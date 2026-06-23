DJI Osmo Pocket 4P、6月29日に日本にて発売決定

DJI JAPAN 株式会社

2026年6月23日 - 民生用ドローンおよびクリエイティブカメラ技術のグローバルリーダーであるDJIは本日、DJI Osmo Pocket 4Pのティザー映像を公開し、2026年6月29日 21:00（日本時間）に日本で正式発表・発売することを発表しました。Osmo Pocket 4Pは、DJIのポケットジンバルカメラとして初めてデュアルカメラシステムを搭載した「デュアルレンズ シネマティック ポケットジンバルカメラ」です。

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今回公開されたティザー映像では、Osmo Pocket 4Pのカラーバリエーションとしてクラシックブラックとパールホワイトの2色が正式に披露されました。Osmo Pocketシリーズに新たな美意識をもたらすデザインとなっています。

プロレベルの映像表現を、ポケットサイズに

DJIは、ジンバル技術と映像技術におけるリーダーシップをさらに推し進め、本製品を、プロフェッショナルレベルのシネマティック性能を真のポケットサイズに凝縮したコンパクトな映像制作ツールとして位置づけています。Osmo Pocket 4Pは、次世代イメージングシステムとして17ストップのダイナミックレンジと10bit D-Log 2カラーモードを搭載。プロフェッショナルなカラーグレーディングのワークフローに対応しながら、軽量で携帯性に優れた設計を実現しています。さらに、DJI独自のスタビライゼーション技術により、動きの速いシーンや予測不能な環境下でも、滑らかでシネマティックな映像を撮影することが可能です。

DJIは2015年にハンドヘルドジンバルカメラのカテゴリーを切り拓き、2018年には世界初のポケットジンバルカメラを発売して以来、クリエイターの映像表現のあり方を革新し続けてきました。直近に発売されたOsmo Pocket 4は、発売からわずか9日間で販売台数No.1*を獲得し、2026年4月にはビデオカメラ市場で72.5%のシェア*を達成。日本市場でも圧倒的な支持を得ています。

大型ビジョン広告キャンペーンを日本各地で展開中

Osmo Pocket 4Pの発売にあわせて、DJIは日本各地の大型ビジョンにて、Osmo Pocketシリーズで撮影された美しい風景映像を期間限定で放映する大型ビジョン広告キャンペーンを展開中です。

放映場所：

【新宿ビジョン】 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目23-18 東新宿ビル クロスRF

【難波ビジョン（EDION難波本店）】 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目2番18号

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手軽に、まるで映画のような日常を。Osmo Pocketシリーズは世界中で1,000万人以上のユーザーに愛用されています。Osmo Pocket 4Pの登場により、DJIはさらに多くのクリエイターをOsmo Pocketファミリーに迎えられることを楽しみにしています。

6月29日 21:00（日本時間）、ポータブルな映像制作の可能性をさらに広げるOsmo Pocket 4Pの公式発表をご期待ください。

*以下によるデータをもとにしています：

BCN (2026年5月17日): https://www.bcnretail.com/market/detail/20260517_627783.html

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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