 東京」に、2026年6月27日(土)11:00より出展することをお知らせいたします。


当日は実際に現場で活躍している若手SEも登壇し、ベースのキャリアアップ事例や特別選考フローについて、ご説明する予定です。


学生の皆さまと直接交流できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。




詳細は下記公式サイトよりご確認ください。


開催日時


2026年6月27日(土)　11：00～17：30　（途中入退室可）


会場


ベルサール新宿グランド
東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F


対象


2028・2029・2030年に大学、大学院、専門学校を卒業見込みの方


参加費


無料


主催者


みん就株式会社　（https://www.minshu.co.jp/）


【イベント公式ページ】


https://www.nikki.ne.jp/event/20260627261/#overview


【参加申し込みフォーム】
https://www.nikki.ne.jp/event/20260627261/





ベース株式会社


会社名：ベース株式会社
代表者：代表取締役社長 中山克成
上　場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 8階
設　立：1997年1月
資本金：11.22億円
事　業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務
Ｈ　Ｐ：https://www.basenet.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ】


　ベース株式会社　人材採用部


　E-Mail：shinsotsu@basenet.co.jp