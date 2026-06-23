中小企業のAI導入を「経費」から「資産」へ─株式会社プエンテ、実践書『AI導入で企業価値を最大化するには？』をKindleで発売

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）は、2026年6月23日、ビジネス実践書『AI導入で企業価値を最大化するには？──今日から使える「知識の複利ループ」実践導入4ステップマニュアル』をAmazon Kindleにて発売しました。価格は1,250円（税込）、Kindle Unlimited対象。ペーパーバック版も併売します。

購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6G62YLM



■ 背景：AIは「入れたのに続かない」

多くの中小企業でAI導入が一過性に終わっています。ChatGPTを契約し、議事録の要約に感動しても、半年後には誰も使っていない――。なぜ、AIは続かないのか。本書は、その理由を一つに絞り込み、明日から変えられる形で解き明かします。

■ 解決策：知識を「複利」で積み上げる

本書が提案するのは、AIを「毎月かかる経費」から「使うほど増える資産」へ変える仕組み――「知識の複利ループ」です。蓄積→活用→分析→改善という4つのステップを止めずに回すことで、改善はやがて自走を始めます。各ステップの具体的な進め方は、各章末のワークシートと「90日ロードマップ」とともに本書で解説しています。専門知識がなくても、今日の一業務から着手できる構成です。

■ 著者コメント（代表取締役社長 保科一男）

「AIは道具ではなく、パートナーです。一度きりの便利で終わらせず、知識を複利で増やす仕組みにできれば、中小企業こそ大きく化けます。今日の一業務から始められる一冊にしました。」

■ 書誌情報

・書名：AI導入で企業価値を最大化するには？──今日から使える「知識の複利ループ」実践導入4ステップマニュアル

・著者：保科一男／黒土アニ・黒戸マリア（株式会社プエンテ）

・形式：Kindle版（1,250円／Kindle Unlimited対象）、ペーパーバック版（1,250円）

・発売日：2026年6月23日

・購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6G62YLM

■ 株式会社プエンテについて

市場調査から開発実装までを手がける総合AIコンサルティング企業です。

・会社名：株式会社プエンテ（PUENTE Inc.）

・所在地：〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2951-44 アートベースA-202

・代表者：代表取締役社長 保科一男

・URL：https://www.puentework.com