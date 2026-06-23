原案・手塚治虫『リボンの騎士』より『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』第2弾予告＆主題歌アーティスト解禁！

株式会社ツインエンジン

手塚治虫が描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。ティザービジュアル解禁時にはYahoo!トレンドで1位、X（旧Twitter）で国内トレンド3位にラインクインするなど、大きな反響を呼んだ。さらに、世界最大のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」でのアヌシー・プレゼンツ部門公式上映や監督登壇を控え、国内外で期待が高まっている。この度、第2弾予告に加え、主題歌アーティスト、追加キャストが一挙解禁となった。



監督を務めるのは、業界屈指の多才なアニメーターとして知られる五十嵐祐貴。『呪術廻戦 第1期』のエンディング映像では、1人で原画を手がけた洗練されたアニメーションで注目を集め、初監督作『スター・ウォーズ：ビジョンズ「のらうさロップと緋桜お蝶」』では、丁寧な物語描写と迫力あるアクションシーンで国内外から高い評価を得た。本作は、そんな五十嵐が満を持して世に送り出す、初の長編監督作品となる。

キャラクター原案は、『Fate/Grand Order』『刀剣乱舞ONLINE』など、数々のゲームで人気キャラクターのデザインを手がけてきた望月けい。さらに、キャラクター原案協力として、『サイバーパンク：エッジランナーズ』や『LAZARUS ラザロ』のエンディング監督を務めた米山舞が名を連ねる。加えて、アニメーションキャラクターデザインを新垣一成、アートディレクターをセドリック・エロールが担当。

アニメーション制作は、監督・五十嵐率いるOUTLINE(アウトライン)。魅力的なキャラクターづくりや、ケレン味あふれる圧倒的な作画力を強みとするスタジオだ。実力派のクリエイター陣が集結し、過酷な運命に抗うことを決めた一人のヒーローの物語を、繊細な世界観と洗練されたアクションで描き出す。

第2弾予告＆主題歌アーティストが解禁！

さらに、追加キャラクターを演じる小林星蘭、内山昂輝、新谷真弓よりコメント到着！

このたび解禁された第2弾予告は、災厄“ネルガル”により滅びゆく国の様子と、「お前、呪いの姫か」という不穏なセリフで幕を開ける。緊迫した一拍ののちに流れ出すのは、本作の主題歌「Reborn」。冒頭の重苦しい雰囲気から一転、リズミカルなサウンドにのせて、新たな武器となる義手を手にしたサファイアが故郷を旅立つ姿が映し出される。

そして続くのは、「誰かのために何かしたい」と語りながら、自分にできることを探すサファイアと、新キャラクター・パインとの出会い。生活を共にする中で互いの共通点を見つけ、心を通わせていく二人が”友達”になっていく微笑ましい場面も収められている。一方で、冒頭の不穏なセリフを放つ新キャラクター・ベルベットと剣を交えるシーンも。ベルベットは、サファイアの故郷・シルバーランドは、彼女自身の手によって滅ぼされたのだと突きつける。サファイアは本当に“リボンの悪魔”なのか、それとも――。

リボンを纏った美しい変身シーンや、華麗なアクションシーンも見どころだ。果たして彼女は過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。キャラクターたちの成長にも期待が高まる内容となっている。

◆第2弾予告YouTubeURL：https://youtu.be/P4oxsg2vjc8(https://youtu.be/P4oxsg2vjc8)

また、第2弾予告の解禁にあわせて、本作の主題歌アーティストが発表された。歌うのは、期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」（読み：ガールズアーカイブ）。BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。 そのNEBとsupercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する”INCS TOENTER”による初タッグから誕生したユニットだ。リアルとバーチャルの2つの顔を持つ、前代未聞の特徴を有する。

記念すべきプレデビュー曲「Reborn」が本作の主題歌に大抜擢されたことについて、「映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています」と思いを語った。

