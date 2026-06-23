株式会社infinity、ライフスタイルWeek 【夏】2026にて自社ブランド商品「よるんぽ応援隊」を発表

株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）、東京ビッグサイトにて行われる、ライフスタイルWeek 【夏】2026に出展いたします。

このイベントにて、当社の手掛ける「よるんぽ応援隊」が初お披露目となります。

夜のお散歩「よるんぽ」は、ワンちゃんにとって大切な時間です。

愛犬にとってはその日の活動を終えて、飼い主様にとっては多忙な1日を終えて、夜のお散歩でゆっくりとリラックスした時間を楽しむ方も多いのではないでしょうか。

しかし夜道では、車や自転車、歩行者からワンちゃんの存在が見えづらく、思わぬ事故の危険が潜んでいます。

「よるんぽ応援隊」は、ワンちゃんと飼い主様の“安心できる夜のお散歩”を応援するブランドです。

ライフスタイルWeek 【夏】2026では、ブランド第一弾となるLEDドッグハーネスを出展いたします。

あわせて公式インスタグラム(https://www.instagram.com/yorunpo_i?igsh=bDVxcnU4OXI4c3Vp)も始動いたします。

ライフスタイルWeek 【夏】2026への出展を通じて、新たな販売チャネルの開拓や、各種コンテンツとの協業機会を創出し、より魅力的な商品開発と市場拡大を目指してまいります。

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/