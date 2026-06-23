新しい学校のリーダーズ、4thフルアルバム『From Tokyo with Love』を発表

アソビシステム株式会社

世界33都市・約11万人を動員するワールドツアーを成功させ、グローバルシーンで存在感を放つ新しい学校のリーダーズが、2026年7月24日にリリースする4thフルアルバム『From Tokyo with Love』を発表した。あわせて、アルバムからの先行配信曲「Oi AG!」が2026年7月10日にリリースされることも決定。さらに、2026年秋には全国5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love ～ライブハウスより愛を込めて～」も発表された。

『From Tokyo with Love』ジャケット

アルバムタイトルに含まれている「Love」には、「心からの誠実さ」を意味する「まごころ」という意味が込められている。結成10周年を経てなお進化を続ける彼女たちの今を、ホームタウン・東京から世界へ届ける、まごころを込めた一枚となる。

アルバムには、ファンクやシンセポップ、ロックバラードまで幅広いジャンルを横断する全10曲を収録。KANON・MIZYU・RINそれぞれの個性に寄り添ったソロフィーチャー曲も含まれ、グループとしての一体感だけでなく、4人それぞれの個としての魅力も存分に描かれている。日本をはみ出し、世界のステージで旋風を巻き起こし続ける新しい学校のリーダーズ。さらなる高みへと駆け上がる彼女たちの活躍にぜひご注目ください。

【アルバム情報】

タイトル：『From Tokyo with Love』

配信日：2026年7月24日（金）

レーベル：88rising

リンク：https://atarashiigakko.lnk.to/FromTokyowithLove

収録曲：

1. Oi AG!（先行配信曲、7月10日リリース）

2. TTTTOKYO

3. Take Me With You

4. Catch That Train

5. Kore de E

6. Waiting for Good Time

7. Dance Dance

8. Chanka Chanka

9. Leave It All Behind

10. UTAGE HIKARU

【アーティストコメント】

「『AG! Calling』、そして結成10周年を経て世界各地で体感したエネルギーを胸に、更なるBIG STAGEへ羽ばたくために！

我々の原点でありホームタウンの"Tokyo"からまごころを込めてお届けするNew Album 『From Tokyo with Love』。

自分達自身を問い直し、奮い立たせ、新たな進化の真っ最中の私たちの、四味一体かつ四者四様の全10曲を詰め込みました。

このアルバムとともに地球上でのたくさんの挑戦と成長、出会いへ向かって加速し続けます！」

【2026年秋 Zeppツアー開催】

2026年秋には日本5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love ～ライブハウスより愛を込めて～」の開催も決定！チケットはファンクラブ会員を対象に最速先行受付が2026年6月23日（火）午後9時より開始する。

2026年11月9日（月） 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年11月12日（木） 札幌・Zepp Sapporo

2026年11月20日（金） 名古屋・Zepp Nagoya

2026年11月22日（日） 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年11月27日（金） 福岡・Zepp Fukuoka

チケット料金：

スタンディング / 2階席 \8,500

近距離大迫力 \18,000（＋\9,500）

チケット先行スケジュール：

新しい学校の青春部最速先行（W会員）：2026年6月23日（火）19:00 ～ 7月6日（月）23:59

公演詳細・最新チケット情報は公式サイトをご確認ください。

https://leaders.asobisystem.com

【プロフィール】

自称「青春日本代表」。全曲メンバー振付によるパワフルなダンスと圧巻のライブパフォーマンスで国内外から注目を集め、アジアのカルチャーを発信する88risingより2021年に世界デビュー。代表曲「オトナブルー」はTikTok総再生33億回を突破。NHK紅白歌合戦への出場、Coachellaでの単独出演を経て、世界33都市・計11万人を動員するワールドツアーも成功させる。2025年には結成10周年を記念した自身最大規模のライブ、日本・アジア・オーストラリア全18都市を巡るツアーを実施し、2026年の結成11周年記念日にはロンドンでの単独公演も決定。また、12月にはチリ、ブラジル、メキシコを巡る自身初の中南米ツアーも予定している。

【オフィシャルホームページ】

http://leaders.asobisystem.com/

【オフィシャルSNS】

[TikTok]：https://www.tiktok.com/@japanleaders

[YouTube]：https://www.youtube.com/@ATARASHIIGAKKO

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