◆Girls Archives.【コメント全文】

はじめまして、Girls Archives.です！

私たちGirls Archives.が、Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』の主題歌を担当させていただくことになり、とても光栄です。

作品が持つ美しい世界観と感情を音楽でリンクしたいという想いで、今回の曲を準備しました。

映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています。

『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が届ける特別な物語とGirls Archives.の主題歌「Reborn」をぜひ楽しみにしていてください！



さらに、新たなキャラクターを演じるキャスト陣も解禁となった。サファイアの友人・パインを演じるのは、子役としてデビューして以来、数々の映画・ドラマに出演し、近年は声優としても活躍の場を広げている小林星蘭（こばやしせいらん）。そして、宗教組織“ミトラ”の幹部で、サファイアを利用しようとするベルベット役を内山昂輝（うちやまこうき）が、主人公サファイアのお付きの婆や役・ジルコを新谷真弓（しんたにまゆみ）が担当する。あわせて、演じるキャラクターへの思いを込めたコメントが3名から到着した。



Netflixでの配信開始まで残り約1カ月。世界観が徐々に明かされ一方で、サファイアの背負う過去や敵の全貌はいまだ謎に包まれている。今後の展開にも、ぜひ期待してほしい。

◆パイン役：小林星蘭【コメント全文】

パインを演じさせていただきます、小林星蘭です。

ファンタジーな世界観ではありますが、その中でもパインは不思議と友達や自分を見ているかのような親近感をおぼえるキャラクターです。個性豊かなキャラクターたちが出会い、お互いに作用され、変化していく姿。お楽しみ頂けたら幸いです！

◆ベルベット役：内山昂輝【コメント全文】

ベルベットはクールな性格ですが彼には実現したいことがあります。それが何か、ぜひ作品を観て確かめていただきたいです。さままざまな思いを抱えたキャラクターたちのヒューマンドラマとしても、ファンタジーとしても、アクションものとしても楽しめる作品になっていますのでたくさんの方に楽しんでいただきたいです。

◆ジルコ役：新谷真弓【コメント全文】

どのキャラもデザインがとても美しく、動きや表情には可愛さと躍動感が溢れていて、これは画に負けないお芝居をしなくては！とはりきって演らせて頂きました。

ジルコは保護者的立場で支えつつも、時には友達のように寄り添い共に一喜一憂するのが素敵で、自分も若い才能をこんな風に見守れたらな、と思ったりしました。

作品情報

■作品名

『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』

■イントロダクション

失われた王国の王女、サファイア。

災厄"ネルガル"に故郷シルバーランドのすべてを奪われ、絶望の果てにゴールドランドへとたどり着く。

過去を抱えながらも、人々の優しさに触れ、ささやかな希望を見出し始めた彼女。

しかし、平和な日常を嘲笑うかのように、再び災厄"ネルガル"が現れる。

かつて故郷を灰燼に帰した絶望が、今また、この場所から光を奪おうとしている。

もう、何も失わない。誰にも失わせない。

悲しみの涙を振り払い、少女は剣を取る。

これは、リボンを結び、運命に抗うことを決めた、一人のヒーローの物語。

■キャスト

サファイア：サーヤ（ラランド）

■スタッフ

監督：五十嵐祐貴／原案：手塚治虫『リボンの騎士』より／脚本協力：香村純子

キャラクター原案：望月けい／キャラクター原案協力：米山 舞

アニメーションキャラクターデザイン：新垣一成／アートディレクター：セドリック・エロール

ネルガルデザイン：okama／美術監督：野村正信／色彩設計：渡部夏美

CGディレクター：長嶺明音／撮影監督：福田 光／編集：植松淳一

音楽：神前 暁（MONACA） 高田龍一（MONACA）／音響監督：三好慶一郎／音響制作：東北新社

製作：ツインエンジン／制作：OUTLINE

■各種URL

公式サイト：https://www.theribbonhero.com/

公式X：https://x.com/the_ribbon_hero

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@the_ribbon_hero