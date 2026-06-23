「あなたの好きな人は誰ですか？」。「B.L.T.8月号」より櫻坂46中嶋優月＆村山美羽の表紙、小島凪紗の裏表紙が解禁！ “みゅーづ”の特別な関係性と、初選抜を経た小島の今に迫る。

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年8月号」を6月26日（金）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

6月26日（金）発売の「B.L.T.2026年8月号」の表紙・巻頭に、15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から中嶋優月&村山美羽が登場。裏表紙・中面には同期の小島凪紗も登場するが、この度その表紙＆裏表紙画像が解禁された。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

中嶋と村山は、昨年公開された日本マクドナルドの「サムライマック」Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ「路地裏ホテル」で共演。2人の名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称でも親しまれ、その唯一無二の空気感で多くのファンを魅了している。今回はこの2人ならではの関係性を、ドラマチックかつ美しく描き出したグラビアをお届けする。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

グラビアの前半では仲睦まじくビスケットを分けあったり、談笑したりしながら賑やかな雰囲気で中嶋と村山の自然体な姿を撮影。後半では荒々しい岩場と海を背景に、彼女たちの内に秘めた強さやクールな表情を美しく切り取った。互いの手を取り合いながら岩場歩く姿や、体を寄せて遠くを見つめる表情からは、言葉だけでは語り尽くせない二人の絆が感じられる。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

1万字超えのインタビューでは、「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と語る中嶋と村山が、2人の特別な関係性について告白。さらに、「14th Single BACKS LIVE!!」で座長を務めた村山の葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、そして二期生からバトンを受け継ぐ立場となった現在の胸中まで、たっぷりと語ってくれた。

「人間らしく、アイドルらしく。」 初選抜を果たした櫻坂46・小島凪紗の現在地。

「B.L.T.2026年8月号」別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター（表）「B.L.T.2026年8月号」別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター（裏）「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

櫻坂46から15thシングルにて初選抜入りを果たし、ますます注目を集める櫻坂46・小島凪紗が裏表紙&中面グラビアで登場。撮影は、雨の日の静かな時間を切り取るように実施。シンプルな部屋で物思いにふける姿や、ベッドの上でリラックスした表情、小さなケーキを前に思わず笑みをこぼす様子など、小島凪紗の飾らない魅力を収めた。何気ない日常のワンシーンの中に宿るささやかな幸せと、20歳を迎えた彼女の等身大の魅力を感じられるグラビアとなっている。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

インタビューでは、初選抜入りを果たした15thシングルへの思いや、「より人間らしく、よりアイドルらしく」という自身のアイドル観について言及。「櫻坂46に加入して、“心の皮膚”がどんどん強くなった」と語る4年目の現在地など、小島凪紗という人間の輪郭に迫った。

乃木坂46最年少・川端晃菜が放つ“無敵”の可能性

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／西村康

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」に川端晃菜が登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回のテーマは「無敵」。この春高校生になったばかりのグループ最年少メンバー・川端晃菜。まだ何者にもなれる可能性を秘めた15歳が放つ、自由でまっすぐな輝き。その年齢だからこそ宿る“無敵”な魅力を、多彩なシチュエーションの中で切り取った。

僕青最年少世代の16歳・工藤唯愛が自身の”現在地”を見つめる

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／西村康

山梨・河口湖ステラシアターにてライブ「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を開催した僕が見たかった青空から、工藤唯愛がソロ初登場。グループの中でも最年少組とされる16歳ながら、6thシングル「視線のラブレター」収録の雲組（非選抜）楽曲「虹を架けよう」にて、八重樫美伊咲とのWメインメンバー（センター）、7thシングル「あれはフェアリー」収録の雲組楽曲「カイロに月」でメインメンバーを務め、最新シングル「FUNKY SUMMER」では、全員楽曲のフロントに抜擢されるなど、その存在感は日に日に増している。そんな彼女の美しさ、儚さをポートレートとしておさめ、さらには北海道から上京して3年、僕青として歩んで3年、率直な気持ちを語ってくれたインタビューも必読だ。

STU48が誇る癒やし系美女・原田清花と広島で再会。

STU48の原田清花がB.L.T.に二度目の登場！ 今回は、撮影陣が広島へ足を運び、彼女の第二の故郷でゆったりと撮り下ろした。海を望む港や路面電車など広島を感じるロケーションに加え、かわいらしいレトロな喫茶店でも撮影を行った。実はあまり撮られることが得意ではないと言う彼女、終始控えめに、少し恥ずかしそうにはにかむ姿がかわいらしいグラビアとなっている。

