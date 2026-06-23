矢野妃菜喜と立花日菜によるツーマンライブ「PARALLEL」が9月13日(日)に開催決定&チケット最速先行受付開始！2人の新規アーティスト写真も公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2026年9月13日(日)にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、矢野妃菜喜と立花日菜によるツーマンライブ「PARALLEL」が開催されることが決定した。

「PARALLEL」はライブを行う昼公演と、トークイベントを行う夜公演で構成され、現在、昼夜通しチケットのみ最速先行受付中。

あわせて、紫と黄色のビビッドなコントラストで、シンメトリーな構図が目を引く2人の新規アーティスト写真も公開！

最高のパートナーである2人がどのようなライブを作るのか、続報をお楽しみに！

■ライブ情報■

矢野妃菜喜×立花日菜ツーマンライブ

「PARALLEL」

【開催日時】

2026年9月13日(日)

昼公演：開場 14:00／開演 14:45

夜公演：開場 17:15／開演 18:00

【会場】

SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29番5号 渋谷プライム6F

【公演内容】

昼公演：ライブ

夜公演：トークイベント

【チケット】

昼夜通しチケット：16,500円（税込）＊特典グッズ付

昼公演：8,800円（税込）

夜公演：5,500円（税込）

※最速先行は昼夜通しチケットのみの受付となります。

※昼公演・夜公演の単体チケットは最速先行後の販売となります。

※特典グッズのお渡しは当日会場にて引き換えとなります。郵送などでの商品お渡しは一切承ることができませんので、ご了承ください。

※別途ドリンク代を頂戴いたします。

※チケット価格のほか別途手数料がかかります。

※本公演は座席指定となります。ご自身の座席にてご観覧ください。

※未就学児童入場不可／譲渡・転売不可

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

※イベントが延期・中止となった場合でも、交通費・宿泊費等の補償はいたしません。

※車椅子での観覧希望の方は事前にお問い合わせください。

※お祝い花に関しましては後日詳細をお知らせさせていただきます。

【チケット販売】

●矢野妃菜喜 公式FC「HINATOON」会員最速先行

https://smavoice.jp/s/sma03/artist/85

※チケット申込受付期間内に、ファンクラブへの入会手続きをいただきますとチケットのお申込みが可能です。

※チケットのお申込みには一定の手続きが必要となりますので、入会手続き（会員登録・入金完了まで）は時間に余裕をもってお手続きください。

●きゃにめプライム会員最速先行

https://mypage.canime.jp/

●販売スケジュール

申込受付期間 2026/06/23(火)21:00 ～ 2026/07/17(金)23:59

抽選結果発表 2026/07/23(木)19:00以降

支払手続期間 2026/07/23(木)19:00 ～ 2026/07/26(日) 23:59

※枚数制限：お一人様 いずれか1券種2枚まで(同行者非会員可)

※お支払方法：各種クレジットカード、コンビニ決済(海外発行クレジットカードも決済可能)

※本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

※お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

※受付は先着順ではございません。お申込み多数の場合は抽選となります。

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

電子チケットアプリ「ポニキャン」

iOSアプリ https://apps.apple.com/jp/app/id1617078121

Androidアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponycanyon.ticket

※ご利用にはポニーキャニオンショッピングクラブ（きゃにめ）の会員登録(無料)が必要です

※注意事項等の詳細は「ポニキャン」アプリからご確認ください

【チケット販売に関するお問合せ】

きゃにめ チケットQ&A／お問い合わせ： http://special.canime.jp/ticket/

※公演内容や抽選結果・当選者情報に関するお問い合わせはお答えすることができません。

【イベントに関するお問合せ】

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

■矢野妃菜喜 公式リンク■

【HP】https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/454#/news/0

【公式X】https://x.com/yano_hinaki35

【Instagram】https://www.instagram.com/yano_hinaki35/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@yano_hinaki35

【YouTube】https://www.youtube.com/@yano_hinaki

■立花日菜 公式リンク■

【HP】https://tachibanahina.com/

【公式X】https://twitter.com/hinata__ba

【スタッフ公式X】https://twitter.com/hina_staff

【YouTube Channel】https://www.youtube.com/@tachibanahina_official