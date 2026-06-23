株式会社マグノリア

株式会社マグノリア（本社：名古屋市東区）は、「AIシリーズ」第5弾として、言葉やシーン、位置情報から目的のメディアを一瞬で探し出すWindows11ソフト『AIフォト＆動画サーチ』を発売します。

近年、ビジネスやプライベートを問わず、蓄積される写真・動画データは膨大化の一途をたどっています。『AIフォト＆動画サーチ』は、最新のAI技術（OpenAI CLIP）を採用し、事前のタグ付け作業を一切行うことなく、ユーザーが思い浮かべた「言葉」のままにライブラリ全体から目的の1枚、目的の1シーンを高速で検索できる次世代のアーカイブ管理ソフトです。

「完全ローカル処理」により外部サーバーへ写真や動画をアップロードすることなく、すべての主要機能をパソコン内で完結。機密性の高いビジネス資料や、大切なプライベートの思い出も、プライバシーを完全に守りながら安心してご利用いただけます。

【4つの革新的な検索機能】・魔法のような言葉検索「夕焼けの海」「白い犬が走っている」「笑顔の子供たち」など、自然な言葉（テキスト）を入力するだけで、AIが画像や動画の内容を推論して目的のメディアを一瞬で探し出します。事前のキーワード登録やタグ付けは一切不要です。・動画をシーンごとに一覧表示長い動画からAIがシーンを判別し、サムネイル一覧を自動作成。動画全体を再生しなくても、何が映っているかをひと目で把握できます。・お気に入りのシーンから即再生一覧表示された動画シーンのサムネイルをクリックするだけで、その瞬間からピンポイントで再生がスタート。スライダーを自力で動かして探し回る手間を大幅に削減します。・地図と繋がる位置検索＆撮影日で検索GPS情報をフル活用し、地名入力や1枚の写真から「その周辺」を芋づる式に発見。また、カレンダー形式で「あの日」の思い出をまとめて振り返ることも可能です。

【表現を広げる2つの出力機能】・HTMLページ作成検索結果をHTMLページとして保存し、画像一覧をWebブラウザで手軽に閲覧・共有できます。・コラージュ作成検索結果の複数の画像から、お洒落なコラージュ作品を自動作成しJPEGで保存。バラバラ度やサイズはお好みに合わせて指定可能です。

■ 製品情報

製品名：AIフォト＆動画サーチ

製品ページ： https://www.magnolia.co.jp/products/utility/aips01w/

（15日間無料でお試しいただける試用版をご用意しています）

発売日：2026年6月23日

価 格：税抜：3,619円（税込：3,980円）

品 番：AIPS-01

JANコード：4539464005321

サポート：メールサポート商品 / 安心の全額返金保証（購入後3ヶ月以内）付き

■ 動作環境

OS ： Windows 11

CPU ： Intel Core i5、AMD Ryzen 5 以上のマルチコアプロセッサ推奨

※GPU（NVIDIA/Intel/AMD）搭載の場合、動画変換処理が大幅に高速化されます。

メモリ： 8GB 以上推奨

HDD ： 2.5GB 以上の空き容量

ネットワーク： インターネット接続環境がなくてもすべての主要機能をご利用いただけます。（インストーラーのダウンロードやアップデート時を除く）

■マグノリア AIシリーズ

https://www.magnolia.co.jp/products/list/series/ai/

（サクッと動画＆音声 AI文字起こし、オフラインAI for 文書作成、AIアシスト OCR＆PDF、AIスマート 動画カッター、AIフォト＆動画サーチ）

【株式会社マグノリアについて】

1998年の創業以来、チューブ＆ニコ録画、ラジ録、マークシート読取君などのユーティリティソフト、世界コンピュータ将棋ソフト大会優勝のBonanzaなど幅広いジャンルのソフトを発売してきました。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マグノリア 担当：村田・広沢

E-Mail：press@magnolia.co.jp

URL：http://www.magnolia.co.jp/