【写真工房ぱれっと】札幌4店舗に小学校卒業袴の新作衣装が続々入荷！2027年卒業生向けレンタル・撮影予約受付スタート

有限会社三景スタジオ

近年、小学校卒業式に袴を着用するご家庭が増加する中、写真工房ぱれっとでは「自分らしい卒業スタイルを楽しんでほしい」という想いのもと、トレンド感あふれる新作袴コレクションを拡充。

2027年・2028年卒業予定のお子さまを対象に、卒業式当日のレンタルや前撮り撮影の予約受付を開始いたします。

■ トレンドを取り入れた新作袴コレクション

今回入荷した新作衣装は、人気のくすみカラーやニュアンスカラーを取り入れたデザインを中心に、ナチュラルテイストから王道の古典柄まで幅広くラインナップ。

近年人気の淡色コーディネートや韓国風テイスト、レトロモダンなスタイリングなど、現代の小学生が憧れる世界観を表現できる衣装を豊富に取り揃えました。

さらに、帯や髪飾り、小物まで自由に組み合わせることで、自分だけの卒業スタイルを楽しむことができます。

・写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

・写真工房ぱれっと札幌中央店

・Palette+plus札幌東店

・Palette+plus札幌西店

■ 「あどけなさ」と「大人っぽさ」が共存する今だけの姿を写真に

小学校卒業は、子どもから少しずつ大人へと成長していく大切な節目。

写真工房ぱれっとでは、卒業袴のレンタルだけでなく、プロによるヘアセットや着付け、家族撮影にも対応。卒業式という特別な一日を、写真という形で未来へ残します。ランドセル姿の最後の記念写真や、ご家族との思い出カットなど、この時期にしか残せない貴重な瞬間を撮影いたします。

■ 札幌4店舗で見学・試着受付中

今回新作衣装が入荷したのは以下の4店舗です。

・写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

・写真工房ぱれっと札幌中央店

・Palette+plus札幌東店

・Palette+plus札幌西店

各店舗では卒業袴の見学・試着相談を随時受付中。人気衣装は毎年早期に予約が埋まるため、卒業式当日のレンタルを検討されている方は早めの来店がおすすめです。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/hakama/

■ 写真工房ぱれっとの卒業袴

写真工房ぱれっとでは、衣装レンタルだけではなく、前撮り撮影・ヘアメイク・着付け・家族撮影までトータルでサポート。

フォトスタジオならではの撮影技術とスタイリング提案で、お子さま一人ひとりの魅力を引き出しながら、「今しか残せない卒業の記憶」を写真として残します。

2027年,2028年卒業予定のお子さまを対象とした卒業袴レンタル・撮影のご予約を受付中です。

【写真工房ぱれっと小学校卒業袴サイト】

https://www.studio-palette.com/kids/hakama/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（ベビーキッズ、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南２条西３丁目11-１ B1F

TEL：011-596-8155

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp