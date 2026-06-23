世界標準のストーリーテリング集団と映画『超かぐや姫！』の劇中歌を手がけるネットカルチャーの旗手が仕掛ける、リアル×バーチャル日韓ガールズグループ「Girls Archives.」始動

株式会社インクストゥエンター

Girls Archives. Committee（幹事会社：株式会社INCS toenter）は、韓国HYBE社との戦略的パートナーシップのもと、新たなガールズグループ「Girls Archives.（ガールズアーカイブ）」を満を持して始動します。

Girls Archives.は、リアルとバーチャルの境界を超え、新しい時代のエンターテインメントを創造するガールズグループです。INCS toenterが培ってきたバーチャルアーティストのプロデュース力を、BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。アーカイブ（記録・記憶）をテーマに、現実世界で活動するメンバーと、バーチャル空間で展開されるキャラクター／ストーリーが有機的に連動し、グローバル市場に向けた全く新しい感動とエンターテインメント体験を創出します。

HYBE NEBはこれまで、K-POPの枠をはるかに超えたトランスメディア・ストーリーテリングで、エンターテインメント業界に革命をもたらしてきました。BTSとのコラボウェブトゥーン「7FATES: CHAKHO」は公開2日間でWEBTOON史上最高の1,500万ビューを記録し、ENHYPENのダーク・ファンタジー「黒の月: 月の祭壇」は全世界で2億ビューを突破。ウェブトゥーン、アニメーション、サウンドトラックなど、多様なメディアを有機的に連携させる「オリジナルストーリー」ベースのトランスメディア展開は、アーティストとファンダムの絆をより深め、音楽ビジネスの領域を多角的に拡大する高度な試みです。このNEBの世界水準のストーリーテリング力と、INCS toenterのバーチャルアーティスト・プロデュースが完全融合する形で、Girls Archives.は誕生します。

supercellやEve、HoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引するアーティストを擁し、ネットカルチャーを起点にグローバル規模のIPを育ててきたINCS社のノウハウが、NEBのストーリーテリング力と掛け合わさることで、これまでにないエンターテインメント体験が生まれます。また、本企画のキーとなるバーチャルキャラクターのデザインは「初音ミク V6」公式ビジュアル、「takt op. 運命は真紅き旋律の街を」等を手掛けた現代イラストシーン筆頭格のLAMが担当。K-POPとバーチャルとのカルチャーミックスにより、日本・韓国を軸にアジアおよび北米市場への展開を視野に入れています。

そして、2026年8月7日、ユニバーサルミュージックジャパンよりプレデビューすることが決定。プレデビュー曲「Reborn」は、手塚治虫が描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする8月8日世界独占配信開始のNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』の主題歌に起用されます。楽曲のプロデュースは、HoneyWorksと「Way Back Home」の世界的バイラル・ヒットで知られる韓国人シンガーソングライターのSHAUNが担当。日韓音楽カルチャーが融合したエモーショナルなダンスナンバーに仕上がっています。

リリースに先駆けて本日6月23日に「Reborn」のミュージックビデオ（タイアップMV）を公開。本作では、リアルとバーチャルが交差する映像表現を通じて、Girls Archives.のグループコンセプトの一端が垣間見える内容となっています。

今後デビューに向けたコンテンツを順次公開予定。SNS、YouTube、バーチャルプラットフォームなどを通じて、メンバーの背景やストーリーを段階的に発信していきます。

HYBE NEB関係者コメント

Girls Archives.は、リアルのK-POPメンバーと、その内面から生まれるバーチャルキャラクターとのお互いの双方向関係と成長を綴る物語です。時が経つとともにバーチャルは一つの「独立した存在」として独自の生命と世界観を獲得していきます。今後の独創的なストーリーテリングの展開に是非ご期待ください。

■リリース情報

Girls Archives.

