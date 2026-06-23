古田敦也×豪華OBが大集結！「フルタの方程式LIVE！ ―ファン感謝デー2026夏―」7月1日(水) LINE CUBE SHIBUYA 佐々岡真司の出演と生配信が決定！オフィシャルグッズも解禁！

■佐々岡真司の出演とイベントの生配信が決定！

株式会社テレビ朝日

YouTubeチャンネル「フルタの方程式」、2回目となるオフラインイベントを7月1日(水)にLINE CUBE SHIBUYAにて開催いたします！

本公演の第２部には、急遽追加ゲストとして、現役時代には球団の大エースとして活躍し、2020年から3年に渡り監督を務めた、元広島カープ・佐々岡真司が出演決定！

出演者

第１部：古田敦也/齋藤隆/真中満/前田智徳/川上憲伸/五十嵐亮太/和田毅/鳥谷敬

第２部：古田敦也/達川光男/工藤公康/渡辺久信/佐々岡真司/齋藤隆/真中満/五十嵐亮太

進行：清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）

※ゲスト年齢順

第1部では、『伝説の野球人AWARDS』を実施。グラウンドで目撃した“伝説”の数々や、視聴者も気になるあの逸話を掘り下げます。

第２部では、『監督＆バッテリーバイブル』を実施！選手として、指導者として球界を知り尽くす男たちが、 監督の苦悩や変わりゆくプロ野球界について大激論！ここでしか聞けない深い野球論を語ります。

さらに両部共に、プレゼント企画『クイズ・プレゼント・争奪バラエティ やQさま』を行います！

目前に迫った“プロ野球・真夏の祭典”オールスターゲームをテーマに、 過去の名シーンや知られざる逸話などから、クイズを出題。 得点上位者には、古田敦也の激レア私物やマイナビオールスターゲーム2026の観戦チケットなど豪華プレゼントも！

古田敦也と豪華出演者による、ここでしか聞くことのできないトークやバラエティ企画を是非会場でお楽しみください！

テレ朝動画にてイベントの生配信が決定！

今回もテレ朝動画での生配信が決定しました！各公演のチケットに加え、限定グッズ付きチケットも販売いたします。ここでしか手に入らないイベントオリジナルグッズとなりますので、イベントと一緒にグッズをお楽しみください！

また、イベント終了後はアーカイブ配信にて、期間中何度でも視聴できます。会場でご覧になれない方は是非テレ朝動画にてご覧ください。

■ライブ配信

配信チケット(生配信＋アーカイブ配信) ※手数料220円/枚

《１. 配信チケット》(税込)

各公演2,500円 / 両部セット券4,000円

《２. グッズ付き配信チケット》(税込) ※送料400円/枚

各公演3,500円 特典グッズ：ネックストラップ

両部セット券5,000円 特典グッズ：ネックストラップ＋イベント限定カード

※グッズ発送は2026年9月中を予定しております。

販売期間：2026年6月23日(火)21:00～2026年8月2日(日)23:59

アーカイブ視聴可能期間：アーカイブ公開後～2026年8月3日(月)23:59

※期間は変更となる可能性がございます。

テレ朝動画：https://www.tv-asahi.co.jp/douga_mv/furuta_houteishiki26/

グッズ情報も解禁！

今回もイベントのオフィシャルグッズを販売することが決定しました！

商品ラインナップは、昨年12月に行われたイベントで好評だった、Tシャツ、タオル、ステッカーの新デザインに加え、アクリルスタンド、牛革キーホルダー、扇子、缶入りクッキーが新たに登場します！ご来場の記念に、是非お買い求めください。

また、会場販売に先駆けて、2026年6月23日(火)21:00より文化工房ECサイト（B books）にて、数量限定の先行販売（予定数に達し次第終了）も実施いたします。遠方にお住まいなど、ご来場が叶わない皆様も、ぜひこの機会にお買い求め下さい。

■グッズ会場販売

販売日時：7月1日(水)11:30～終演後30分間(予定)

販売会場：LINE CUBE SHIBUYA

販売商品：Tシャツ（サイズ：M/L/XL）

タオル（2種）

ステッカー4枚セット（2種）

ランダムアクリルスタンド（5種）

牛革キーホルダー

扇子

缶入りクッキー

グッズ画像：

※会場販売はチケットをお持ちの方のみ購入いただけます。

※開演後、終演後もグッズ販売を行います。

※ご希望の商品が品切れの場合は、ご了承ください。

※イベント終了後のネット販売は未定です。

■グッズオンライン先行販売

販売ページ：https://b-books.bun.jp/categories/7061952

受注期間：2026年6月23日(火) 21:00～予定数に達し次第終了

発送時期：2026年7月上旬以降発送予定

申込枚数制限：1注文につき、5点まで購入可能

※『フルタの方程式 LIVE！ ―ファン感謝デー2026夏―』当日までのお届けは行っておりません。

「フルタの方程式」とは

元東京ヤクルトスワローズの選手・監督である古田敦也が「野球がうまくなりたい人のヒントに」をテーマに、豪華ゲストを招いて独自の視点と知識で野球を深掘りし、野球の面白さと奥深さを広く伝えるコンテンツ。

テレビ朝日での番組放送を経て、2021年からYouTubeチャンネルとして配信を開始。現在、登録者数は約103万人、投稿本数は500本以上、総再生回数は6億回を超え、野球特化型YouTubeチャンネルとして多くの支持を集めています。プロ野球OBから現役選手まで幅広いゲストが登場し、技術や戦術、選手の心理に迫る本音トークは、野球ファンを中心に幅広い世代を魅了してきました。

■チケット受付中！

各プレイガイドにてチケット一般発売中です！

上限に達し次第、受付終了となりますので、お早めにご購入ください！

【一般発売 (先着)】

●チケットURL

テレ朝チケット：https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/furuta2026

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/furuta2026/

イープラス：https://eplus.jp/furuta2026/

ローチケ：https://l-tike.com/furuta-houteishiki/

※上限に達し次第、受付終了となります。

●チケット代(税込)

SS席（1階前方エリア確約＋SS席限定特典付き）：11,000円 SOLD OUT

S席（1階席 中間、後方エリア）：9,700円

A席（2,3階席）：7,500円

来場者特典：イベント限定『フルタの方程式ペンライト』直筆メッセージ入り(15色展開)

詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。

■イベント概要

●公演名称： 『フルタの方程式 LIVE！ ―ファン感謝デー2026夏―』

（フルタノホウテイシキライブ ファンカンシャデー ニセンニジュウロクナツ）

●開催日時：2026年7月1日(水)

●場所：LINE CUBE SHIBUYA (〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1)

●開場/開演（予定） 第１部：開場：12:30 / 開演：13:30

第２部：開場：17:30 / 開演：18:30

●チケット代(税込)

SS席（1階前方エリア確約＋SS席限定特典付き）：11,000円 SOLD OUT

S席（1階席 中間、後方エリア）：9,700円

A席（2,3階席）：7,500円

●出演者

第１部：古田敦也/齋藤隆/真中満/前田智徳/川上憲伸/五十嵐亮太/和田毅/鳥谷敬

第２部：古田敦也/達川光男/工藤公康/渡辺久信/佐々岡真司/齋藤隆/真中満/五十嵐亮太

進行：清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）

※ゲスト年齢順

●主催：テレビ朝日

●企画制作：文化工房

●運営：ホットスタッフ・プロモーション

●オフィシャルHP： https://furuta-houteishiki.jp/

●Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@furuta-houteishiki

●オフィシャルSNS X： https://x.com/furuta_atsuya27

●古田敦也公式SNS Instagram ： https://www.instagram.com/atsuyafuruta/

●オフィシャル推奨ハッシュタグ ： #フルタの方程式 #フルタのファン感

＜問い合わせ先＞

ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00-18:00）