「本当に高校生？」圧倒的美貌を持つ21期生“ゆーゆ”が映画のヒロインに！

8月19日（水）に68thシングル「好きish」をリリース予定のAKB48。好評の研究生連載に、21期生の森川優が登場！ 18歳という年齢にそぐわぬハイベルなルックスで、昨年12月の加入直後から注目を集める森川。そんな彼女を「映画のヒロイン」に仕上げ、メイクやスタイリングも女優モードにして美しく撮り下ろした。完成されたビジュアルに反して、等身大の高校生らしさ溢れる48問48答のキュートなアンサーもお楽しみに！

ドラマ「GTO」出演の注目若手女優が集結！

7月20日（月）に放送開始する「GTO」（カンテレ・フジテレビ系）に生徒役として出演する、大注目の女優・稲垣来泉、大島美優、北里琉、堀口真帆をピックアップ！ 私生活でも現役女子高生である4人が集まると、現場もわちゃわちゃと和やかムードに。個性溢れる4人に「”GTO”にかけて4人のユニット名を作ると？」と投げかけると、「O（オレ達）K（カワイイ）E（エブリディ）」が誕生！ 洗練されたビジュアルと大盛り上がりの座談会は必見！

Task have Fun 結成10周年！ 里仲菜月がB.L.T. に初登場！

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

9月21日（月・祝）に東京・カナデビアホールにて結成10周年ライブを控えるTask have Funより里仲菜月がB.L.T.に初めての掲載。また、7月11日（土）に東京・日暮里ネコシアターにて「Task have Fun 里仲菜月 生誕祭2026」も控えている。初夏の晴れ渡る空の下、彼女が持つ無邪気なかわいらしさや10年活動を続けたからこそ見える大人びた表情などを切り取った。本人と一緒の時間を過ごし、素敵なひと時を感じられるようなグラビアになっている。

虹コンの新たなグラビア刺客！ サブリーダー尾林結花が水着グラビアで初登場。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

7月14日（火）、日本青年館ホールにて、12周年ライブ「ニューレジェンドインサマー！」を開催予定のアイドルグループ・虹のコンキスタドールから、サブリーダーの尾林結花が水着グラビアで初登場する。撮影は、綺麗な自然光が差し込むハウススタジオで行った。布団の中で見せた無防備な姿や、入浴シーンで見せた挑発的な表情はおそらく本邦初公開!? 艶やかなルックスとヘルシーボディで読者を魅了する。

太陽がよく似合う！ 松田実桜が夏全開のグラビアでB.L.T.初登場！

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「ミスマガジン2023」でミスヤングマガジンを受賞し、俳優・タレントとして活躍中の松田実桜が、「B.L.T.」に登場する。誌面では、元気いっぱいの笑顔からしっとりとした視線まで、多彩な表情を披露。等身大のかわいらしさと、少しずつ大人へと成長していく彼女の“今”を感じられる内容に仕上がった。今後さらなる飛躍が期待される松田実桜の最新グラビアを、ぜひ誌面で確かめてほしい。

○大好評連載

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

・TBSアナウンサー南後杏子「となりのなんごちゃん」

・稲垣来泉「くるみのる」

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」斉藤円香＆広本瑠璃＆筒井澪心 (OCHA NORMA)

・アナウンサー連載「ANA-LOG」田中友梨奈アナウンサー（カンテレ）

・maho ExWHYZ「マホラバ」

・結那「結那がいく！ リアルYRPG」

・声優・アーティスト連載「Real Voice」前島亜美

購入者特典、決定！

■HMV （※HMV＆BOOKS online／HMV一部実店舗）

【特典内容】

以下4種類より選んで、ご購入いただけます。

１.中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） ポストカードA 1枚

「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）A】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16999138

２.中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） ポストカードB 1枚

「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）B】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16999139

３.中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） ポストカードC 1枚

「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）C】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16999140

→中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） ポストカード全3種コンプリートセット

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16999141

４.小島凪紗（櫻坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【小島凪紗（櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16999142

HMV&BOOKS online／HMV一部店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下6種類より選んで、ご購入いただけます。

１.川端晃菜（乃木坂46） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【川端晃菜（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718811

２.工藤唯愛（僕が見たかった青空） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【工藤唯愛（僕が見たかった青空）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718812

３.原田清花（STU48） ポストカード1枚

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【原田清花（STU48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718813

４.森川優（AKB48） ポストカード1枚

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【森川優（AKB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718814

５.里仲菜月（Task have Fun） ポストカード1枚

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【里仲菜月（Task have Fun）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718816

６.尾林結花（虹のコンキスタドール） ポストカード1枚

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【尾林結花（虹のコンキスタドール）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718815

＜注意事項＞

※6月23日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.2026年8月号」

●発売日：2026年6月26日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）

●裏表紙：小島凪紗（櫻坂46）

●別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

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B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