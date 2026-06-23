PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)「ドラゴンボール ゼノバース３」最新映像「第１弾PV」公開のお知らせ

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、

PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)「ドラゴンボール ゼノバース３」の

最新映像「第１弾PV」を公開したことをお知らせいたします。

また、DRAGON BALL OFFICIAL SITEでは、先行プレイレポートを公開いたしました。

ゲームプレイ映像初解禁となる「第１弾PV」が公開！

「第１弾PV」では、主人公（プレイヤー）が所属するGS（グレートサイヤ）戦隊や、

普段の生活で主人公が通う西の都の大学で出会う新たな仲間たちの姿が確認できるだけでなく、

新たなバトルアクション「ソウルチェンジ」によるバトルシーンが公開に！

最新映像をお見逃しなく。

◆「第１弾PV」のご視聴はこちら：https://youtu.be/3TBSJ8dwRr4(https://youtu.be/3TBSJ8dwhttps://youtu.be/3TBSJ8dwRr4Rr4)

※ゲーム画面・音は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

進化したバトルシステムは要チェック！

「DRAGON BALL OFFICIAL SITE」先行プレイレポートが大公開

「DRAGON BALL OFFICIAL SITE」では、

海外イベントにて解禁された試遊ROMを使った先行プレイレポートを公開中です。

「第１弾PV」も登場した、歴戦の戦士たちの力を宿し闘う「ソウルチェンジ」の詳細など、

「ドラゴンボール ゼノバース３」ならではの進化した最新アクションについて、

先行プレイレポートをぜひチェックしてみてください。

◆最新ゲームプレイレポートはこちら：https://dragon-ball-official.com/news/01_4279.html

「ドラゴンボール ゼノバース３」に関する今後の続報は、

「ドラゴンボール ゼノバース３」公式サイトまたは、

「ドラゴンボール家庭用ゲーム公式」X（@dbgame_official(https://x.com/dbgame_official)）をご覧ください。

▶「ドラゴンボール ゼノバース３」公式サイト：https://db-age1000.bn-ent.net/(https://db-age1000.bn-ent.net/)

▶「ドラゴンボール家庭用ゲーム公式」X：https://x.com/dbgame_official(https://x.com/dbgame_official)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2227_1_82f6fd2e5a7e40edc0e0de455d1c9706.jpg?v=202606240951 ]

※ゲーム画面・音は開発中のものです。実際の製品仕様とは異なる場合があります。

※内容・仕様は予告無く変更する場合がございます。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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「ドラゴンボール ゼノバース３」とは？

「ドラゴンボール ゼノバース３」では、これまで体験したことのないDRAGON BALLの世界の中で、

自分自身でどんな戦士になるかを決めて、物語を切り開いていきましょう。

「AGE 1000」 - 新たなDRAGON BALLの世界へ

舞台となるのは、鳥山明先生によって描かれる個性豊かなキャラクターたちが登場する、

これまで見たことのないDRAGON BALLの未来の世界。

「AGE 1000」では、西の都が発展し、大きな賑わいを見せています。

活気あふれる街を歩き回れば、新たな出会いも待っています。

そして仲間たちと共に「GS戦隊（グレートサイヤ戦隊）」の一員として、

西の都で待ち受ける新たな物語を目の当たりにすることとなります。