誰のルールにも縛られない、私が主役の「運命の一枚」。幻想的な甘さとエッジをまとう、最旬ソロウェディング。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/solo_wedding/

2026年6月23日、有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）が運営する「写真工房ぱれっと 札幌中央店」から、ソロウエディングフォトの新ビジュアル『LUCENT MYSTIQUE（ルーセント ミスティーク）』が登場しました。

誰かのためではなく、「今の自分の美しさ」を最高にロマンチックに残すソロウェディング。多様な生き方や価値観が広がる今、SNSでも大注目のこのスタイルに、圧倒的なクオリティと洗練さを詰め込んだ新しい世界観を提案します。

夢と現実の狭間で魅了する、大人の洗練さと幻想的な世界観

今回発表された新ビジュアル『LUCENT MYSTIQUE』は、これまでの「可愛い」だけにとどまらない、一歩先を行くミニマル・シックなスタイルです。パールの散りばめられたドレスやリボンの甘さに、エッジの効いたメイクを合わせることで、ソロウェディングならではの「大人の洗練さ」を大胆に表現しました。

まるで夢の中にいるような幻想的な光と影の演出は、「ここでしか撮れないクオリティ」を直感的に感じていただける仕上がりです。

『LUCENT MYSTIQUE』3つの特長

甘さとエッジの絶妙なバランス

パールやリボンをあしらった大人可愛いドレスに、凛としたエッジの効いたメイクを掛け合わせ、芯のある現代の女性像を演出します。

ここでしか出会えない圧倒的な世界観

幻想的なライティングと空間づくりで、映画のワンシーンのような非日常の空間をプロデュースします。

憧れの最旬ブランド衣装をセレクト可能

JILL STUARTやLAURA ASHLEY、ISAMU MORITAをはじめとする、花嫁に絶大な人気を誇るトレンドブランドのドレスを多数取り扱っています。

自分らしさを肯定する、これからのウェディングスタイル

有限会社三景スタジオは、子供からブライダルまで人生の特別な瞬間を彩るフォトスタジオ運営および衣装レンタル事業を展開しています。

今回の『LUCENT MYSTIQUE』を通して、すべての女性が自分らしく輝ける特別な体験をお届けします。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/solo_wedding/

■会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビルB1F

電話番号: 011-596-8155

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp