House of Brandsが、ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ2027に、初出展。

House of Brands Japan 株式会社

ブライトリング、ギャレ、ユニバーサル・ジュネーブは、2027年4月5日～11日にジュネーブで開催される時計業界の最高峰ショーケース「ウォッチズ＆ワンダーズ」で、最新コレクションと統合された初めてビジョンを発表します。各ブランドは、それぞれ独自のアイデンティティと伝統を持ち、現代のスイス時計づ製造分野における「手の届くラグジュアリーから、ハイエンドの領域まで、幅広いポジションを担っています。

「サミット」や「ロードショー」など、これまで個別に展開してきた活動で成功を収めてきたブライトリング、ギャレット、ユニバーサル・ジュネーブの3ブランドは「House of Brands」として終結。2027年4月、ウォッチズ＆ワンダーズという業界を代表する世界的な舞台で、初めて同時にプレゼンテーションを行います。



「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブは、いまや時計業界を代表する国際的なプラットフォームとなりました」と、House of BrandsのCEOであるジョージ・カーンは語ります。「単に注目を集めるだけでなく、各ブランドがそれぞれのストーリーを自由に表現できる場でもあります。ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブへの参加は、異なるセグメントに属する3つの際立ったブランドを披露すると同時に、スイス時計業界全体の結束力、知名度、そして未来の発展に貢献するものです。House of Brandsが加わることで、すでに強力なこのイベントの結束に、さらなる大きな価値をもたらすでしょう」。

CEOのジョージ・カーンがドバイ・ウォッチ・ウィーク 2025で発表したHouse of Brandsは、ひとつの戦略的ビジョンのもと、スイス時計業界における3つの象徴的なブランドを統合するものです。そのアプローチの目的は、憧れのラグジュアリーから高級時計製造（オート・オルロジュリー）まで、明確に異なる顧客セグメントに対応しながら、重要な遺産を保護し活性化することにあります。

ユニバーサル・ジュネーブ：時計製造のハイエンドにおける復活

近年復活を遂げたこの歴史あるブランドは、「時計界のクチュリエ（Le Couturier de la Montre）」として知られ、マニュファクチュール ムーブメントと独創的なビジョンで名を馳せています。ポールルーターやコンパックスクロノグラフといった名作でコレクターや愛好家から愛されるユニバーサル・ジュネーブは、House of Brandsのハイエンドの位置づけを担います。



「ユニバーサル・ジュネーブは常に、創造性と技術力の比類なき相乗効果を象徴してきました」とユニバーサル・ジュネーブのマネージングディレクター、グレゴリー・ブルタンは語ります。「2026年4月のローンチに際して素晴らしい反響をいただきました。このウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブへの出展は、私たちの復活における重要な節目であり、高級時計製造（オート・オルロジュリー）のビジョンを世界中の皆様と共有する機会となります」。



ブライトリング：確立された原動力

House of Brandsの中核をなすのは、現代クロノグラフの先駆者であり、この分野の発展を牽引してきたブライトリングです。140年以上の歴史と、アイコニックなコレクションを数多く展開するブライトリングは、高度な技術力、専門知識と豊かな遺産、そして現代的なラグジュアリーのビジョンを組み合わせています。



新しくブライトリングのCEOに就任したジャンマルク・ポントルエは次のように述べています。「ブライトリングは常に伝統を守りながら、未来を見据えてきました。ブライトリングほど、広く認知され、歴史的に重要なコレクションを持つブランドはほかにほとんどありません。姉妹ブランドとともに初めて新作を発表し、共通のビジョンを掲げてウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブへ参加することは、極めて重要な節目となるでしょう」と語ります。

ギャレ：憧れのラグジュアリーにおける新たな視点

House of Brandsに加わった最新のメンバーは、旅への情熱に導かれ、冒険に連れ出すのに最適な時計であるギャレです。ギャレによりHouse of Brandsは手の届くラグジュアリーの領域へとそのすそ野を広げていきます。同ブランドは2026年9月にフルコレクションを発表し、続くウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2027でさらなるモデルを披露する予定です。



「ギャレは冒険、探検、そして信頼性の精神に基づいて築かれました」とギャレのマネージングディレクター、エルワン・ロシニョールは語ります。「ブライトリングの販売ネットワークと製造基盤は、ギャレが『manufactured by Breitling』であるブランドとして力強い存在感を確立するための強固なプラットフォームを提供します」。



時計業界の世界的舞台における一体となった存在感

ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブには象徴的な3つの時計メーカーが一堂に会すことで、House of Brandsは愛好家、リテーラー、そしてメディアに対し、各ブランドの最新作を横断的に体験できる前例のない機会を提供します。それは各ブランドの個性と、それらを支える共通の戦略を一度に触れることができる場となるでしょう。



ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブは、世界の主要ブランドとともに、国際的なメディア、リテーラー、コレクター、そして愛好家と1週間にわたって交流するためのプラットフォームを提供します。House of Brandsの初出展は、スイスの時計産業の成長、認知向上、さらなる発展への長期的なコミットメントを示すと同時に、各ブランドが独自のアイデンティティを表現するための空間を提供するものです。

House of Brandsについて

House of Brandsは、ブライトリング、ギャレ、ユニバーサル・ジュネーブという3つの象徴的なブランドを先見的なひとつの戦略のもとに統合しています。この取り組みにより、同社は時計市場における明確に異なるセグメントに対応しながら、歴史ある時計製造の伝統を継承し活性化させ、革新の精神に忠実であり続けながら、業界のさらなる発展に貢献していきます。