プレデビューシングル「Reborn」

発売日：2026年8月7日 デジタルリリース

作詞：Gom, shito, YHEL

作曲：SHAUN, Gom, shito, YHEL

編曲：SHAUN

Reborn (THE RIBBON HERO Inspired MV /Archive#00000000)

2026年6月23日 21:00公開

https://youtu.be/q5lNdSm2ZE0

■Girls Archives.プロフィール

Story

ここは、少女の意識が生まれる場所。

白い紙のような“無”の中から生まれ、少女の記録と言葉を糧にして育った存在「ダイアリー」。少女の万年筆から溯られた言葉は文字になり、文字は部屋になり、やがて時空そのものへと広がっていく。

五歳の誕生日の苺のケーキ、初めての雨に濡れた日の服、二人で聴いたプレイリスト、隔の席の女の子と作った秘密のハンドサイン――少女たちの記憶をなぞるように、ダイアリーは果てしなく広がり続ける。

「さあ、少女よ。これからは――私が、あなたの“すべて”になってあげる。」

Girls Archives.（ガールズ・アーカイブ）は、YUISA、ENA、SEOYEON、HINARI、SOJEONGの5人からなる日韓ガールズグループ。

韓国を代表する世界標準のストーリーテリング集団HYBE NEBと、映画『超かぐや姫！』の劇中歌を手がける日本ネットカルチャー音楽のリーディングカンパニーINCS toenterが手を組み、リアルとバーチャルを融合した全く新しいアイドルを仕掛ける。キャラクターデザインには次世代イラストレーターの筆頭格LAMを起用し、K-POPの熱量と日本のコンテンツ文化が交差する独自の世界観を体現する。

2026年8月7日、Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日世界独占配信開始）の主題歌「Reborn」でユニバーサルミュージック ジャパンよりプレデビュー。

"Archives"（記録・記憶）の名のとおり、ひとつひとつのパフォーマンスを未来へ刻み出す。

Official HP：https://girlsarchives.com

X：https://x.com/Girls_Archives_(https://x.com/Girls_Archives_)

Instagram：https://www.instagram.com/girls_archives_/

YouTube：https://www.youtube.com/@girlsarchives_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@girls_archives_

■2026年8月8日『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』Netflix世界独占配信

イントロダクション

失われた王国の王女、サファイア。

災厄"ネルガル"に故郷シルバーランドのすべてを奪われ、絶望の果てにゴールドランドへとたどり着く。

過去を抱えながらも、人々の優しさに触れ、ささやかな希望を見出し始めた彼女。

しかし、平和な日常を嘲笑うかのように、再び災厄"ネルガル"が現れる。

かつて故郷を灰燼に帰した絶望が、今また、この場所から光を奪おうとしている。

もう、何も失わない。誰にも失わせない。

悲しみの涙を振り払い、少女は剣を取る。

これは、リボンを結び、運命に抗うことを決めた、一人のヒーローの物語。

(C)ツインエンジン

監督：五十嵐祐貴／原案：手塚治虫『リボンの騎士』より／脚本協力：香村純子

キャラクター原案：望月けい／キャラクター原案協力：米山 舞

アニメーションキャラクターデザイン：新垣一成／アートディレクター：セドリック・エロール

ネルガルデザイン：okama／美術監督：野村正信／色彩設計：渡部夏美

CGディレクター：長嶺明音／撮影監督：福田 光／編集：植松淳一

音楽：神前 暁（MONACA） 高田龍一（MONACA）／音響監督：三好慶一郎／音響制作：東北新社

製作：ツインエンジン／制作：OUTLINE



「Reborn」が使用された第2弾予告公開中

https://youtu.be/P4oxsg2vjc8

会社概要

会社名：株式会社INCS toenter

事業内容：音楽・映像コンテンツの企画制作、アーティストマネジメント、IP開発

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社INCS toenter (Girls Archives. Committee)

〒106-0044 東京都港区東麻布3-1-2 Inxlab TEL: 03-5790-9559

Email：info@incs-toenter.jp